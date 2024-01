Jeep Wagoneer S: la prima immagine degli interni mostra che...

Dalle parole ai fatti. I fatti... interni. Dopo averla annunciata nelle scorse settimane, Jeep pubblica l'immagine forse più significativa - almeno sino a oggi - della prossima Wagoneer S. In copertina, ecco la prima immagine dell'abitacolo. Il maxi-SUV elettrico è un progetto molto ambizioso per il marchio americano che vuole così avvicinarsi al suo pubblico di riferimento negli USA con una proposta di mobilità a zero emissioni. Non è di certo un compito facile, ma il progetto è ormai a uno stato molto avanzato di lavori, tant'è che il veicolo debutterà entro fine 2024 in America, mentre è attesa in Europa per l'inizio del 2025.

Jeep Wagoneer S: la ptoenza massima dovrebbe essere di 600 CV

SCHERMI, SCHERMI, SCHERMI La panoramica dell'abitacolo mostra un'organizzazione molto lussuosa e tecnologica. A trionfare sono soprattutto gli schermi. Proviamo a metterli in ordine: quadro strumenti; sistema d'intrattenimento di bordo; schermo per la regolazione del clima; schermo per l'intrattenimento del passeggero. In totale, 4, di cui almeno 3 di serie (probabile che lo schermo del passeggero sia invece disponibile come optional). D'altronde Wagoneer S è un modello di riferimento per Jeep e rappresenterà il massimo dell'offerta di contenuti tecnici e tecnologici. Il selettore del cambio resta quello già disponibile su Grand Cherokee (qui la nostra prova) e diamo per scontato che ci sarà il Select-Terrain per impostare la modalità di guida adeguata a seconda del fondo stradale e per affrontare qualunque percorso in fuoristrada.

Jeep Wagoneer S: quattro schermi

STLA LARGE L'unica conferma sino a oggi giunta da Jeep è che la Wagoneer S sarà costruita sulla base della piattaforma STLA Large di Stellantis (qui tutte le informazioni). Un'architettura modulare che permetterà di ospitare motorizzazioni completamente elettriche, ma anche ibride o solo termiche. La prossima ammiraglia di Jeep - fino a prova contraria - sarà soltanto a zero emissioni e dovrebbe essere equipaggiata con una batteria dalla capacità compresa tra 85 kWh e 118 kWh per un'autonomia massima pari a 800 km. Per Wagoneer S si parla di un'autonomia massima omologata di circa 640 km e di una potenza complessiva di 600 CV. I dati, allo stato attuale, sono però soltanto ''ufficiosi'', se Jeep dovesse comunicarci i valori definitivi, non mancheremo di aggiornarvi.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 31/01/2024