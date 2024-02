Nuova Jeep Renegade 2024: Diesel addio, ecco come cambia

Via alle vendite della nuova Jeep Renegade 2024, che si presenta con aggiornamenti all'infotainment, ai servizi connessi e agli allestimenti. I motori sono solo a benzina, mild e plug-in hybrid: sparisce la versione Diesel. Ma per il listino prezzi bisogna ancora attendere.

Nuova Jeep Renegade 2024, dettaglio delle luci

Il gasolio esce di scena e così pure i motori a benzina tradizionali. Nel listino di Jeep Renegade 2024 la scelta è solo tra due propulsori a benzina ibridi: il mild hybrid della Renegade e-Hybrid a trazione anteriore e quello ricaricabile della Renegade 4xe plug-in hybrid a trazione integrale, in cui provvede un motore elettrico da 60 CV a dare potenza alle ruote posteriori. Il sistema e-Hybrid a 48 V è atipico, una sorta di mild hybrid doppio malto che equipaggia anche la Compass (qui la prova). Infatti il motore elettrico non si limita a contribuire parzialmente alla spinta del motore termico, ha abbastanza potenza da far muovere l’auto anche da solo. In genere i mild-hybrid non ne sono capaci. Con 130 CV e 240 Nm di coppia la nuova Renegade dovrebbe confermare i dati del MY2023, con uno 0-100 km/h in 9,7 secondi - piuttosto rilassato, in verità - e 191 km/h di velocità massima. Più prestante la Renegade 4xe plug-in hybrid a trazione integrale, declinata in due livelli di potenza: 190 e 240 CV (190 bastano e avanzano, se volete un consiglio). Sia per il sistema e-Hybrid sia per i modelli 4xe 2024 Jeep parla di una ''nuova calibrazione ottimizzata del motore e della batteria, unita all'introduzione dei nuovi pneumatici da 18'' di classe A+, per migliorare i consumi e le emissioni di CO2 fino al 5%'', che potrebbe aumentare leggermente l'autonomia elettrica (oggi di una cinquantina di chilometri).

Nuova Jeep Renegade 2024, panoramica della plancia

La miglioria principale delle Renegade 2024 è l'infotainment. Rispetto al modello 2023, diventa molto più veloce grazie a una potenza dei chip 5 volte superiore. In pratica lo scopriremo più reattivo ai comandi touch come a quelli vocali, e nel ricalcolo dei percorsi del navigatore. I display, in full HD, diventano più grandi, con un aumento del 40% della superficie: quello a centro plancia per l'infotainment è ora da 10,1 pollici (prima arrivava a 8,4''), ma anche quello per la strumentazione davanti al guidatore cresce, fino a 10,25''. Non mancano, secondo gli allestimenti, una nuova telecamera digitale, connettività USB A+C, Amazon Alexa e Android Auto e Apple CarPlay senza fili. Il collegamento 4G consente poi il comando di alcune funzioni tramite lo smartphone previa installazione della Jeep App: dall'apertura/chiusura delle porte all'accensione delle luci. Non solo: il collegamento costante dell'auto permette l'aggiornamento Over The Air dell'infotainment e delle mappe di navigazione TomTom.

Nuova Jeep Renegade 2024, il quadro strumenti

Il modello d'accesso al mondo Renegade adotta cerchi da 16 pollici, il motore mild-hybrid e ha di serie tutte le novità introdotte dalla versione 2024, tra cui il nuovo sistema di Infotainment, il nuovo volante e la nuova presa USB di tipo A+C. Dal livello Altitude arrivano cerchi da 17'' e luci anteriori Full LED. Tra le tecnologie di bordo, clima automatico, abbaglianti automatici e sensori di parcheggio sono standard, così come gli specchietti retrovisori automatici ripiegabili elettricamente e lo specchietto retrovisore elettrocromico, che si scurisce da solo per ridurre l'abbagliamento dei fari dei veicoli che seguono. La versione PHEV di questo allestimento introduce il Selec-Terrain per regolare la trazione integrale secondo il tipo di terreno da affrontare; il pre-condizionamento per trovare l'abitacolo alla temperatura giusta quando si sale in macchina e il cavo di ricarica Mode 3. Il livello d'allestimento Summit si distingue per cerchi in lega da 18 pollici e interni più curati, con tappetini in moquette e dotazioni utili nei paesi più freddi, come i sedili anteriori e il volante in pelle riscaldati, e il tergicristallo antigelo.

Nuova Jeep Renegade 2024, i sedili

LE AVVENTUROSE Per chi ama l'outdoor, l'allestimento Overland offre cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici M+S (Mud and Snow) più adatti al fuoristrada leggero, in aggiunta al paraurti off-road e a una capacità di guado maggiorata. Le calotte degli specchietti retrovisori sono verniciate in nero, mentre a bordo spiccano i sedili posteriori frazionati 40/20/40 e la retrocamera di parcheggio. Al top, per chi abbia ambizioni fuoristradistiche, è l’allestimento Trailhawk, che aggiunge protezioni sottoscocca e due modalità in più per il Selec-terrain: Sport e Rock. Su Trailhawk il piano di carico è regolabile in altezza e non mancano un gancio di traino rosso e uno ruotino di scorta in luogo del kit gonfia e ripara. Oltre a una caratterizzazione estetica con decalcomanie e tappetini dedicati. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma per avere un ordine di idee, la gamma 2023 vedeva la mild hybrid attaccare a 33.400 euro e le 4xe posizionarsi tra i 42.400 e i 46.400 euro. Aspettatevi comunque delle variazioni, visto che i nuovi allestimenti non sono del tutto sovrapponibili a quelli vecchi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/02/2024