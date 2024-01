ChatGPT ora su Peugeot 3008 e compagnia. Come attivarlo? Video

Cresce la temperatura in vista dell'arrivo di nuova Peugeot 3008, già ordinabile dallo scorso dicembre e in concessionaria entro il primo trimestre del 2024. Elettrica (per chi desidera), con garanzia 8 anni e 160.000 km su vettura e batterie (programma Peugeot Allure Care), ma anche benzina con tecnologia mild hybrid 48 volt (per tutti gli altri). Motorizzazioni a parte, grande novità è l'introduzione di quella funzione che è sulla bocca (e sulla tastiera) un po' di tutti, e che ora pare stia sperimentando le sue funzionalità anche sulle auto. Sì, è proprio ChatGPT, il software di Intelligenza Artificiale più famoso del Selvaggio Web. ChatGPT sale a bordo di nuova Peugeot 3008, ma non solo: in video, intanto, una dimostrazione (su Peugeot 408). Clicca Play sulla foto di cover.

Nuova Peugeot 3008: c'è anche ChatGPT

INTELLIGENZA DEMOCRATICA Come annunciato nel corso di un webinar, già dalla data del 31 gennaio 2024 la tecnologia ChatGPT entra a far parte della dotazione opzionale dell'intera gamma Peugeot. Sia quella dei veicoli passeggeri, sia dei veicoli commerciali leggeri. Insieme a Francia, Gran Bretagna, Spagna e Germania, l'Italia è uno dei 5 mercati pilota, prima di un lancio più ampio a partire dalla seconda metà del 2024. ChatGPT per nuova Peugeot 3008, dunque, ma anche sui modelli 208, 2008, 308, 308 SW, 408 e 5008 (modello in odore di ricambio generaziale: appuntamento a fine marzo 2024).

ChatGPT per tutta la gamma Peugeot

COME FARE PER L'attivazione è gratuita ed è quanto di più semplice: non occorre recarsi in concessionaria o in un Centro assistenza, ChatGPT si ottiene da remoto, tramite aggiornamento over-tha-air. Si può anche sottoscrivere un abbonamento a pagamento, tramite MyPeugeot Service e MyPeugeot App.

Nuova Peugeot 3008 con il nuovo i-Cockpit

ALTOLÀ ALLA NOIA Il più noto modello di Intelligenza Artificiale generativa viene dunque integrato direttamente nell'infotainment del Peugeot i-Cockpit e diventa, attraverso l'assistente vocale ''Ok Peugeot'', un partner in grado di rispondere a innumerevoli domande e richieste. Relative alla navigazione, ma anche a qualsiasi altro tipo di argomento. Il cervellone di ChatGPT può ad esempio suggire i punti di interesse da visitare in una città, guidandoti a destinazione in coordinamento con il navigatore, ma può anche animare il viaggio interagendo con gli occupanti tramite quiz e altre attività. Viaggi noiosi, addio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/01/2024