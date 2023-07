Fatti un giro in riva al mare su My Ami Buggy (io l'ho fatto)

Alzati in piedi, è inutile che supplichi in ginocchio. Tutti gli esemplari di Citroen My Ami Buggy edizione 2023 destinati al mercato italiano sono già stati assegnati, te ne devi fare una ragione. Aperti il 20 giugno scorso, gli ordini sono stati presi d'assalto, ed era prevedibile: con My Ami Buggy di prima release, fu identico. Non disperare: in vendita c'è sempre Citroen Ami in formato più ''civile'', c'è ad esempio My Ami Tonic, che è altrettanto ''simpa''. Ok, mi sembra di sentirti mentre fai i capricci come un bimbo: o My Ami Buggy, o niente. Ho due buone notizie: primo, forse (e sottolineo, forse) ne uscirà una terza serie. Non so come e non so quando: il marketing di Citroen Italia non me lo ha voluto dire (ma sospetto che in realtà si sappia eccome). Due: My Ami Buggy è a tua disposizione per un piccolo test drive (ora ti spiego dove). Non è come possederla, è uno speed date, un ''flirt'' da ombrellone. Ma che rallegra la giornata, forse la vacanza intera. Come è capitato a me (intendo che mi ha rallegrato la giornata, mica la vacanza: quella è ancora di là da venire).



Citroen My Ami Buggy: se non puoi comprarla, puoi guidarla

L'occasione di un breve test drive di Citroen My Ami Buggy, oggetto quasi irraggiungibile e per questo ancor più leggendario, è una visita alla Maison Citroen ''à la Plage'' ospitata all'interno del Fantini Club di Cervia, Riviera Romagnola, cioè un posto col quale il Double Chevron, negli anni, ha maturato un certo feeling (ricordate l'operazione ''RicC1one''?). Quarta Maison dopo quelle urbane di Milano, Bologna e Catania, la ''casetta'' promozionale che Citroen si è costruita all'interno del maxi stabilimento balneare cervese è un posto accogliente nel quale, tra un tuffo, un cocktail e una tintarella sul lettino, chiunque ha l'opportunità (per tutta estate) di assaporare le qualità del quadriciclo elettrico francese. Una Citroen Ami fa bella mostra di sè all'accesso per la spiaggia, due My Ami Buggy attendono all'esterno di scarrozzare i fan che lo desiderassero sul lungomare, o anche nell'entroterra. Chi volesse conoscere un'elettrica ancor più ''matura'', sappia che il parco auto della Maison include anche una Citroen e-C4 X. Ma la protagonista è lei, la Ami ''in bikini''. Pronti, partenza via.

Maison Citroen ''à la Plage'', Fantini Club, Cervia (Ra)

Non ho mai guidato Ami, perciò mi leggo il test di Dario Paolo. Scopro che DP, con Ami Pop, anche avventurandosi fuori Milano non è né rimasto a piedi (le batterie da 5,5 kWh garantiscono per 75 km di autonomia, non oltre), né ha dovuto litigare con gli altri veicoli lungo la strada (una velocità massima di 45 km/h, in extraurbano, può rappresentare un problema). Scopro che si è pure divertito, quindi giro la chiavetta con fiducia. Non prima di essermi aperto l'accesso all'abitacolo sbloccando il ''tornello'' tubolare, semplicemente premendo sulla serratura esterna. Per aprirmi la via dal posto guida e scendere, dovrò invece tirare una cordicella. Facile.

Per guidare Citroen My Ami Buggy, l'indirizzo è il Fantini Club di Cervia

L'APPARENZA INGANNA Non sono mai salito su Ami, e la prima sensazione che mi prende, dopo aver ''fatto il sedile'', è quella di un veicolo più grande di quanto sembri da fuori. Sarà che sei seduto molto indietro (specie se sei passeggero: la seduta è disassata), sta di fatto che davanti a me si sviluppa un cruscotto bello profondo, col parabrezza piuttosto lontano. Anche il tettuccio è là in alto: il rischio di inzuccarsi è trascurabile (sempre che la tua statura... eccetera eccetera, ma non è il mio caso). Insomma, alle prima curva, preso un po' dall'imbarazzo della novità, stento a prendere le misure all'anteriore. Alla seconda curva, già mi abituo. Ami sembra più grande, ma in realtà misura 2 metri e 42 anche mentre è in movimento, con le ruote davanti imbullonate proprio all'estremità, praticamente ''a sbalzo''. La scheda tecnica riporta un raggio di sterzo di soli 7 metri e 20 e mi fido anche avanzando di verificarlo con squadra e compasso.

