Citroen Ami: la patente AM insieme alla piccola EV francese

Citroen Italia e UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica) firmano un accordo di collaborazione per favorire una più rapida diffusione della mobilità elettrica tra le nuove generazioni, fin dal loro primo approccio all’esperienza di guida: il conseguimento del certificato di idoneità patente AM. Il marchio francese risponde prontamente a una crescente domanda da parte dei più giovani per questo tipo di abilitazione e, al tempo stesso, presenta loro Ami full-electric (qui la nostra prova), che si può guidare a partire dai 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito proprio il certificato di idoneità patente AM.

AL FIANCO DEI GIOVANI La francesina a zero emissioni dispone di un’autonomia fino a 75 km grazie a una batteria da 5,5 kWh agli ioni di litio, che si ricarica completamente in sole 3 ore con una presa elettrica standard da 220V mediante il cavo previsto a bordo (qui Citroen Ami Buggy). L’UNASCA aderisce a “Gëneration Ami - a scuola di electric mobility”, la campagna di educazione stradale e ambientale ideata e realizzata da Citroen con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’iniziativa entra così nelle scuole superiori e nelle società sportive, per sensibilizzare i più giovani su temi in linea con lo sviluppo sostenibile. Citroen fornisce alle autoscuole aderenti un kit didattico che sarà spiegato e commentato in aula con tutti i ragazzi iscritti al corso per il patentino AM.

CREDITI FORMATIVI All’interno del kit è presente un questionario finale, grazie al quale i ragazzi potranno testare di aver appreso i contenuti del progetto e ricevere un attestato di partecipazione che consente loro di ottenere dei crediti formativi e di partecipare al concorso a premi GënerationAMI: in palio, per un vincitore estratto tra tutti i partecipanti, un comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroen Ami. ''Grazie a progetti educativi importanti, come GënerationAMI o RispettaAMI, con cui il Brand ha affrontato la seria e attuale tematica del bullismo e cyberbullismo, Citroen continua il suo percorso di avvicinamento ai più giovani per offrire un supporto alla creazione di una nuova generazione orientata alla sostenibilità ambientale ed alla convivenza civile'', ha commentato Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroen Italia.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/08/2023