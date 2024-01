Jeep Wagoneer-S elettrica: le foto sfuggono in Rete

Lo scoop è caldo fino a un certo punto, visto che la Jeep Wagoneer-S elettrica era già stata mostrata in pubblico, non di meno le foto che vedete offrono le viste più chiare finora disponibili del nuovo SUV a batterie e il fatto che siano state pubblicate ufficialmente sull'account Facebook di Jeep, quindi cancellate, aggiunge al tutto un tocco di mistero che fa venire voglia di approfondire il tema. Solo un dubbio: che la fugace apparizione sui social sia stata orchestrata apposta per catalizzare l'attenzione? Probabile. Sarebbe una mossa riuscita, in quel caso.

Jeep Wagoneer-S elettrica, il tetto e lo spoiler

NUOVO CORSO STILISTICO Quello che colpisce della nuova Wagoneer elettrica è quanto gli spigoli che di norma rendono le americane Jeep molto mascoline abbiano lasciato il posto a linee tese, filanti e pulitissime di scuola quasi inglese. Non fosse per la calandra con sette aperture, caratteristiche del Marchio, un paragone con la Range Rover Velar non sarebbe azzardato. La calandra punta su suggestivi effetti luminosi, uniformandosi a una moda che molti SUV premium hanno abbracciato, forse strizzando l'occhio ai mercati asiatici e del Medio Oriente.

VEDI ANCHE

Jeep Wagoneer-S elettrica, la calandra illuminata

PIATTAFORMA ELETTRICA Forme filanti vanno di pari passo con un'aerodinamica molto curata, con maniglie delle porte a scomparsa e un alettone in fondo al tetto ben integrato con la silhouette. Sebbene utilizzi il nome Wagoneer, la versione elettrica Wgoneer-S è diversa dal SUV omonimo che ospita motorizzazioni più tradizionali e ha una lunghezza di 5,45 m. Le dimensioni della Wagoneer elettrica sono simili a quelle della Grand Cherokee - quindi attorno ai 4,90 m - e la trasmissione 4xe a doppio motore dovrebbe fornire qualcosa come 600 cavalli di potenza per uno 0-100 km/h in 3,5 secondi. La piattaforma su cui nasce è la nuova Stellantis STLA Large, che come abbiamo visto è concepita per i veicoli full electric pur senza precludere la possibilità di installare anche motori tradizionali e parzialmente elettrificati. Il lancio ufficiale non c'è ancora stato: presto ne sapremo di più.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/01/2024