Nuova Peugeot 5008: spazio all'elettricità per il SUV francese, ecco come sarà

Potrebbe debuttare nel 2024 con varianti a batterie e fino a 700 km di autonomia, ma non si escludono motorizzazioni ibride per "accompagnare" la transizione

La terza generazione della Peugeot 5008 è in piena rincorsa verso la transizione visto che arriverà con una motorizzazione 100% elettrica e le foto che vediamo, scattate durante i test invernali nel nord Europa, confermano che il progetto è in fase di sviluppo. Infatti, vediamo i prototipi del SUV francese ancora del tutto mimetizzati, ma sotto le pellicole riusciamo a percepire stile e ingombri, ovviamente con un certo beneficio d’inventario, visto che siamo lontani dal debutto. Tuttavia, possiamo cominciare a fare dei ragionamenti in base alle informazioni che abbiamo in nostro possesso. Innanzitutto, il passaggio a una variante elettrica dovrebbe risolvere un attuale punto debole per la Casa francese, cioè la mancanza di un BEV in quel segmento, espandendo al contempo la sua offerta di veicoli elettrici. Tuttavia, Peugeot sta anche cercando di rendere disponibili propulsori ibridi per la sua ammiraglia SUV.

Nuova Peugeot 5008: i prototipi mimetizzati durante i collaudi invernaliOTTIMO SUCCESSO DI VENDITE Lanciata nel 2017, la seconda generazione 5008 è stata leader del mercato europeo nella sua categoria, con oltre 300.000 veicoli venduti secondo i numeri pubblicati da Peugeot. Con le sue notevoli prestazioni di vendita dentro e fuori i confini europei, era logico che Peugeot stesse sviluppando una versione a batterie della 5008, entrando in una nicchia in cui i concorrenti stanno pianificando nuovi lanci per non rischiare di rimanere al palo rispetto agli altri.

Nuova Peugeot 5008: arriverà con motori elettrici e anche ibridi PHEV e MHEVA CINQUE E SETTE POSTI La 5008 di nuova generazione, nome in codice P74, è impostata per essere un veicolo adatto alle famiglie, con opzioni a cinque e sette posti. La seconda soluzione aggiungerebbe essenzialmente due posti dietro la seconda fila di sedili, senza modificare le dimensioni complessive del veicolo. L'ex capo del design Peugeot Gilles Vidal – ora direttore del design Renault – ha affermato che la terza generazione della 5008 si concentrerà sulla praticità optando per un design piuttosto squadrato, che comunque sarà “sorprendente” ed evolverà quello del modello attuale. Come detto, le immagini ci fanno capire come potrebbe essere il suo stile. Oggi, la 5008 è venduta anche in Cina, un mercato che ha un focus importante quando si tratta di spazio per i sedili posteriori. Di conseguenza, la variante a cinque posti potrebbe vedere i sedili posteriori montati in posizione più arretrata rispetto alla norma, in modo da ottimizzare lo spazio per le gambe dei passeggeri, anche a costo di ridurre quello del bagagliaio.

Nuova Peugeot 5008: SUV spazioso e da cinque a sette postiPIATTAFORMA BEV INEDITA La futura 5008 passerà a una nuova piattaforma, la STLA Medium, progettata per i veicoli dei segmenti C e D e offrirà un'autonomia di circa 700 chilometri con una capacità della batteria di 87-104 kWh. Anche altri marchi all'interno della galassia Stellantis utilizzeranno questa stessa architettura, condivisa fra modelli a marchio DS e Alfa Romeo, per esempio per le prossime Giulia e Stelvio.

Nuova Peugeot 5008: sotto la mimetica si riconosce il frontale aggressivo del SUVMOTORE SINGOLO O DOPPIO PER I DIVERSI MODELLI Le versioni entry-level della 5008 EV sarebbero equipaggiate con un solo motore, con la soluzione a due motori dedicata alle versioni GT, che si piazzeranno al top della gamma, attualmente basata solo su differenze di allestimenti visivi (logo GT, tetto nero, finiture cromate, doppio effetto di scarico e cerchi in lega maggiorati). Poiché Stellantis sta progettando di sviluppare un microprocessore e un inverter comuni per tutte le piattaforme STLA (STLA Small, Medium e Large), che saranno in grado di funzionare a 400 V e 800 V con la capacità di erogare fino a 350 kW, la 5008 Electric AWD dovrebbe potersi confrontar senza timori reverenziali con i suoi rivali asiatici più performanti.

Nuova Peugeot 5008: nuova piattaforma costruttiva e fino a 700 km di autonomiaNON SOLO 100% ELETTRICA MA ANCHE IBRIDA In linea con la sua strategia di offrire una variante BEV e una ibrida (quest'ultima per i clienti che non sono pronti a passare alla sola EV), il Gruppo Stellantis garantirà che la futura 5008 sia disponibile in almeno due opzioni ibride. La prima con un 1,6 litri PHEV per dare accesso all’esperienza di guida 100% elettrica e, con un prezzo inferiore, anche una con motore PureTech 1,2 litri mild-hybrid. Tuttavia, sembra certo che Peugeot smetterà di vendere la 5008 con motore diesel. La Casa francese ha annunciato che lo stabilimento Stellantis di Sochaux produrrà la prossima generazione 3008 e 5008, con l’avvio delle catene di montaggio previsto nel 2024. Il gruppo sta investendo 200 milioni di euro per aggiornare la linea di produzione verso il passaggio alla piattaforma STLA Medium. Infine, azzardiamo un’ipotesi di prezzo, da prendere con grande cautela. Ma visti i listini dei modelli attuali, potenzialmente competitor del SUV francese, è possibile che la 5008 elettrica arriverà in Europa nel 2024 con un prezzo di circa 60.000 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/05/2020