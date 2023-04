Nuova Jeep Wrangler 2024, cambiano la griglia e tanto altro

Per Wrangler restyling, rivisitazione del frontale e maggiori proprietà in offroad. Tutte le novità del modello per gli USA

Migliori prestazioni in fuoristrada, maggiore sicurezza, infine subdole modifiche all'aspetto esterno. Il restyling di metà ciclo vita di Jeep Wrangler di odierna generazione consiste di aggiornamenti sottili, ma concreti: il debutto al New York International Auto Show, e attenzione, trattasi della versione per gli Stati Uniti, col modello specifico per l'Italia che verrà dettagliato ad autunno 2023.

Jeep Wrangler High Altitude 2024

OFFROAD MASTER La nuova identità di Wrangler 2024 è simboleggiata dalla nuova griglia a sette feritoie. Le lamelle sono più sottili e verticali, come su nuove Wagoneer e del Grand Wagoneer, ma anche l'edizione ''20° anniversario'' di Wrangler Rubicon. I listelli stessi appaiono anche intarsiati, abbandonando l'aspetto in tinta carrozzeria e dando vita a una più aggressiva combinazione di fessure testurizzate nere, cornici metalliche grigie e bordi in tinta. Griglia più appagante alla vista, ma non solo: Jeep sostiene che il nuovo design aiuti a migliorare il raffreddamento. Di serie anche una nuova capote premium, con Wrangler High Altitude che riceve l'elegante tettuccio Sky One-Touch. Per il 2024, infine, 10 nuovi modelli di ruote di dimensioni da 17 a 20 pollici - con opzioni compatibili con beadlock per il pacchetto Xtreme 35 - e pneumatici da 32 a 35 pollici.

Jeep Wrangler Rubicon 392

WRANGLER RUBICON Per lo specialista dell'offroad estremo, la novità principale consiste nell'assale posteriore completamente flottante Dana 44 HD. Completano il pacchetto un verricello Warn registrato a 8.000 libbre (3,6 tonnellate) montato sul paraurti in acciaio, un riduttore part-time Rock-Trac con rapporto 4:1, disconnessioni della barra antirollio anteriore, pneumatici da 33 pollici e bloccaggi dell'asse anteriore e posteriore Tru-Lok. Non plus ultra è la variante Rubicon X, che aggiunge riduttore a tempo pieno Rock-Trac, fotocamera per la guida in fuoristrada e pneumatici BFGoodrich da 35 pollici. Naturalmente, resta in squadra anche Rubicon 392, col suo V8 da 477 cv.

Wrangler Willys 4xe

WRANGLER WILLYS Torna nel 2024 anche laWrangler più evocativa, stavolta con caratteristiche più orientate al 4x4. Tra cui un gavone posteriore Tru-Lok di nuova concezione, binari in acciaio e gruppo elettrico per impieghi gravosi. L'altezza da terra è stata migliorata man mano che le gomme aumentano di misura (fino a 33 pollici).

Wrangler Rubicon X 4xe

WRANGLER 4xe Per ampliare ulteriormente l'appeal di Wrangler 4xe, una nuova variante ''Sport S'' abbasserà il prezzo di ingresso, con la precede entry level dell'offerta ibrida plug-in, vale a dire Wrangler Willys 4xe, che si equipaggia di riduttore a tempo pieno Selec-Trac con rapporto 2,72:1, inoltre con tutti i modelli 4xe che ricevono un ''Power Box'' con quattro prese da 120 volt e 30 ampere di uscita totale, per conentire al pacco batteria di alimentare anche dispositivi esterni.

Wrangler 2024, il nuovo infotainment

INTERNI Dal restyling 2024, esce migliore anche il sistema di infotainment, con nuovo display touch da 12,3 pollici in luogo dell'unità da 7 pollici e software Uconnect 4 aggiornato al livello UConnect 5, basato su Android Automotive e provvisto di Android Auto wireless, Apple CarPlay, funzione Trails Offroad - in abbonamento - con le mappe di percorsi avventurosi in fuoristrada come il Rubicon Trail in California, l'Hell's Revenge nello Utah e la Jericho Mountain nel New Hampshire.

Più tecnologia e più sicurezza

SICUREZZA La seconda fila è ora dotata di cinture di sicurezza esterne con pretensionatori, limitatori di carico e airbag laterali di serie. Il controllo della trazione, l'ESC con mitigazione elettronica del rollio e una telecamera per la retromarcia sono di serie su tutti i modelli, mentre l'avviso di collisione anteriore e il cruise control avanzato con ''stop now'' sono di serie sugli allestimenti Sport S e superiori.

Jeep Wrangler 2024, foto di famiglia

MOTORI Negli USA, i propulsori rimangono gli stessi, con tre opzioni termiche più la plug-in. Il gradino più basso è il quattro cilindri in linea turbo da 2,0 litri, con 273 cv e 400 Nm di coppia, seguono il V6 Pentastar da 3,6 litri con 288 cv e 352 Nm e il V8 da 6,4 litri del Rubicon 392 con 477 cv e 638 Nm. Quanto a Wrangler 4xe, unica motorizzazione che attraverserà l'Oceano, il solito quattro cilindri in linea da 2,0 litri accoppiato a un gruppo elettrogeno montato sulla trasmissione, per valori combinati di 380 cv e 637 Nm.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/04/2023