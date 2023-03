Jeep Recon e Wagoneer EV, la prima volta dei due e-SUV dal vivo

La nuova offroad a batterie e il big SUV di lusso in mostra ad un evento per i dealer a Las Vegas. Le prime foto "live"

A quell'idea di un'auto elettrica col marchio Jeep sulla calandra a sette feritorie, ci stiamo abituando. Jeep Avenger è già in vendita e ben presto sarà in buona compagnia. Ricordate quando, lo scorso settembre, insieme ad Avenger vennero anticipate altre due full electric? Trattavasi di Jeep Recon e Jeep Wagoneer S. Jeep non scherzava affatto: se allora vennero mostrati giusto alcuni render grafici, stavolta i due modelli appaiono in formato tridimensionale. In carne, ossa e batterie. Jeep Recon, Wagoneer S e altre concept elettriche dei marchi USA del Gruppo Stellantis hanno popolato le sale dell'MGM Grand di Las Vegas, sede i giorni scorsi di un convegno dedicato ai dealer. Cioè coloro che le Jeep elettriche, in qualche modo, le dovranno pure vendere. Fonti Mopar Insiders e Jeep Recon Forum, ecco alcuni scatti dall'evento.

Jeep Wagoneer S, prima apparizione pubblica

JEEP RECON

Apripista della maratona elettrica di Jeep è dunque Avenger, ma almeno inizialmente, Avenger sarà disponibile solo a trazione anteriore. Non è insomma il tipo di Jeep più adatta per affrontare il Rubicon Trail. Prima Jeep elettrica davvero in grado di sostenere il fuoristrada estremo sarà Jeep Recon, controfigura ad ''emissioni zero'' di Jeep Wrangler (che rimane in gamma, almeno per un po').

Nuova Jeep Recon

HIGH VOLTAGE OFFROAD Costruita attorno alla nuova piattaforma Stellantis STLA Large EV, Recon verrà fornito con caratteristiche da fuoristrada puro. Come la tecnologia e-locker per il blocco dei differenziali, la gestione della trazione integrale Jeep Selec-Terrain, pneumatici specifici, ganci di traino e protezioni sottoscocca. Come per Wrangler, porte e tettuccio saranno totalmente rimovibili, mentre il sistema multimediale Uconnect verrà precaricato con la navigazione di alcune delle rotte offroad più popolari degli Stati Uniti. Rimanere ''a secco'' nel bel mezzo del deserto? Evento raro, dal momento che la batteria - sostiene Jeep - avrà abbastanza energia per completare un Rubicon. Per Recon, gli ordini aprono nel corso del 2023, con la produzione che scatterà a partire dal 2024. Sarà in vendita pure in Italia? Sì, ma un po' più tardi, almeno così sembra.

Recon un fuoristrada ''vero''

JEEP WAGONEER S

Sempre una Jeep completamente elettrica, ma con in mente un pubblico molto diverso, anche Wagoneer S sbarcherà in Italia. Nel mirino, e-SUV alto di gamma come BMW iX, Mercedes EQS SUV, Audi Q8 e-tron.

Wagoneer S sarà in vendita pure in Italia

IL LUSSO DELL'AUTONOMIA Come Recon, è costruita attorno alla piattaforma STLA Large, ma con uno stile e una dinamiche di guida ottimizzati per le situazioni urbane, comunque stradali. Sebbene Jeep non abbia ancora fornito specifiche tecniche dettagliate, sappiamo che quella piattaforma può ospitare batterie fino a 100 kWh, che Wagoneer S esprimerà un'autonomia di quasi 650 km, che infine la sua trazione integrale, generata da due motori elettrici, scaricherà a terra circa 600 cv. Quello in esposizione a Las Vegas è ancora un prototipo: anche nel suo caso, il debutto in società del prodotto di serie è in programma entro fine 2023, con le vendite in Nord America ed Europa che inizieranno nel 2024.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/03/2023