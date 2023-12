Jeep Compass MY24: tanti accessori in più (e un motore in meno)

Prima o poi sarebbe capitato pure a lei. Dei propulsori diesel, l'industria dell'auto vuole sbarazzarsene e per escludere il diesel dal listino di Jeep Compass l'occasione è il lancio di Jeep Compass MY24. Che non è un nuovo modello, né un restyling vero e proprio. Trattasi, semmai, di aggiornamento in chiave tecnologica. Rimescolata anche l'offerta allestimenti, che ora sono quattro in tutto. Stop al 1.6 MultiJet, la scena è ora tutta per le motorizzazioni ibride: di tipo mild hybrid 48 volt (Compass e-Hybrid) o plug-in (Compass 4xe). Model Year 2024 già preordinabile: in sintesi, ecco cosa cambia.



Jeep Compass, dal 2024 alcune novità (non tante)

Nessun intervento strutturale né all'esterno, né all'interno. Compass MY24 si arricchisce di alcune nuove funzionalità in ottica sicurezza e comfort. Tutti gli allestimenti sono equipaggiati (di serie, o su richiesta) di un set di 80 accessori tecnologici, tra i quali rilevazione stanchezza del conducente, Forward Collision Warning a ogni velocità con frenata attiva, frenata di emergenza automatica per pedoni/ciclisti, gestione attiva della carreggiata e rilevazione traffico posteriore. Tra gli accessori hi-tech di bordo, sempre il quadro strumenti digitale TFT a colori da 10,25 pollici, il touchscreen dell'infotainment da 10,1 pollici con nuovo software Uconnect 5 (cinque volte più veloce, dice Jeep) e con wireless Apple CarPlay e Android Auto, infine la piastra di ricarica wireless per lo smartphone.

La strumentazione digitale è tra le più grandi della categoria

ALWAYS CONNECTED L’integrazione dei servizi telematici TBM (Telematics Box Management) è ora disponibile anche su Compass e-Hybrid, oltre che sulle versioni plug-in hybrid. Jeep sostiene infine di aver perfezionato sia il sistema di guida semi-autonoma Livello 2, sia la tenuta di strada (e i consumi) grazie a innovativi pneumatici di Classe A+, di misura 18 e 19 pollici.

Nuovi pneumatici più efficienti

Nuova gamma dunque composta da quattro allestimenti: “Altitude”, “Summit”, “Overland” e “Trailhawk”, specifico per la guida in fuoristrada. Di seguito, le principali caratteristiche di ciascuna versione.

ALTITUDE Fari reflector full LED con abbaglianti automatici, cerchi in lega cromati da 18 pollici, calotte specchio di colore nero lucido, sedili in tessuto e vinile, sedile conducente con regolazione manuale a sei modalità e regolazione lombare elettrica a due modalità, Adaptive Cruise Control, passive entry/Keyless Go.

Jeep Compass MY24, gli interni

VEDI ANCHE

SUMMIT Cerchi in lega diamantati da 19 pollici, tetto nero bicolore, fendinebbia LED, parti inferiori verniciate in nero lucido, vetri oscurati, binari del tetto, sedili ventilati in pelle, sedile del conducente elettrico a 8 regolazioni, allarme di sicurezza e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

OVERLAND Cerchi in lega neri da 17 pollici con pneumatici M+S, paraurti fuoristrada, maggiore altezza da terra, fendinebbia a LED, binari sul tetto, sedili con finiture in tessuto o vinile.

TRAILHAWK Tetto nero bicolore, cerchi in lega neri da 17 pollici con finitura diamantata e pneumatici M+S, vetri oscurati, proiettori LED, decalcomania sul cofano, sedili in pelle ventilati, sedile del conducente elettrico a 8 regolazioni, piastra sottoscocca per trasmissione, sospensione anteriore e scatola di trasferimento, Selec Terrain con modalità ''Roccia'' e un pianale di carico regolabile in altezza. Il veicolo è inoltre dotato di allarme di sicurezza e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Sulla Trailhawk, Selec Terrain ancora più completo

PACCHETTI SPECIALI Disponibili tre pack per la personalizzazione. Il safety pack offre, tra gli altri, Blind Spot Monitoring, telecamera a 360°, assistenza al parcheggio, luci di cortesia sugli specchietti. Con premium pack hai portellone elettrico con apertura a mani libere, informazioni sul traffico, caricabatterie wireless e guida autonoma Livello 2. Il winter pack prevede infine sedili anteriori e volante riscaldati, sbrinatore del parabrezza e tappetini all weather. Il tetto apribile a doppio pannello è disponibile come optional indipendente.

Compass Trailhawk con l'offroad nel dna

Gli ordini sono aperti, le consegne scatteranno approssimativamente entro il primo trimestre 2024. Al netto di eventuali incentivi e promozioni, prezzi di Jeep Compass 1.5 e-Hybrid a partire da 39.900 euro (Altitude): la cifra di partenza è più elevata di prima (+2.400 euro), a fronte di contenuti aggiuntivi. Listino 2024 di Jeep Compass 1.3 Plug-in Hybrid 4xe a partire invece da 49.900 euro (Altitude), pressapoco come prima.

NOTA BENE Compass MY24 non esiste più con motore diesel, tuttavia a dicembre 2023 (e con buone probabilità anche a gennaio 2024 e oltre) sarà ancora possibile acquistare Jeep Compass 1.6 Multijet con specifiche MY23. Prezzi sempre da 35.100 euro (Longitude).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/12/2023