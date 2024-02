Nuova Jeep Avenger 4xe: la trazione integrale si fa ibrida leggera e con 136 CV

Dopo il debutto della versione totalmente elettrica (qui la nostra prova), Jeep presenta la nuova Avenger 4xe. Sigla che ormai abbiamo imparato a conoscere e che identifica la trazione integrale elettrificata secondo il marchio americano: nessun albero di trasmissione a distribuire la motricità tra le quattro ruote ma un secondo motore elettrico collocato sull'asse posteriore. Questo inedito modello punta a incarnare l'autentico spirito del marchio - avventura e affidabilità lontano dall'asfalto - trasferendole però nella dimensione di mobilità dove si deve ''fare i conti'' anche con le emissioni di CO2. Secondo Eric Laforge, capo del marchio Jeep per l'Europa, questa nuova Avenger rappresenta una svolta significativa per l'azienda, combinando compattezza e versatilità con le prestazioni di un sistema di trazione integrale di nuova generazione. Il primo, ma certamente non l'ultimo, della sua specie.

Jeep Avenger 4xe: la trazione integrale è senza albero di trasmissione meccanico

IBRIDO DA 136 CV Era scontato che arrivasse una versione 4X4 anche per Avenger, considerando che non può esistere una ''vera'' Jeep senza la sua proverbiale capacità di andare in offroad. Solo che questa volta il compromesso tra usabilità ed efficienza è stato raggiunto sfruttando al meglio le possibilità dell'elettrificazione ''leggera'' per offrire prestazioni adeguate anche su terreni accidentati. Il veicolo è dotato di un motore endotermico 1.2 litri da 136 CV abbinato a due motori elettrici - da 29 CV ciascuno - e capaci di muovere entrambi gli assi indipendentemente dall'unità principale a pistoni. Ciò significa poter marciare, a basse velocità, in modalità completamente elettrica anche perché il tre cilindri potrà lavorare come generatore, ricaricando quindi la batteria ma senza dare motricità alle ruote. Grazie alla tecnologia ''power looping'', la trazione integrale è sempre disponibile, ma i dettagli sul suo funzionamento e sulle modalità di guida specifiche non sono stati ancora comunicati.

Jeep Avenger 4xe: l'arrivo è previsto entro fine 2024

ARRIVA A FINE ANNO La gamma Avenger riflette l'impegno di Jeep per la ''freedom of choice'' - la libertà di scelta - dei consumatori, con opzioni di powertrain, cambi e trazioni per adattarsi alle esigenze di ogni automobilista. Trattandosi di un B-SUV, Avenger 4xe sarà destinato tanto - e soprattutto - a un utilizzo urbano quanto a soddisfare una voglia di avventura che risponda appieno alla storia del marchio Jeep. L'attesa per la Avenger 4xe si concluderà soltanto verso la fine del 2024, quando si apriranno gli ordini per i clienti. Secondo voi la nuova tecnologia di trazione integrale mild hybrid potrà davvero soddisfare tutte le aspettative di utilizzo in fuoristrada? Intanto, aspettiamo di provarla, poi avremo le idee più chiare...

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 26/02/2024