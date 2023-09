L'off-road yankee arriva in Europa, ecco la Jeep Wrangler 2024

Sin dalla sua introduzione, Jeep ha venduto cinque milioni di Wrangler in tutto il mondo e oggi il modello 2024, dopo l'America, arriva anche in Europa aggiornato per sottolineare la sua vocazione da vero off-road, senza tralasciare l’ispirazione ai veicoli tradizionali, quindi largo a più comfort, tecnologia e connettività. “La nuova Jeep Wrangler 2024 rafforza il suo ruolo centrale della gamma Jeep combinando le leggendarie capacità con più tecnologia, comfort e caratteristiche di sicurezza. Si tratta di una combinazione senza compromessi, rafforzata dalla libertà della nostra tecnologia 4xe”, ha affermato Eric Laforge, responsabile del brand in Europa. Le versioni Wrangler 4xe svolgeranno un ruolo importante per il marchio Jeep, che prevede di vendere in Europa solo modelli elettrici dal 2030. Allora, facciamo un riassunto delle sue caratteristiche principali per scoprire come si evolve la Jeep più iconica di sempre.

Nuova Jeep Wrangler: nel 2024 il debutto in Europa con tanti aggiornamentiLE CARATTERISRICHE DI AUTOTELAIO E SOSPENSIONI Utilizzando un design body-on-frame e dotato di un sistema di sospensioni a cinque bracci, il nuovo Wrangler 2024 offre capacità su strade e in fuoristrada molto elevate. Gli ammortizzatori sono messi a punto per un equilibrio ottimale tra manovrabilità su strada e capacità fuoristrada, offrendo comfort di marcia, controllo del rollio e manovrabilità dinamica. Su Wrangler Rubicon è presente una disconnessione elettronica della barra antirollio anteriore per fornire una maggiore escursione della ruota quando gli ostacoli diventano più impegnativi.

Nuova Jeep Wrangler: tecnologia evoluta per piacere di guida e comfortSICUREZZA AL TOP La nuova Jeep Wrangler, che offre più di 85 funzioni di sicurezza attiva e passiva disponibili. Di serie su tutti i modelli per il 2024 ci sono gli airbag laterali a tendina anteriori e posteriori, che completano la dotazione di airbag anteriori e laterali già presente. L'elenco degli ADAS standard include l'avviso di collisione anteriore e il cruise control con arresto, il rilevamento degli angoli ciechi con cross-path posteriore, nonché il nuovo Drowsy Driver Alert, l'avviso di deviazione dalla corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale segnale stradale (disponibili dal primo trimestre del 2024). Il sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore è di serie mentre la Sahara e la Rubicon hanno anche le telecamere.

Nuova Jeep Wrangler: l'abitacolo è meglio insonorizzato e più ''digitale''LO STILE SI EVOLVE IN MODO COERENTE La nuova Jeep Wrangler 2024 si basa su un design davvero iconico, a partire dalla griglia a sette listelli (oggi più sottili), che per il 2024 è stata aggiornata in tanti piccoli dettagli per renderla più attuale e gradevole. Tra gli altri, troviamo cornici metalliche grigie o in tinta con la carrozzeria. Cinque nuovi design di cerchi di serie o in optional, da 17 a 20 pollici di diametro, contribuiscono a ringiovanire il design del fuoristrada a stelle e strisce. Troviamo anche due hardtop standard (nero e in tinta con la carrozzeria), l'esclusivo tetto elettrico Sky One-Touch e un’ampia scelta di combinazioni per le porte (chiuse o aperte).

Nuova Jeep Wrangler: il motore 4 cilindri PHEV eroga 380 CV di potenza ECCO COME SI AGGIORNA L’ABITACOLO Gli interni della nuova Wrangler si evolvono sotto diversi punti di vista. La consolle centrale presenta una forma che si abbina al design orizzontale del cruscotto. Il quadro strumenti presenta nuove superfici morbide al tatto, in tessuto o poliuretano, con cuciture a contrasto. Su Rubicon e Sahara, un pacchetto aggiuntivo include vetro anteriore acustico, moquette più spessa e ulteriore materiale fonoassorbente nella testata del parabrezza, nel cofano anteriore e nei montanti centrali per una insonorizzazione più efficace. Un inedito touchscreen da 12,3 pollici (il più grande mai visto su Wrangler) è l’interfaccia del sistema Uconnect 5, che offre velocità operative cinque volte superiori rispetto alla generazione precedente. Il sistema operativo Android può essere aggiornato over-the-air (OTA), per evolversi continuamente e offrire nuovi contenuti, funzionalità e servizi.

Nuova Jeep Wrangler: in Italia anche con motore convenzionale 2,0 litri turbo-benzina

PAROLA D’ORDINE: ELETTRIFICAZIONE Il propulsore più avanzato sotto il cofano della Wrangler è il plug-in hybrid della 4xe, cavallo di battaglia per il mercato europeo e che oggi offre fino a 51 km di guida puramente elettrica nel ciclo urbano WLTP. Il motore integra due unità EV e un pacco batterie da 400 volt con un quattro cilindri turbo da 2,0 litri con cambio automatico a otto velocità. Novità per il 2024, tutti i modelli Wrangler 4xe offrono una Jeep 4xe Power Box dotata di quattro prese da 230 Volt, che consentono alla batteria di alimentare dispositivi esterni come telefoni e tablet. La potenza complessiva del propulsore Wrangler 4xe è di 380 CV per 637 Nm di coppia. Ma per soddisfare la domanda dei clienti sarà disponibile una quantità limitata di esemplari con motore convenzionale I-4 turbo da 2,0 litri Euro 6-D final. Questa variante sarà messa in vendita su alcuni mercati come Germania, Italia, Polonia e Spagna. Il motore a quattro cilindri in linea ha una potenza di 272 cavalli per 400 Nm di coppia e si abbina a un cambio automatico a otto velocità ed equipaggerà anche le versioni Sahara e Rubicon. I primi veicoli inizieranno ad arrivare nelle concessionarie Jeep europee nella prima metà del 2024, i listini saranno comunicati sotto data di lancio.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/09/2023