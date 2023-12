Peugeot E-3008 2024: mild-hybrid o elettrico, il nuovo SUV visto dal vivo

Chi non vuole un SUV elettrico, la nuova Peugeot 3008 può sceglierla con un mild-hybrid a benzina, tuttavia: ''guardatela bene. Guardatela e ricordatevela, perché questa è l'ultima automobile Peugeot a essere presentata in Europa anche con un motore a combustione. Dopo di lei saranno soltanto elettriche''. Inizia con queste parole la conferenza di presentazione della nuova Peugeot 3008, pronunciate da Thierry Lonziano: direttore del marchio in Italia. È molto più di una dichiarazione, questo è piuttosto un momento di rottura decisivo con il passato e il presente di Peugeot (a proposito di elettriche: qui la prova della nuova 208). Questo SUV, questa 3008 assume dunque anche un significato particolare: quello di essere l'ultima automobile Peugeot alimentata con carburante di origine fossile. Che il marchio francese avesse deciso di interromperne la produzione a partire dal 2030, era cosa nota. Trovarsi però davanti al momento in cui tutto ciò assume una forma concreta, è molto diverso.

L'autonomia con la batteria da 98 kWh è di 700 km

Quant'è cambiata! Senza leggere il nome sul portellone avrei fatto fatica a ricondurre il nuovo stile della Peugeot 3008 al SUV che conoscevo e che tanto successo ha raccolto tra il pubblico. Lo stile mi ricorda la sorella maggiore 5008, con quella mezza coda là di dietro a terminare una fiancata massiccia e sfaccettata. Lo slancio le viene dalla linea sinuosa del tetto e da dimensioni leggermente cresciute rispetto al modello che sostituisce. Con una lunghezza di 4,54 mt, una larghezza di 1,89 mt e un'altezza di 1,64 mt, la 3008 mostra incrementi di circa 9, 5 e 2 cm rispetto alla precedente generazione.

A ME GLI OCCHI Il frontale è visivamente più imponente, dominato dalle tre ''unghiate'' di LED e da una nuova calandra tridimensionale, che le danno un volto inconfondibile anche rispetto alle sorelle di Marca. Il posteriore si distingue per un padiglione che si inclina dolcemente verso la coda, contribuendo a ridurre il coefficiente aerodinamico a 0,28. La coda. dunque, è quella di una fastback, tanto di tendenza per questa nuova generazione di automobili. Poi c'è sempre la questione autonomia delle versioni elettriche a cui badare: linee più slanciate e aerodinamiche consentono di migliorarla di qualche punto percentuale.

La coda è da Fastback

Sebbene in forte antitesi, la Peugeot e-3008 è l'ultima con motore a combustione ma la prima automobile del gruppo Stellantis ad essere costruita sulla piattaforma STLA Medium. Si tratta di un debutto molto importante per il futuro non solo di Peugeot ma dell'intera galassia italo-francese, considerando quanto questa tecnologia impatterà sugli sviluppi futuri per quasi tutti i marchi. Questa piattaforma polivalente funge da base sia per la versione ibrida (uno spiraglio per il futuro? Chissà) sia per le tre varianti elettriche.

UNA PER TUTTE La nuova 3008 ibrida si basa sul 3 cilindri da 1,2 litri di cilindrata. Sviluppa 136 CV e 230 Nm che permettono di raggiungere i 201 km/h e di completare lo 0-100 km/h in 10,2 secondi, con l'aiuto del cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti previsto di serie. Consumo dichiarato, tra 5,5 e 5,6 l/100 km. Delle tre versioni elettriche, la prima a entrare in scena è la e-3008 Standard Range da 210 CV, con trazione anteriore e batteria da 73 kWh, che offre un'autonomia di 525 km. Durante il 2024 si aggiungeranno la Long Range da 230 CV, con batteria da 98 kWh e 700 km di autonomia, e la Dual Motor a trazione integrale, con doppio motore, 320 CV e batteria da 98 kWh, per 525 km di autonomia. I tempi di ricarica dell'elettrica Standard Range, per passare dal 20 all'80% dell'autonomia, vanno da 30 minuti da una colonnina ultra-fast a 23 ore e 15 minuti da una presa domestica standard.

Il nuovo panoramic i-Cockpit

Anche l'abitacolo della nuova 3008 cambia e introduce il Panoramic i-Cockpit. Una proposta che riorganizza quadro strumenti e sistema di intrattenimento di bordo per andare incontro a chi non ha mai fatto amicizia con l'impostazione Peugeot. Di che impostazione parlo? Di quella che, ieri come oggi, prevede un volante compatto e con i bordi superiore e inferiore tagliati: un volante da regolare basso, per leggere la strumentazione da sopra la corona e non attraverso di essa. Questa caratteristica, va detto, non è cambiata, ma Peugeot promette che la visuale è migliore che in passato sul nuovo pannello curvo da 21 pollici, che raduna strumentazione, touchscreen dell'infotainment e comandi della climatizzazione. Peccato che Peugeot ci abbia mostrato l'auto senza possiblità di accenderla: se la promessa verrà mantenuta, ve lo diremo al momento della prova. Una console più bassa ospita un display touchscreen dedicato agli i-Toggle, scorciatoie touch personalizzabili per un accesso rapido alle funzioni preferite.

QUALITÀ CHE SI VEDE E SI TOCCA La plancia ha un andamento movimentato e avvolgente, dal vago sapore aeronautico, fatto da linee geometriche. La combinazione di alluminio e tessuto per i rivestimenti non si limita a trasmettere una sensazione di grande qualità, ma contribuisce a far sembrare il tunnel centrale più sottile e visivamente più leggero, così da dare più aria a tutto l'abitacolo. Aria che non è solo frutto di un'impressione, ma di scelte come la leva del cambio a cursore, che riduce effettivamente gli ingombri. Portabicchieri e stazione di ricarica wireless per gli smartphone, allineati sulla destra del mobiletto centrale, sembrano far parte di un abitacolo separato, fatto apposta per il passeggero.

Le prime consegne saranno ad aprile 2024

Per quanto riguarda prezzi e versioni, Peugeot e-3008 debutterà nelle concessionarie ad aprile 2024 in due versioni: quella a benzina da 1,2 litri mild hybrid con cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti, a un prezzo di partenza di 38.700 euro, e l'elettrica a trazione anteriore con 210 CV e 525 km di autonomia (49.780 euro). Ancora nessuna notizia dei prezzi delle versioni che arriveranno nei mesi successivi: la Long Range da 700 km di autonomia e la dual motor con trazione integrale da 320 CV, che tuttavia, certamente, sposteranno l'asticella dei prezzi un po' più in alto. Non mancano, naturalmente, formule dedicate per un pagamento rateale. Per esempio il finanziamento Peugeot e-GO da 350 euro al mese per 3 anni, con 45.000 km e wallbox inclusi, che si applica allo stesso modo tanto all'elettrica quanto all'ibrida (ma con valori di anticipo e riscatto finale chiaramente diversi, vista la differenza di prezzo tra le due versioni).

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 14/12/2023