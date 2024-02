Vuoi una Citroën furba e stilosa? Guarda la AMI 2CV Charleston by Biancone

La Citroën Ami ha aperto a una nuova soluzione di mobilità urbana elettrica. Una macchinetta - se così possiamo chiamarla – furba e che sta ottenendo un bel successo proprio grazie alle sue caratteristiche. Piccola, con due posti, pratica, si parcheggia quasi ovunque, abbastanza rapida nel traffico e con un’autonomia perfetta per le faccende quotidiane, con la batteria ricaricabile dalla presa del garage. In più ha un design che si presta a essere personalizzato semplicemente giocando con i colori della carrozzeria in plastica. Quindi non sorprende che sia servita come base per una nuova special in produzione limitata. Questo esemplare, tuttavia, non è realizzato da Citroën, ma dal designer italiano Massimo Biancone che ha modificato il quadriciclo leggero EV per un moderno omaggio alla iconica 2CV Charleston. La Citroën 2CV fu originariamente introdotta nel 1948 ma l'allestimento Charleston con la livera bordeaux e nera debuttò nel 1980 e rimase in vendita fino alla fine della produzione nel 1990.

Citroen AMI 2CV Charleston by Biancone: il quadriciclo EV omaggia l'icona franceseFINITURE DI PREGIO E RICHIAMI AL PASSATO La nuova Ami Charleston By Biancone è rifinita nel classico Rouge Delage/Noir con finitura in vernice monocolore ed è priva degli stemmi Citroën, caratterizzata da una griglia in tinta con la carrozzeria, copriruota neri e un tetto in tela simile alla gemella Fiat Topolino. Ma i cambiamenti più singolari li troviamo all'interno dell'abitacolo, dove ci sono tanti tocchi di nostalgia, materiali di qualità più elevata e una maggiore percezione di attenzione al dettaglio, ma non potrebbe essere altrimenti. Il pezzo forte è sicuramente il volante a razza singola, ispirato proprio alla 2 CV di un tempo. Lo stesso vale per la tasca porta ombrello dietro il sedile del conducente e per il rivestimento in pelle con motivo pied de poule. L'equipaggiamento comprende sedili più confortevoli, un sistema audio Bluetooth, tappetini in gomma e uno specchietto retrovisore centrale, caratteristiche che mancavano all'abitacolo spartano della Citroën AMI standard.

Citroen AMI 2CV Charleston by Biancone: sedili in pied de poulePRATICA IN CITTÀ, MA QUANDO FA CALDO... Tuttavia, non c'è l'aria condizionata, troppo complicato montare il tutto il complesso sistema per rinfrescare l’abitacolo; quindi, dovrete fare affidamento sulle finestre oscurate e sul tetto in tela per rinfrescarvi durante la stagione calda. Infine, la AMI Charleston mantiene il motore elettrico di serie da 6 kW/8 CV e il pacco batterie da 5,5 kWh che consente un'autonomia di circa 70 km tra una ricarica e l'altra. Secondo il sito ufficiale, Biancone prevede di costruire 150 esemplari delle edizioni speciali a tema retrò. Il designer ha già ricevuto 32 preordini, con quattro unità attualmente in produzione. Il prezzo dell'Ami Charleston By Biancone non è stato reso noto, ma è lecito ritenere che sarà molto più elevato del quadriciclo leggero in versione standard.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/02/2024