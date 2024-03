Nuova Peugeot E-5008, Full Electric Forza 7. Aspettando l'ibrida

Da un più convenzionale SUV a 5 posti, ''Sua Aggressività'' Peugeot 3008, al suo corrispondente SUV a 5+2 posti, ''Sua Spaziosità'' Peugeot 5008, il passo è breve. Anzi, il ''passo'' cresce, misurando ora la bellezza di 2,90 metri. Noi giochiamo con le parole, Peugeot gioca con la propria piattaforma super-modulabile, la nuova STLA Medium, erede della precedente EMP2. E per (ri)trasformare il proprio nuovo SUV/fastback in un ancor più pratico SUV 7 posti, non deve fare altro che rimodellare la carrozzeria, per giunta solo dalla metà in giù. Nuova Peugeot E-5008 anno 2024 il primo SUV elettrico a 7 posti taglia M in tutta Europa. Vendite a partire dall'autunno, stesso piano commerciale di tutti i nuovi modelli del Gruppo Stellantis: rompe il ghiaccio (e domina la comunicazione della Casa) la variante full electric, ma al listino - niente scherzi, please - si unirà anche l'ibrido a benzina, senza quella ''E'' davanti al nome. Un rapido identikit.



Peugeot E-5008, per la prima volta (anche) full electric

La differenza fondamentale tra nuova Peugeot 5008 e nuova Peugeot 3008 va individuata nelle sue dimensioni complessive e negli interni a 7 posti. Nuova 5008 è più lunga sia da paraurti a paraurti (+250 mm, per un totale di 4,79 metri, rispetto ai precedenti 4,64 metri), sia di interasse (+160 mm): ciò aiuta sia in termini di spazio per le gambe degli ospiti posteriori, sia in ottica ingresso in terza fila. Maggiore è ovviamente anche la capacità del bagagliaio: il Leone ruggisce un volume di 259 litri con tutti e sette i sedili in posizione, un valore di 748 litri con la terza fila ripiegata, infine 1.815 litri con tutti i sedili ripiegati (tranne il posto guida, of course). Ulteriore spazio di stivaggio si trova sotto il pianale del bagagliaio stesso.

Nuova 5008 è più lunga di 15 cm rispetto alla versione precedente

LA REGOLA DEL TRE Da segnalare che a differenza del modello precedente, dove la fila centrale presentava tre sedili di dimensioni identiche, ciascuno con i propri supporti Isofix, nuova 5008 opta per due sedili più grandi sui lati e un sedile centrale più stretto. Ciò rende i sedili esterni più comodi, ma rimuove il terzo punto Isofix: un problema solo in rari casi.

Gli interni a 7 posti

GUIDA PANORAMICA Cruscotto e (maxi) console centrale sono ripresi pari pari da nuova 3008. Le forme, i materiali, le tecnologie (digitali, o di assistenza alla guida), col Panoramic i-Cockpit che squaderna un doppio display curvo da 21 pollici per racchiudere strumentazione e schermo di infotainment. Alla base della plancia, non manca un'interfaccia ''touch'' aggiuntiva dalla quale impostare una serie di scorciatoie per funzioni come il controllo del clima o la navigazione.

Il posto guida: vedi Peugeot 3008

Tutto quanto è racchiuso in un guscio al tempo stesso più elegante, ricercato e spigoloso rispetto al passato. La maggior parte dei dettagli sono gli stessi che decoreranno anche i futuri modelli Peugeot, come l'illuminazione a tre artigli (fronte e retro) e l'artistico design della griglia graduata. Ruote da 19 o 20 pollici a seconda delle specifiche, dal caratteristico design non radiale.

Il frontale rispecchia il nuovo corso stilistico Peugeot

Piena corrispondenza con 3008 anche lato propulsori. L'elettrica Peugeot E-5008 declinata in tre varianti: apre le danze una Standard Range a singolo motore anteriore da 210 cv, batteria da 73 kWh e autonomia dichiarata WLTP di circa 500 km. Completeranno nel 2025 l'offerta EV le versioni Long Range, motore anteriore da 230 cv e batteria da 98 kWh (per 660 km di autonomia) e Dual Motor 4WD, doppio motore da 320 cv, batteria sempre da 72 kWh, autonomia di 500 km.

Si inizia con la full electric (E-5008)

PIANO B Per i tanti che non fossero ancora disposti al grande passo dell'elettrificazione dura e pura, in gamma (successivamente) anche la motorizzazione benzina mild hybrid 48 volt che equipaggiava anche 5008 di generazione precedente: Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6 la sigla che individua dunque la variante 1.2 turbo benzina da 136 cv, abbinata a mini-motore elettrico da 15 kW e cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti. Niente più motore diesel (e chissà perché la cosa non stupisce). In agenda, semmai, anche 5008 Plug-in Hybrid, sigla Peugeot 5008 195 e-DCS7: motore 1,6 litri turbo benzina da 150 cv, motore elettrico da 92 kW, autonomia in modalità EV di oltre 80 km (ma un serbatoio per il carburante di 60 litri...).

5008 ''graffierà'' anche in configurazione 1.2 benzina 48 volt

Nuova Peugeot 5008 in vendita dunque a partire dall'autunno 2024. Inizialmente, solo in configurazione E-5008 210 Standard Range. Due allestimenti, Allure e GT. Prezzi ancora sconosciuti, ma indicativamente superiori a quelli di Peugeot 3008 di +2.000 euro o poco più. Aspettiamoci perciò che la full electric parta (al netto di incentivi) da circa 44.000 euro, il benzina mild hybrid (dal 2025) da 42.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/03/2024