Silenziosa e poco assetata, ho provato la Peugeot 3008 Hybrid

Dopo le emozioni al volante della scattante E-3008 elettrica è giunto il momento di mettere alla prova la nuova Peugeot 3008 Hybrid, quella che grazie al motore mild hybrid a benzina sarà probabilmente il best seller della gamma. Le opinioni dopo il test drive.

Nuova Peugeot 3008 Hybrid 2024, 3/4 posteriore

Alta, spigolosa, massiccia, con quel cofano anteriore piatto come un tavolo da picnic e quella calandra dal disegno curvo, sinuoso, avvolgente e sfuggente al tempo stesso: la 3008 è una Peugeot del nuovo corso, che abbraccia linee ancora più audaci che in passato. Linee mosse ed elaborate anche sulle fiancate, che pur mantengono un bello slancio, grazie al tetto spiovente in stile SUV coupé e alla mezza coda: affilata eppure massiccia, a seconda del punto di osservazione. Ha carattere, il crossover francese, un carattere che ritrovo negli interni.

Nuova Peugeot 3008 Hybrid 2024, vista laterale

A BORDO Bello è lo schermo curvo del Peugeot Virtual Cockpit, con il suo display da 21 pollici in alta definizione a fornire tutte le informazioni che servono. È sospeso alla vista tramite sostegni ben nascosti e messo in risalto dalle luci ambient. Utile il display supplementare da 9,7 pollici Virtual i-Toggles, che mi mette a disposizione 10 icone touch configurabili per predisporre altrettante scorciatoie alle mie funzioni preferite. Buono il compromesso tra comandi fisici e touch, con una comoda rotella sul bracciolo per regolare il volume dell'audio e le icone per scegliere la temperatura ai lati dello schermo a centro plancia. Peccato solo che l'infotainment non sia dei più reattivi.

Nuova Peugeot 3008 Hybrid 2024, la plancia con display da 21'' curvo della versione GT

ABITABILITÀ Come sempre, sulle Peugeot, l'ambiente è molto curato, a dare sensazioni da auto premium. Rinuncia a risultare arioso per presentarsi invece avvolgente e protettivo. Il che non fa a pugni con l'abitabilità, comunque, che rimane di buon livello, anche se forse leggermente inferiore alle attese considerando la lunghezza di 4,54 metri dell'auto. Dietro il pavimento quasi piatto favorisce il quinto passeggero, anche se il mobiletto centrale è piuttosto ingombrante: tanto per chi siede in prima fila quanto per le ginocchia di chi è in seconda. Bene il bagagliaio, con una capienza minima di 520 litri, che risulta adeguata al tipo di veicolo. Belle le varie opzioni in fatto di selleria e rivestimenti: fin dall'allestimento base la qualità percepita è di buon livello, con pannelli porta anteriori quasi identici agli anteriori.

Nuova Peugeot 3008 Hybrid 2024, il test drive

VEDI ANCHE

Il posto di guida avvolgente come quello di un caccia e il volante piccolo e squadrato, che rimane più basso del quadro strumenti, mi fanno subito capire che sono alla guida di una Peugeot. Lo sterzo diretto e leggero offre un mix di sensazioni contrastanti: respiro una certa sportività e insieme una facilità di guida da citycar quando si tratta di sgattaiolare nel traffico. I comandi del cambio a doppia frizione e sei rapporti sono del tutto famigliari per chi conosca le Peugeot, ma qui sono montati accanto al volante e non in posizione canonica tra i sedili. Una soluzione comoda e pure gradevole a vedersi. Un tocco alla levetta cromata e sono pronto a partire, con due belle palettine dietro al volante per i passaggi di marcia manuali, casomai ne sentissi il bisogno.

Nuova Peugeot 3008 Hybrid 2024, i Virtual i-Toggles

SPORTIVA OPPURE NO? Altri aspetti mostrano che la 3008 cerca di regalare sensazioni sportive rimanendo una paciosa auto da famiglia. L'acceleratore, per esempio, è molto pronto alle piccole aperture del gas grazie al consistente contributo elettrico del sistema mild hybrid. La spinta però si stempera al salire dei giri e la ripresa non è travolgente. La scheda tecnica recita 136 CV e 230 Nm, che a fronte di quasi 16 quintali di peso permettono 201 km/h di velocità e uno 0-100 km/h in 10,2''. In questo senso il cambio non aiuta molto, visto che i passaggi di marcia potrebbero essere più immediati, soprattutto quando li effettuo a mano tramite le palette al volante. La 3008 si riscatta con un gran comfort, esaltato da un'insonorizzazione efficace, e con consumi molto interessanti: in un percorso misto tra Milano e hinterland il computer di bordo ha registrato una media di 6 l/100 km spaccati, pari a 16,6 km/l, che forse non ti aspetti da un'auto di queste dimensioni e con un motore di piccola cilindrata sotto al cofano. Tra le curve spicca un assetto ben controllato, come già notavo su tombini e dossi di rallentamento.

Nuova Peugeot 3008 Hybrid 2024, il crossover con motore mild-hybrid

Nuova Peugeot 3008 Hybrid è proposta in due allestimenti. Si parte con l'Allure, da 38.700 euro, che tuttavia è già proposta in sconto a 34.700 euro sul configuratore ufficiale di Peugeot Italia. Propone di serie il cambio automatico a doppia frizione, la retrocamera con sensori di parcheggio posteriori, fari automatici con sensore crepuscolare, strumentazione Peugeot Panoramic i-Cockpit con due display da 10 pollici e compatibilità con Android Auto e Apple Carplay, sistema keyless per lo sblocco delle serrature (ma non per l'avviamento motore), clima bi-zona e aiuti alla guida che comprendono frenata automatica, cruise control adattivo e riconoscimento dei segnali stradali, oltre all'assistente al mantenimento di corsia. Si paga sempre a parte - su tutti gli allestimenti - la guida autonoma di secondo livello compresa nel pacchetto 360° Vision & Drive Assist Plus, che costa 1.450 euro.

Nuova Peugeot 3008 Hybrid 2024, ricarica wireless per lo smartphone

PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ Per 4.500 euro in più, l'allestimento GT aggiunge il Peugeot Panoramic i-Cockpit con display sospeso da 21’’ HD curvo (che per l'Allure è un optional da 750 euro), una caratterizzazione estetica e finiture più sportive, tergicristalli automatici, luci LED matrix, lo schermo addizionale Virtual i-Toggles con 10 scorciatoie personalizzabili, piastra per la ricarica wireless dello smartphone, portellone elettrico con apertura senza mani e sedili riscaldati. E ancora luci ambient, navigatore e sensori di parcheggio anteriori, solo per citare le dotazioni principali. A richiesta, l'impianto audio premium Focal che aggiunge 850 euro al conto finale. La differenza in termini di prezzo è notevole, anche se giustificata dagli equipaggiamenti in più, ma la Allure rimane probabilmente la proposta più equilibrata. Meditate, gente, meditate.

Motore 3 cilindri, 1,2 litri, turbo benzina mild hybrid Potenza 136 CV Coppia 230 Nm Velocità 201 km/h 0-100 km/h 10,2 secondi Cambio Automatico a doppia frizione, 6 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,54 x 1,89 x 1,64 m Bagagliaio da 520 a 1.492 litri Peso 1.573 kg Prezzo da 34.700 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/09/2024