Jeep: all'improvviso il teaser di un nuovo modello elettrico

In questi giorni Jeep pubblicato un'immagine che anticipa l’arrivo di un nuovo modello full-electric. La misteriosa BEV (Battery Electric Vehicle) andrà dunque ad aggiungersi ad Avenger (qui la nostra prova) e verrà presentata nel corso del 2025. Già lo scorso settembre il costruttore a Stelle e Strisce aveva anticipato l’arrivo in gamma di quattro veicoli elettrici proprio entro il 2025. L’auto del teaser andrà ad affiancarsi inoltre a Jeep Recon elettrica e a Jeep Wagoneer S (qui le nostre anticipazioni), quest’ultima basata sulla piattaforma STLA Large di Stellantis.

Nuova Jeep Wagoneer S

ANIMA ELETTRICA Al momento si conoscono pochissimi dettagli sulla nuova Jeep e, sfortunatamente, questa immagine non è particolarmente rivelatrice. Tutto ciò che si intravede è un veicolo ricoperto da un velo blu. L’auto dovrebbe avere dimensioni abbastanza compatte, simili a quelle Avenger se non addirittura più piccole. Se questa ipotesi venisse confermata è possibile che la base meccanica sia la piattaforma eCMP di Avenger, utilizzata anche su Peugeot e-2008, Opel Moka-e e DS3 E-Tense. In tal caso, il powertrain potrebbe essere il medesimo, con motore elettrico anteriore da 156 CV e batteria da 54 kWh per 400 km di autonomia nel ciclo misto e 550 km nel ciclo urbano.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/04/2023