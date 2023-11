Nuova Peugeot 5008 2024, tutte le anticipazioni

Della Peugeot 5008 di terza generazione vi abbiamo già mostrato le foto spia, con un prototipo pesantemente camuffato alle prese con i test invernali. Ora nuove dichiarazioni rilanciano il tema, con il direttore finanziario di Stellantis Natalie Knight che avrebbe confermato la world premiére nell'agosto 2024, nel corso di una riunione con gli analisti sui risultati del terzo trimestre 2023.

Peugeot e-3008, 3/4 posteriore

STESSA BASE DELLA 3008 La 5008 seguirà la compatta 3008 (foto sopra), che sarà messa in vendita all’inizio del prossimo anno con uno stile coupé, anche in versione elettrica e-3008. Entrambi i SUV saranno costruiti sulla piattaforma STLA Medium, che offrirà alle varianti a batterie un’autonomia fino a 700 km, ma consentirà anche motorizzazioni ibride con vari livelli di elettrificazione, per venire incontro a un mercato che ancora non è pronto per la scelta full electric. Secondo la Knight, quello della 5008 sarà uno dei principali lanci europei di veicoli elettrici del gruppo nel prossimo anno: insieme a quello della Peugeot e-408 prevista per settembre 2024, ma di cui per ora non abbiamo alcuna immagine o foto spia da proporvi.

NON SOLO ELETTRICA In base a informazioni precedenti, la futura 5008 dovrebbe essere proposta anche in almeno due opzioni ibride a benzina. La prima con un 1,6 litri plug-in hybrid e una variante dal listino più abbordabile con motore PureTech da 1,2 litri mild hybrid. Mistero fitto, per ora, sulle specifiche precise. Si sa però che la piattaforma STLA Medium potrebbe ospitare batterie fino a 104 kWh di capacità e motori a dare fino a 476 CV di potenza. Se da un lato, la massima autonomia potrebbe essere una carta vincente per un SUV dalla spiccata connotazione pratica (la 5008 attuale è offerta anche in versione a 7 posti), è improbabile che sulla 5008 vedremo mai installata una potenza tanto elevata. Mai dire mai, comunque, aspettiamo e vediamo che succede.

Fonte: Automotive News Europe

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/11/2023