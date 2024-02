Nuova Peugeot e-5008, primo video teaser: 7 posti e maxischermo

Peugeot ha diffuso un breve - ma significativo - video teaser (clicca Play sulla foto di cover) che svela gli interni dell'atteso e-5008, un SUV di nuova generazione e dalle grandi ambizioni per il marchio del Leone perché a lei spetterà il ruolo di prossima ammiraglia. Le promesse sono quelle di una vettura premium, e lo si intuisce dalle prime immagini degli interni, dove si nota l'innovativo sistema Peugeot Panoramic i-Cockpit. Al centro dell'attenzione c'è uno schermo panoramico HD da 21 pollici, curvo e fluttuante, che unisce l'head-up display con il touch screen centrale. Questo effetto ''sospeso'' è ulteriormente enfatizzato dall'illuminazione ambientale a LED, che crea un'atmosfera accogliente e scenografica all'interno dell'abitacolo. Sebbene la comunicazione spinga molto sulla versione elettrica, la prossima 5008 non sarà soltanto a zero emissioni ma avrà anche versioni benzina mild hybrid e - forse - plug-in hybrid.

Nuova Peugeot e-5008: lo schermo è da 21 pollici

INTERNI DI NUOVA GENERAZIONE L'obiettivo di Peugeot è quello di garantire un'esperienza di guida intuitiva e confortevole per tutti gli occupanti del veicolo. Il video si sofferma in particolare sulla terza fila di sedili suggerendo che potrà ospitare fino a 7 passeggeri. La cura per i dettagli sembra essere stata notevole con un'organizzazone dello spazio che ricorda più l'ambiente di un salotto che l'abitacolo di un'auto. Sebbene tutti i dettagli sugli interni e gli esterni della Peugeot e-5008 saranno rivelati solo a marzo, il breve sguardo fornito da questo teaser è sufficiente a far conoscere quali saranno gli elementi distintivi del progetto, che sembra essere indirizzato a ridifenire il segmento di appartenenza del marchio francese. Percorso comunque già iniziato da diverso tempo e confermato anche dalla nuova station wagon 508 (qui la nostra prova).

Nuova Peugeot e-5008: la terza fila di sedili permette di ospitare fino a 7 passeggeri

BASE STLA MEDIUM La nuova 5008 adotterà la piattaforma STLA Medium di Stellantis, progettata per ospitare una vasta gamma di motorizzazioni: dalle opzioni completamente elettriche alle unità ibride leggere e plug-in, offrendo una notevole flessibilità nella progettazione dei veicoli. Tra le opzioni completamente elettriche, la Peugeot 5008 2024 potrebbe offrire tre delle varianti già viste sulla 3008: un motore singolo da 157 kW (213 CV) o 170 kW (231 CV) abbinato a una batteria da 98 kWh, e un doppio motore da 240 kW (326 CV) con una batteria da 73 kWh. Queste configurazioni promettono un'autonomia dichiarata fino a 700 km, anche se al momento i dettagli sulle unità elettrificate non sono ancora stati completamente rivelati. Invece, per quanto riguarda le opzioni ibride leggere, è probabile che il Costruttore consideri motorizzazioni come il motore 1.2 da 136 CV attualmente in uso - e destinato anche alla Avenger, ne parliamo qui - su diversi veicoli Stellantis. Presto, nuove informazioni.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 26/02/2024