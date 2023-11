Nuova Peugeot 3008, ordini al via. Elettrica o ibrida soft? I prezzi

Ancora per un po', la si potrà esplorare solo in foto, visto che il roadshow europeo (con tappe anche in Italia) si svolgerà tra dicembre 2023 e febbraio 2024, mentre le prime consegne sono attese entro il primo trimestre 2024. Nel frattempo, se nuova Peugeot 3008 vi convince per lo stile, calza bene al vostro box come misure esterne (qui un identikit completo), infine include il propulsore che fa al caso vostro, la potete già ordinare. Sia in concessionaria, sia tramite il web. Quali possibili combinazioni?



Nuova Peugeot 3008, prevendita al via

Nuova Peugeot 3008 è dunque la prima 3008 a declinarsi anche in formato full electric (E-3008): delle tre versioni in agenda, al lancio è disponibile E-3008 210 Standard Range, motore singolo anteriore da 210 CV e 345 Nm, batteria da 73 kWh e autonomia dichiarata WLTP di 512-527 km. Successivamente, completeranno l'offerta EV le versioni 230 Long Range, motore da 230 CV e 343 Nm e batteria da 98 kWh (per 700 km di autonomia) e 320 Dual Motor 4WD, doppio motore da 320 CV, batteria sempre da 98 kWh ma minore autonomia (525 km). In agenda, anche 3008 Plug-in Hybrid. Per chi non fosse pronto al grande passo dell'elettrificazione ''hard'', in gamma sin dal lancio anche la motorizzazione benzina mild hybrid 48 volt che equipaggia anche 3008 di generazione precedente: Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 la sigla che individua la variante 1.2 turbo benzina da 136 CV, abbinata a mini-motore elettrico da 15 kW e cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti. Niente più motore diesel (e non è una sorpresa).

Nuova 3008, il caratteristico design frontale

Due configurazioni per gli interni, Allure e GT, ciascuna da arricchire a piacimento con un lungo elenco di accessori. Di seguito, una carrellata dei principali equipaggiamenti di serie.

I nuovi interni

3008 ALLURE Proiettori anteriori Full LED, fari posteriori LED, Panoramic i-Cockpit con doppio display HD sospeso da 10 pollici con funzioni Peugeot i-Connect (DAB radio, Bluetooth, Wireless Mirror Screen per Apple CarPlay e Android Auto, VisioPark con retrocamera HD a 180° e sensori posteriori), keyless entry con funzione di prossimità, clima bi-zona, cerchi in lega da 19 pollici. Nel caso di Peugeot E-3008, il cavo di ricarica Modo 3 Trifase 22 kW.

Su 3008 GT, il nuovo display curvo da 21''

3008 GT Proiettori anteriori Pixel LED, fari posteriori 3D-LED, Panoramic i-Cockpit con curved display HD sospeso da 21 pollici, luci d’ambiente night & day, wireless smartphone charger da 15W, Peugeot i-Connect Advanced (3D connected navigation system con servizi connessi TomTom, EV Trip planner con calcolo della ricarica per E-3008, Virtual i-Toggles con 10 scorciatoie personalizzabili), Drive Assist (Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go), VisioPark HD (retrocamera HD a 180° con sensori anteriori e posteriori), tetto in contrasto nero Black Diamond, Adaptive High Beam Assist (controllo automatico degli abbaglianti), portellone posteriore motorizzato “hands-free”, volante riscaldabile, cerchi da 20 pollici diamantati (E-3008).

Nuova Peugeot 3008 in consegna entro marzo 2024

Si parte da una soglia molto vicina a quella della precedente 3008 Hybrid 48V, ovvero (per Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6) da 38.700 euro (allestimento Allure), al netto di eventuali promozioni. In configurazione GT, la stessa motorizzazione è in vendita a partire da 43.200 euro. Quanto all'elettrica: Peugeot e-3008 Allure a partire da 49.780 euro, mentre in formato GT il prezzo cresce a quota 54.780 euro. Quanto alle soluzioni di pagamento, Peugeot propone un finanziamento da 350 euro al mese per 3 anni e 45.000 km (wall box inclusa nel caso di E-3008) valido su entrambe le motorizzazioni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/11/2023