Jeep Renegade e-Hybrid 2024 la prova su strada e in pista

Aggiornamenti sottopelle per la Jeep Renegade 2024, che ho provato in versione e-Hybrid e in allestimento Summit, con motore mild-hybrid da 130 CV. Il test mi ha portato persino in pista, tra i cordoli del Centro Prove di Balocco, dove la Renegade ha confermato le sue ben note virtù. E pure qualche cronico difettuccio.

Jeep Renegade e-Hybrid 2024, vista laterale

Difficile confonderla con altre, anche nella sua ultima incarnazione la Jeep Renegade rimane fedele a se stessa e, per la verità, facilissima da confondere con l'edizione precedente all'aggiornamento 2024. Questo perché le novità si concentrano all'interno dell'abitacolo, alla voce tecnologie di bordo, con un infotainment più reattivo e display più grandi, con quello a centro plancia per l'infotainment (basato su Google Auto ma con navigatore TomTom) che passa dai precedenti 8,4 pollici agli attuali 10,1'' e quello per la strumentazione che cresce fino a 10,25''. Novità a parte, l'interno continua ad appagare più la vista che il tatto: la plancia piena di comodi comandi fisici per clima e audio, e con il suo caratteristico maniglione davanti al passeggero, ha un look tradizionale, ma gradevole. Le plastiche in giro per l'abitacolo, però, sono in massima parte dure. Nuovo anche il volante, con il mozzo che si fa squadrato e più compatto, a dare ul look forse meno sportivo del precedente, ma sicuramente anche meno massiccio e più elegante.

SPAZIO BEN SFRUTTATO Niente male l'abitabilità, che beneficia del padiglione alto per ricavare più spazio anche per le ginocchia, grazie alle sedute ben distanziate dal pavimento. Risultato, con 4,24 m da un paraurti all'altro, ma un'altezza di 1,67 m (appena 2 centimetri in meno di una Range Rover Velar) si sta davvero comodi e il bagagliaio offre una capienza più che decorosa: da 351 litri prima di rinunciare alle sedute posteriori. Non mancano, secondo gli allestimenti, una nuova retrocamera e funzioni di parcheggio assistito, connettività USB A+C, Amazon Alexa e le versioni senza fili di Android Auto e Apple CarPlay. Il collegamento 4G consente poi gli aggiornamenti Over The Air dell'infotainment (ossia senza dover portare l'auto in concessionaria) e il comando a distanza di alcune funzioni, tramite la Jeep App e il vostro smartphone: dall'apertura/chiusura delle porte all'accensione delle luci.

Jeep Renegade e-Hybrid 2024, gli interni

VEDI ANCHE

Salgo a bordo e le dita cadono sul morbido, quando impugno il nuovo volante: tanto soffice e ''cicciotto'' da sembrare quello di una BMW M3. Chiaro, qui la seduta è più alta e panoramica: mi sento accolto, ma certo non sprofondato in un sedile avvolgente, come invece mi troverei sulla tedesca. Le similitudini, insomma, sono già finite, anche se è proprio alla guida - e in particolare nella guida in pista - che la Jeep Renegade mostra doti tanto brillanti quanto insospettabili. Infatti, vista l'altezza del padiglione, ti potresti aspettare un'auto con cui è conviene moderare l'andatura per via di un baricentro alto e di una stabilità precaria. Nulla di più sbagliato. Lanciandomi a tutto gas tra i cordoli del Centro Prove di Balocco è subito chiaro che la Renegade è incollata alla strada: stabile e sicura, infonde fiducia anche quando la butto sui cordoli o affronto un emozionante ingresso curva in scollinamento, che alleggerisce tantissismo la presa delle ruote sull'asfalto. Qui emergono anche le doti dei sedili, che pur non essendo autenticamente sportivi offrono un contenimento laterale decoroso.

DALLA PISTRA ALLA STRADA Un giro per le campagne del vercellese mostra l'altra faccia della medaglia: la Renegade è confortevole anche lontano dall'asfalto perfetto delle piste e le sospensioni che prima davano una compostezza esemplare dimostrano che ciò non va a discapito delle capacità di assorbire i terreni irregolari. Si viaggia bene, sulla Renegade, peccato solo che la silenziosità del motore venga in parte vanificata da fruscii aerodinamici ben avvertibili alle andature autostradali. Del resto il parabrezza quasi verticale e le forme che gli inglesi definirebbero ''boxy'' non sono ottimali per fendere l'aria e ciò va un po' a discapito anche dei consumi, che in extraurbano si sono attestati sui 7 l/100 km, stando al computer di bordo. Discreta la vérve del propulsore (che troviamo anche sulla Compass, qui la prova), ben assecondato dal cambio automatico a doppia frizione. Mancano le leve dietro al volante per rendere la guida più dinamica, qando la strada lo consente, ma la leva tra i sedili - tanto prominente quanto comoda da azionare - non me ne fa sentire troppo la mancanza. Anche perché tirandola indietro si passa al rapporto superiore, mentre si scala marcia spingendola in avanti: in pratica i movimenti necessari nella guida sono in buon accordo con le spinte che avverte il corpo in accelerazione e in frenata, rendendo il tutto più intuitivo.

Jeep Renegade e-Hybrid 2024, il tetto panoramico

L'auto l'abbiamo provata e sappiamo come va, ma ancora i prezzi della nuova Renegade 2024 non sono stati ufficializzati e dovrebbero essere comunicati nelle prossime ore. A titolo puramente orientativo ricordiamo che la gamma 2023 vedeva la mild hybrid attaccare a 33.400 euro e le 4xe posizionarsi tra i 42.400 e i 46.400 euro, ma i nuovi allestimenti non sono del tutto sovrapponibili a quelli vecchi ed è dunque lecito attendersi qualche variazione. Quanto a dotazioni, sappiamo che la Renegade modello base esce di fabbrica con cerchi da 16 pollici, il motore mild-hybrid e ha di serie il nuovo sistema di Infotainment, il nuovo volante e la nuova presa USB di tipo A+C: insieme con tutte le novità introdotte con il modello 2024.

NO LIMITS Il livello Altitude aggiunge al pacchetto cerchi da 17'' e luci anteriori Full LED, insieme a clima automatico, abbaglianti automatici, sensori di parcheggio e lo specchietto retrovisore elettrocromico anti-abbagliamento. L'allestimento Altitude è proposto anche con motore plug-in hybrid, che con la trazione integrale elettrica guadagna anche il Selec-Terrain per regolare la trazione secondo il tipo di terreno. Il livello Summit, oltre a cerchi da 18'' e finiture dedicate, prevede sedili anteriori e volante riscaldati, insieme con il tergicristallo antigelo. Non mancano allestimenti più votati al fuoristrada, a partire dall'Overland, che su cerchi in lega da 17 pollici calza gomme Mud and Snow più adatte ai fondi pesanti. La caratterizzazione estetica passa per paraurti dedicati e tra le dotazioni standard spunta la retrocamera. La Renegade Trailhawk, rimane il top per il fuoristrada, con protezioni sottoscocca e le modalità aggiuntive Sport e Rock per il Selec-terrain.

Motore 4 cilindri, 1,5 litri, turbo benzina Potenza massima di sistema 130 CV Coppia massima di sistema 240 Nm Velocità 191 km/h 0-100 km/h 9,7 secondi Cambio Automatico a doppia frizione, 7 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,24 x 1,81 x 1,67 m Bagagliaio Da 351 a 1.297 litri Peso 1.420 kg Prezzo n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/03/2024