L'abitacolo? Da dentro è... enorme

VA ACCOMPAGNATA Come ogni Ami, anche My Ami Buggy si gira in un fazzoletto. L'unico sforzo richiesto al conducente è quello di riallineare manualmente il volante, mulinando le braccia con un piglio... sveglio. No, il riallineamento non è il suo punto di forza, poco male. Ah, anche la freccia non si disattiva col ritorno del volante: la devi staccare tu, col dito indice. Idem, basta ricordarselo. Il marsupio sul volante non mi intralcia, anzi può tornare comodo per sistemarvi chiavi e portafogli. Per il cellulare, c'è l'apposito supporto sulla plancia.

Cos'è quel cilindro colorato? Continua a leggere...

AMI QUAD My Ami Buggy è sprovvista di portiere vere e proprie, ma all'occorrenza puoi srotolare e incernierare un telo in plastica, metti che scoppi un acquazzone. Poiché fa un caldo cane, ovviamente il telo lo lascio appallottolato lì al mio fianco. E quella di trotterellare per le vie della città senza una protezione laterale come accade in moto o scooter, ma guidando seduti come su un'auto, è una situazione insolita. E piacevole. Noto invece con un pizzico di dispiacere che del tetto si apre solo una porzione, un quadratino che peraltro non è sulla verticale di chi guida, è un po' avanzato. Entra altra luce e il buonumore cresce, ma non è come guidare ''a cielo aperto''. Semmai, è ''a vista cielo''.

Tettuccio apribile, nessuno ha mai detto ''Ami spider''

TIPI DA SPIAGGIA Le sue ruotine dalla spalla alta aiutano a disperdere le scosse telluriche provocate dall'impatto con le crepe nell'asfalto e ad affrontare una strada bianca in totale souplesse, territorio per il quale sono pensati anche il paraurti e i mini-passaruota in plastica. Cammina pure sulla sabbia fine, My Ami Buggy? Non mi è stato permesso di sperimentarlo di persona, tuttavia l'ho sorpresa mentre posava sulla spiaggia per una sessione fotografica. Poco dopo, non era più lì: come è arrivata, se n'è pure andata con le proprie gambe.

Citroen My Ami Buggy: bellezze al bagno

In ogni caso, non chiederle troppo e lìmitati a semplici carraie, mica è un vero fuoristrada. Ultima osservazione (giuro, è l'ultima): il motorino elettrico da 8 CV parla a voce alta anche se è elettrico, pure in rilascio. No, non mi aspettavo un silenzio di tomba, dopotutto sei quasi all'aperto. Diciamo che per cogliere le sfumature della musica che ascolterai attraverso lo squisito altoparlante Bluetooth (vedi foto precedenti), devi alzare il volume più del solito. Passerai come un ''casinista'', ma suvvia, è estate!

Fuoristrada? Sì, ma non avventurarti nel deserto...

Senso pratico, design, feeling di guida a prova di inesperto (puoi guidarla anche se sei quattordicenne, basta essere in possesso di patente AM). Pure attenta agli utenti più fragili (di Citroen Ami for All, ne parlo qui). Il successo di Ami è comprensibile (in Italia, oltre 12.000 unità dal 2021, col 2023 che è a buon punto per stabilire il record su base annua) e il fenomeno My Ami Buggy (1.000 unità in Europa assegnate in un battibaleno) è la diretta conseguenza. Ora Citroen Ami si trova un concorrente proprio in casa. Si chiama Fiat Topolino e dicono sia un personaggio che non è disposto a perdere nemmeno un match amichevole. Qualcosa mi dice che di quadricicli elettrici ''firmati'' se ne parlerà sempre più spesso...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/07/2023