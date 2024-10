Nuova Peugeot E-408, ecco perché non ha l'autonomia di E-3008

Si presenta all'appuntamento in forte ritardo, col risultato che, nel mentre, viene superara da modelli più moderni. Originariamente attesa entro il 2023, per un intreccio di ragioni Peugeot E-408 arriva solo ad autunno 2024, in tempo almeno per la passerella al Paris Motor Show. Per le vendite, si va al primo trimestre del 2025. Giocatasi male la carta della tecnologia di ultimo grido, l'edizione full electric della fastback del Leone può invece sempre giocarsi il jolly del design. Che ancora la individua come un'auto dalla forte identità. Perché diciamo che nuova E-408 è - sotto certi aspetti - fuori tempo massimo? Perché abbiamo semplicemente letto i numeri.

Nuova Peugeot E-408, anteprima al Salone di Parigi 2024

(DIS)EQUAZIONI La variante carbon free di Peugeot 408, modello che dal 2022 si declina nelle motorizzazioni 1.6 Plug-in Hybrid (180 CV o 225 CV) e 1.2 PureTech turbo benzina (131 CV) e da gennaio 2024 anche 1.2 Hybrid (ibrido leggero 48 volt) da 136 CV, si avvale di un singolo motore elettrico da 210 CV associato all'asse anteriore, alimentato da una batteria agli ioni di litio con miscela chimica al nichel-manganese-cobalto (NMC per gli intenditori) da 58,2 kWh di capacità energetica netta, che promette un'autonomia (nel ciclo combinato WLTP) di 453 km. A ben guardare, sono valori di poco superiori a quelli che già nel 2023 esprimeva Peugeot E-308, vettura dalla quale Peugeot E-408 eredita la piattaforma e-EMP2 di lontana origine PSA Group, soltanto sottoposta a perfezionamenti: più performante il motore (+60 CV: il motore, questo sì, è lo stesso di E-3008), ma solo leggermente più capiente il pacco batteria (+7 kWh circa), quindi maggiore di alcune decine di chilometri anche il tasso di percorrenza (+40 km circa). Ma i valori EV di nuova Peugeot E-3008 (e della sua controfigura a 7 posti E-5008) sono superiori, anche senza scomodare le rispettive versioni long range con batteria da 96,9 kWh netti e (nel caso di E-3008) oltre 700 km di autonomia: questo perché nuove Peugeot 3008/5008, in configurazione elettrica (di base, con batteria da 73 kWh e autonomia di oltre 500 km) così come con propulsori ibridi o a benzina, nascono sulla nuova piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis, un progetto più recente, quindi più efficiente.

Funzioni ''elettriche'' gestibili dallo schermo centrale

LA REGOLA DEL TRE Che dal confronto diretto con Peugeot E-3008, nuova E-408 esca tecnologicamente sconfitta, non significa che il suo mix di sex appeal e piacere di guida nei contesti a breve-medio raggio non possa far breccia nel cuore di una selettiva nicchia di utenti. A proposito di guida e convivenza: tre ''driving mode'', a seconda che si voglia parzializzare la potenza e centellinare il consumo di energia (Eco), oppure assaporare tutti i suoi 210 CV (Sport), oppure lasciar fare tutto ai software (Normal), tre anche i livelli di intensità della frenata rigenerativa, in base alle proprie abitudini.

Ricarica DC in circa 30 minuti

CHARGING Per la ricarica slow in corrente alternata, nuova Peugoet E-408 è dotata di serie di un caricabatterie trifase da 11 kW. Per la ricarica fast in corrente continua, E-408 accetta potenze fino a 120 kW, consentendo una carica dal 20% all'80% della batteria in poco più di 30 minuti e caricando 100 km di autonomia in poco più di 10 minuti. Per ottimizzare la ricarica, il guidatore può programmare la soglia inferiore e superiore dallo schermo centrale. Ad esempio, dal 20% di carica minima all'80% di carica massima. A presto per i prezzi: ci aspettiamo una soglia di ingresso (salvo giochi di prestigio o strategie commerciali particolarmente ''aggressive'') a cavallo dei 45.000 euro circa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/10/2024