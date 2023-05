Grand Cherokee 4xe, più Jeep che ibrida plug-in. La prova on-road e off-road

D'accordo, nuova Jeep Grand Cherokee 4xe non è più avvolta dal segreto, i preordini vennero aperti circa un anno fa e chi fosse stato veramente interessato a impadronirsi di uno dei primi esemplari disponibili per il mercato Italia, sono certo che non abbia perso tempo e si sia già documentato sin nei minimi particolari. In pochi, tuttavia, qui dalle nostre parti già ne avevano assaggiato le superbe qualità dinamiche. Tra i pochi, c'è anche il sottoscritto. Che non è istruttore di guida in off-road, ma che ugualmente qualche impressione ve la può restituire.

REPETITA IUVANT Breve ripasso, Jeep Grand Cherokee quinta generazione arriva dopo oltre un decennio di servizio di Grand Cherokee quarta generazione. Lecito aspettarsi cambiamenti significativi. Il maggiore dei quali è racchiuso nel nome: di qua dall'Atlantico, ora il luxury SUV made in USA approda esclusivamente in edizione ibrida plug-in. Sì, ma è un'ibrida plug-in coi contro… (ci siamo capiti). Ecco perché vale la pena spendere due righe sul feeling di guida.

TABULA RASA Ho pensato a lungo a come affrontare l'argomento nuova Jeep Grand Cherokee. Alla fine, ho scelto di buttare via pagine intere di disquisizioni tecniche e di andare dritto al sodo. Ovvero: perché preferire una Grand Cherokee 4xe ad altre proposte ad alimentazione diesel, visto che (per ora) esistono e sono più semplici da interpretare? Ecco le mie quattro valide ragioni. Quattro, come le ruote motrici. Vere…

Il primo punto a suo favore è figlio della storia. Di quella di Jeep, ma anche di Grand Cherokee, padrino di ogni SUV di alto livello giunto successivamente. Jeep procede a passo svelto verso il full electric e anche verso un modello di business che prevede la condivisione di tecnologie e di piattaforme con altre marche del Gruppo Stellantis. Ecco, se si fa eccezione per le componenti del motore ibrido, Jeep Grand Cherokee è a tutt'oggi una Jeep genuina. La è nel design, notevolmente evoluto rispetto all'antenata, ma pur sempre fedele a un family feeling semplicemente inconfondibile. La è nelle sue ''capability''. Su asfalto, e non. Con Grand Cherokee, rimani un Jeeper puro.

Per descrivere le sensazioni che si assaporano durante un lungo viaggio autostradale, eventuale uscita dal centro città ed eventuali digressioni su tortuose strade provinciali incluse, non si può prescindere dal gruppo propulsore. Che in sostanza, è identico a quello che adotta Wrangler 4xe.

IL POWERTRAIN Il sistema combina perciò un quattro cilindri 2,0 litri turbo benzina a due motori elettrici, un pacco batterie a 400 volt da 17,3 kWh, una trasmissione automatica TorqueFlite a 8 marce. Potenza complessiva di 380 cv, coppia di 637 Nm, fino a 48 km di autonomia elettrica in ciclo combinato e 51 km nel ciclo urbano. Sui due motori elettrici: un primo motogeneratore è posto sulla parte anteriore del motore, in sostituzione dell’alternatore tradizionale. È collegato attraverso una robusta cinghia alla puleggia dell'albero motore e, oltre ad alimentare il motore a combustione e gestire il funzionamento del sistema start-stop, genera al contempo l’elettricità da convogliare nel pacco batteria. Un secondo motogeneratore più grande è invece posto sulla parte anteriore della scatola del cambio, e sostituisce il tradizionale convertitore di coppia della trasmissione automatica. A gestire la potenza e la coppia erogate dall’unità elettrica e dal motore a benzina provvedono due speciali frizioni.

DRIVING MODE Come ogni ibrido che si rispetti, il sistema prevede differenti modalità di funzionamento, denominate E Selec, che posso selezionare attraverso gli appositi pulsanti sulla plancia. La modalità ''''Hybrid'' offre la migliore combinazione in termini di efficienza e prestazioni: sfrutto tutti i 380 cv a mia disposizione e volendo accelero da 0 a 100 km/h in 6 secondi e 3. Quando sollevo il piede, torna a regnare la pace. In ''Electric'' il 4 cilindri resta in disparte, ma ho bisogno di un livello di carica sufficiente e non devo premere a fondo sul gas, altrimenti l'incantesimo si spezza: buono per la guida urbana. La modalità ''eSave'', infine, al contrario risparmia la batteria per utilizzi successivi: avanzo esclusivamente a benzina, sacrificando il surplus di coppia elettrica e consumando più carburante, ma potendo recuperare con gli interessi una volta che richiamo all'ordine il motore elettrico.

FEELING Al tatto, piace la dolcezza con la quale Grand Cherokee abbandona l'area di parcheggio e percorre le prime decine di metri quasi sempre senza emettere alcun suono di bielle e pistoni all'opera. L'ingresso in scena del motore termico è altrettanto armonioso, senza strappi, gli allunghi infine sono vigorosi, i muscoli non mancano. E se non servono, li tiene a riposo: se su asfalto si viaggia tranquilli, Grand Cherokee disconnette automaticamente l’asse anteriore e la vettura passa al funzionamento a due ruote motrici, a tutto vantaggio dei consumi. L'auto è pesante due tonnellate e mezzo esatte: non è un SUV sportivo, in curva meglio pennellare che non aggredire. In rettilineo, invece, mi sento un signore. E un signore in equilibrio con il mondo intero.

