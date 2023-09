Jeep Wagoneer S: con le batterie e 600 CV per sfidare le Range del futuro

Come ben sappiamo, nuova Jeep Wagoneer S dovrebbe debuttare nel corso del 2024. Questo maxi-SUV premium lungo 5 metri e completamente elettrico si propone come rivale indiscusso delle Range del futuro. Un vero e proprio gigante pensato per muoversi a zero emissioni per un totale (stimato) di circa 640 km e con una potenza complessiva di ben 600 CV (qui il nostro approfondimento). Credenziali da super SUV che si accompagneranno a doti fuoristradistiche di prim’ordine. Su Wagoneer S sarà presente infatti la trazione integrale con sistema di gestione specifico delle funzioni in off-road.

Jeep Wagoneer S e Jeep Recon

FULL-ELECTRIC Nuova Jeep Wagoneer S andrà dunque ad affiancarsi alle ''sorelline'' elettriche Jeep Avenger (qui la nostra prova) e Jeep Recon, anch’essa pronta per il debutto non prima del 2025. Wagoneer S sarà uno dei primi modelli a basarsi sulla nuova architettura STLA Large di Stellantis (che verrà prodotta a Cassino). Oltre alle spiccate capacità in fuoristrada, nuova Wagoneer S promette performance velocistiche di tutto rispetto, con uno 0-100 km/h chiuso in 3,5 secondi. La ricarica sarà sicuramente uno degli aspetti su cui porre maggior attenzione. Con ogni probabilità i ''rifornimenti'' in corrente continua alle colonnine ultrafast consentiranno di accedere a potenze di un centinaio di kW.

Jeep Wagoneer S: posteriore

UN PO' PIÙ PICCOLA Al momento negli Stati Uniti, Jeep commercializza ancora il Wagoneer, che però ha dimensioni più generose rispetto alla versione che vedremo in Europa il prossimo anno. Negli USA infatti, Wagoneer misura circa 5 metri e mezzo, con la versione Grand Wagoneer L che raggiunge i 5,76 metri. Nuovo Wagoneer S perderà ovviamente qualche centimetro, attestandosi sui 5 metri secchi così da soddisfare appieno le necessità meno “esuberanti” dei clienti del Vecchio Continente.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 25/09/2023