Jeep e Merrell: lo scarponcino da trekking ispirato a Wrangler Rubicon

Di recente, Jeep ha sottoscritto una partnership con il marchio di calzature Merrell per creare uno scarpone da trekking in edizione limitata. Merrell Moab 3 Mid x Jeep, questo il nome del prodotto, è attualmente in esposizione al Detroit Auto Show. Lo scarpone sarà disponibile per l’acquisto dal prossimo 16 ottobre in otto Paesi, sia per uomo sia per donna. Merrell Moab 3 Mid x Jeep sarà offerto nei colori Sarge Green, Sting Grey e Hydro Blue e incorpora una serie di easter egg Jeep ed elementi di design ispirati al mitico brand americano.

Merrell Moeb 3 Mid x Jeep

OFF-ROAD INSIDE Merrell Moab 3 Mid x Jeep omaggia la tradizione avventuriera dei modelli Rubicon, con dettagli e colori che ricordano le tinte utilizzate proprio su Wrangler Rubicon (qui Wrangler 2024). Inoltre, la tomaia in rete replica il motivo esagonale della griglia di Wrangler. Il plantare riporta invece la mappa del celebre percorso Hell's Revenge Trail. ''L'avventura incontra l'avventura grazie a Merrell Moab 3 Mid x Jeep. Siamo entusiasti di lavorare con un partner iconico come il marchio Jeep, i cui valori sono in linea con la nostra storia aziendale'', ha commentato il Direttore del marketing di Merrell.

PER ORA SOLO OLTREOCEANO Gli scarponi da trekkin Merrell saranno disponibili negli Stati Uniti, Canada, Taiwan, Cina, Giappone, Perù, Panama e Colombia. Al momento non si hanno dettagli su un eventuale arrivo anche in Europa. ''Moab, nello Utah, è la principale area di collaudo e test del marchio Jeep, ed è giusto onorarla con i dettagli iconici presenti su Merrell Moab 3 Mid x Jeep'', ha dichiarato Kim Adams House, Responsabile del merchandising per tutti i marchi Stellantis.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/09/2023