Jeep Avenger conquista l'Europa con il motore a benzina

Non solo elettrica: Jeep Avenger a benzina, pensata in esclusiva per Italia e Spagna, in vendita anche in Francia, Germania e UK

Nelle intenzioni, Jeep Avenger doveva essere l'auto simbolo dell'elettrificazione del Marchio. Per questo il piano era venderla nella sola versione elettrica al di fuori di due precisi mercati: quello italiano e quello spagnolo, dove le auto elettriche fanno più fatica ad affermarsi. Per questo è stata realizzata una Jeep Avenger a benzina, con motore da 100 CV e cambio manuale. Che dopo Italia e Spagna ha cominciato a vendersi anche in Polonia, dove viene costruita. E ora? Ora Jeep si è accorta che l'elettrica non basta neppure in altri grandi mercati europei. E cambia strategia.

Jeep Avenger, vista laterale

BENZINA PER TUTTI Intendiamoci, i piani per l'elettrificazione totale del Marchio al 2023 non sarebbero in discussione, ma nel frattempo nulla vieta di monetizzare un modello che Jeep ha già in gamma, sui mercati che lo richiedono. La presa di coscienza è arrivata quando si è scoperto il volume d'affari degli importatori paralleli, che distribuivano la Avenger a benzina con un notevole sovrapprezzo in Germania e Francia. E allora, perché non approfittarne? Via alle vendite ufficiali in entrambe le Nazioni, con il Regno Unito che si aggiungerà a breve, a completare la rosa dei mercati più importanti del Continente. L'operazione intende tutelare il Marchio, i concessionari e pure i clienti, offrendo chiaramente l'assistenza ufficiale e proponendo Avenger a benzina allo stesso prezzo in tutte le nazioni per scoraggiare gli acquisti oltre confine.

Jeep Avenger, la plancia della versione elettrica

ALLA LUNGA VINCERÀ IL MERCATO? Del resto, se è vero che in UE le auto elettriche si attestano al 12% del mercato, è anche vero che i modelli a combustione interna o parzialmente elettrificati rappresentano il rimanente 88% delle vendite: una fetta troppo grossa per poterla trascurare con un modello di grandi volumi quale può esere Jeep Avenger. Avvantaggiato, tra l'altro, dal fatto che il prezzo di partenza della versione a benzina è circa 10.000 euro più basso di quello della versione a batterie, prima di applicare eventuali incentivi. Ma siamo sicuri che rimarrà un caso isolato? Al di là delle strategie comunitarie, cosa accadrebbe se il pubblico si ostinasse a comprare in massa le auto tradizionali, lasciando ai margini le elettriche?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/07/2023