Peugeot e-208: "graffia" poco ma si guida bene. Prova

Il progetto E-Lion è molto più di una campagna di marketing Peugeot per favorire la diffusione dell'automobile elettrica (qui ve lo spieghiamo nel dettaglio). Tutt'altro: è un manifesto d'intenti, un ''all-in'', un dentro o fuori, un cambiamento decisivo, definitivo. Da quest'anno tutti i modelli sono elettrificati e dal 2025 ci saranno soltanto auto elettriche. Avete letto bene: soltanto auto elettriche. E l'orizzonte temporale per preparsi è ridottissimo: 12 mesi. Non di più. L'obiettivo è diventare capitani della nuova mobilità elettrica. Vedremo. Nel frattempo, il più interessante (almeno commercialmente) dei prodotti Peugeot a basse emissioni è nuova e-208. Nuova, da intendere come ''aggiornata'': non si tratta infatti di una vera seconda generazione. Lo stile resta riconoscibile, le dimensioni sempre da segmento B e il Peugeot i-Cockpit è sempre al suo posto. Dunque, cosa cambia? Motore e batteria, e non è roba da poco. Li abbiamo messi alla prova.

Peugeot e-208: anteriore in movimento

Che 208 abbia anticipato il nuovo (ormai attuale) corso stilistico di Peugeot, è cosa certa. Alla compatta è spettata la responsabilità di esprimere per prima una nuova linea ''graffiante'' e accattivante. Visivamente ha convinto numerosi addetti ai lavori e conquistato un pubblico ampio, tanto da diventare una tra le automobili più vendute d'Europa nel suo segmento. L'aggiornamento 2024 introduce poco e pochi sono i dettagli estetici che cambiano. Si modifica, semmai, quello che già c'era. A cominciare dalla sagoma dei gruppi ottici anteriori e posteriori che rimane in linea con l'immagine feroce di una compatta pronta ad affrontare la giungla urbana. D'altronde, stiamo pur sempre parlando di un... Leone.

Stile: evoluzione, non rivoluzione

INTERNI Anche l'abitacolo non ha subìto importanti modifiche, limitandosi a riproporre l'organizzazione dello spazio e dell'ergonomia di utilizzo dei comandi che Peugeot chiama i-Cockpit. Il quadro strumenti è interamente digitale su schermo da 10'' con tecnologia olografica. Scenografica, ma richiede abitudine per poterne padroneggiare al meglio le funzioni, inoltre il piccolo volante ne compromette la visibilità e anche in questo caso è richiesto un po' di tempo per configurarsi la propria posizione di guida. L'intrattenimento di bordo è invece su schermo da 10'': le grafiche sono chiare e la disposizione delle icone intuitiva. Non manca la compatibilità con Apple Car Play e Android Auto.

Peugeot e-208: panoramica interni

Il cambiamento più significativo, come anticipato, è tecnico e non visibile. Si tratta della nuova struttura propulsiva che ora equipaggia la versione aggiornata di e-208. La batteria è da 51 kWh con tensione a 400 volt, il che significa un incremento dell'autonomia omologata. Il valore raggiunge i 400 km nel ciclo combinato e si spinge fino a 576 km con una sola carica elettrica nell'utilizzo urbano. Sono risultati interessanti, che approfondiremo tra poco. L'accumulatore alimenta un motore elettrico, anche in questo caso rinnovato, da 115 kW (136 CV). Non si tratta certamente di una ''rivoluzione tecnica'', per quella bisogna aspettare ancora qualche mese, quando, probabilmente entro febbraio 2024, debutterà ufficialmente nuova e-3008. Primo SUV, ma soprattutto primo veicolo dell'intera galassia Stellantis, a essere costruito sulla piattaforma STLA Medium. Promette 700 km di autonomia con una sola carica. Chissà.

Peugeot e-208: 3/4 anteriore statica

Le strade attorno a Tarragona (circa 100 km a sud di Barcellona) sono un buon terreno per mettere alla prova la nuova e-208. Lungo la costa le ampie carreggiate e l'asfalto perfetto permettono di valutare il comfort e il consumo di elettricità in condizioni ottimali. Allontanandosi dal mare, si entra nel territorio più aspro e ostile, con curve e tornanti a ripetizione e in salita. Qui si può percepire il lavoro svolto su assetto e sospensioni e farsi anche una prima idea delle prestazioni a disposizione del veicolo. Dunque, nel complesso e-208 riconferma le buone qualità dinamiche che già appartenevano alla precedente (e anche a tutti i modelli 208 con motore a combustione), senza andarne a stravolgere il comportamento e mantenendo un buon equilibrio. Perché se lo sterzo è piuttosto preciso e l'anteriore molto efficace nell'inserirsi in curva, le prestazioni (anche in Sport) sono francamente deludenti. I 136 CV sono erogati con dolcezza e non sembrano offrire una riserva di potenza particolarmente soddisfacente. Anzi, soprattutto nell'allestimento GT, quasi incoerente con quanto l'aspetto dell'auto suggerirebbe. Soprattutto considerando quanto l'assetto sia realmente ben calibrato e possa supportare applicazioni tecniche decisamente superiori.

Ottimo il telaio: dal motore, ci si aspetterebbe un guizzo in più

DI COMPROMESSO Ciò detto, il coinvolgimento di guida è comunque gradevole e in generale il lavoro svolto sembra essersi concentrato più sul comfort e sul turismo. O forse, sull'ottimizzazione del consumo di energia, per risparmiare autonomia in qualsiasi condizione di utilizzo. Comunque la si voglia guardare, il risultato è certamente in linea con le aspettative di segmento. Anche se per il consumo di kWh/100 km il commento è rimandato a una prova più approfondita.

Peugeot e-208: 3/4 posteriore in movimento

La nuova Peugeot e-208 è disponibile nei tre allestimenti della gamma: Active, Allure, GT. Per tutti i fari a LED sono di serie. Allure introduce anche i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il digital cockpit da 10'', infotainment da 10'' e climatizzatore automatico monozona. Con la GT si aggiungono i proiettori anteriori Full LED, illuminazione ambientale in 8 colori, cerchi da 17'' diamantati e ricarica wireless per il telefono.

Il Digital Cockpit è di serie

PREZZI Per e-208 Active si parte da 36.430 euro, per Allure da 38.180 euro, per GT da 40.280 euro. Al momento, 208 resta disponibile anche con le motorizzazioni benzina PureTech da 75 CV (20.120 euro); PureTech da 100 CV (21.320 euro). Benzina hybrid da 100 CV (23.820 euro) e hybrida da 136 CV (28.870 euro).

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 16/11/2023