Non sono un fanatico della guida in natura, dicevo, e sarà forse proprio per questo, che le abilità di Grand Cherokee in fuoristrada mi sorprendono piacevolmente. Fondamentale è qui la conservazione di uno schema di trazione integrale meccanico e non elettrificato, come ad esempio accade per le sorelline Renegade e Compass 4xe. E a proposito del numero quattro: mentre mi cimento senza farmi un graffio in spericolati twist, camminamenti laterali, salite alla cieca e discese da vertigini, i tecnici Jeep - che mi marcano da mooolto vicino, non si sa mai - mi insegnano i suoi punti forti.

IBRIDA AL QUADRATO Le prestazioni in fuoristrada sono garantite da due sistemi distinti, il Quadra-Trac II (ripartisce la trazione tra avantreno e retrotreno, quindi in senso longitudinale) e il Quadra-Drive II con differenziale posteriore elettronico autobloccante a slittamento limitato (eLSD), quindi per bilanciare la trazione in senso trasversale. Sistema 4x4, manco a dirlo, con scatola di rinvio a due velocità e rapporto delle marce ridotte pari a 2.72:1. Quel quid di coppia elettrica, inoltre, nell'offroad è un grande aiuto: sì, in offroad un ibrido plug-in ha senso. Tutto questo però non avrebbe senso senza le sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift, ora con ammortizzazione elettronica semi-attiva: sulla Trailhawk, fino a 28,7 cm di altezza da terra (cinque posizioni progressive), fino a 61 cm di capacità di guado. Così ci siamo.

ELETTRONICA Quasi mi dimenticavo del Selec-Terrain, il programma elettronico che coordina il ripartitore di coppia 4x4, il sistema frenante, l’handling, lo sterzo e le sospensioni, l’acceleratore, il cambio, la scatola di rinvio, il controllo di trazione, il controllo della stabilità, il sistema antibloccaggio (ABS), la reattività dello sterzo, mi dimentico qualcosa? La levetta sulla consolle centrale consente di scegliere tra cinque diverse modalità di guida (Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand), credo che un sistema più chirurgico sia duro da trovare sul mercato. Prova offroad superata a pieni voti.

Last but not least, nuova Jeep Grand Cherokee 4xe è una sopraffina interprete del SUV di lusso alla Yankee maniera. Funzione al primo posto, ma anche tanti piccoli dettagli che faranno bene ai vostri occhi, alla vostra schiena, al vostro benessere... mentale. Vai di elenco.

GODERECCIA I sedili anteriori regolabili in 16 posizioni, dotati di supporto lombare e funzione memory, riscaldati e ventilati con tre livelli di configurazione. La consolle centrale con vano portaoggetti super spazioso: può contenere due dispositivi e un caricabatterie wireless. Le luci a LED personalizzabili con impostazioni giorno/notte e il sistema di illuminazione ambientale con cinque colori disponibili (per le versioni Overland e Summit Reserve). Ciliegina sulla torta, l'optional dello schermo per il passeggero anteriore, un optional che sui luxury SUV inizia a fare capolino spesso e volentieri. Sistemi di assistenza alla guida? Sono oltre 110, non fatemeli elencare tutti. Cito giusto quelli che ho sperimentato in prima persona, e che mi sembra funzionino molto bene. Ovvero la telecamera per la visione a 360° con sistema di autopulizia (sai, in offroad...) e il programma di guida autonoma di livello 2 Active Driving Assist.

Ok, non costa poco nuova Jeep Grand Cherokee. Si parte dagli 82.000 euro dell'allestimento Limited ed è facile che tra un optional e l'altro si scollini oltre ''quota 100''. Senza contare che la top di gamma Summit Reserve, quota 100 la oltrepassa senza nemmeno mettere mano al catalogo degli accessori: dai 106.000 euro in su. L'avventurosa Trailhawk costa 89.000 euro, la più lussuosa Overland viene 96.000 euro. Cifre importanti, certo. Ma ti porti a casa un SUV speciale. Stile, mascolinità su strada e in fuoristrada, coccole da mamma premurosa per i suoi graditi ospiti, infine spunta verde al check dell'impronta ecologica. A questo giro, il diesel può godersi la pensione.

JEEP GRAND CHEROKEE 4xe

Motore 2,0 litri turbo benzina ibrido plug-in Potenza 380 CV Coppia 637 Nm Velocità massima 210 km/h (190 km/h Trailhawk) 0-100 km/h 6,3 secondi Cambio automatico a 8 rapporti Trazione integrale 4WD Batteria 17,3 kWh Autonomia EV 44-48 km (WLTP), 51 km (WLTP City) Consumi 2,6-2,9 l/100 km (WLTP) Emissioni CO2 60-69 g/km (WLTP) Dimensioni 4,91 x 1,96 x 1,85 metri Bagagliaio 533 litri Peso 2.503 kg Prezzo da 82.000 euro (Limited)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/05/2023