Jeep Wrangler Rubicon: la 392 "Final Edition" per dire addio al V8

Dopo una carriera lampo durata meno di 4 anni, la Wrangler alimentata dal poderoso motore HEMI sta per imboccare la via del tramonto. Un pensionamento anticipato con festa d'addio in grande stile: per il suo congedo, Jeep realizzerà la Wrangler Rubicon 392 Final Edition, destinata a soli 3.700 fortunati (e facoltosi) individui. Come sempre in questi casi, gli acquirenti potranno godere di una serie di vantaggi aggiuntivi, tra cui decalcomanie esclusive posizionate sul cofano e sulle prese d'aria, insieme a una targa sul portellone e un medaglione monogrammato - che celebra la ricorrenza - sulla leva del cambio. Il prezzo? Ci arriviamo alla fine: prima, tutto sull'ultima Wrangler V8. Che non ci saluta in vista dell'elettrificazione, anzi...

La Rubicon è la Wrangler più votata all'off-road

LA PIÙ POTENTE La Wrangler HEMI è la più potente mai prodotta negli oltre 80 anni di storia Jeep. Peccato solo che la sua vita sia stata decisamente breve. Ma per evitare un veloce e facile oblio, il marchio americano ha ben deciso per un lascito che rendesse giustizia a un progetto ambizioso. Partiamo dunque dal motore: il V8 HEMI 6.4 litri aspirato (avete letto bene) eroga la bellezza di 470 CV. Le prestazioni, per un fuoristrada di queste dimensioni e peso, sono più che notevoli: accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. La trazione è - ovviamente - integrale permanente con riduttore nel cambio automatico a otto rapporti, assali Dana 44, differenziali Tru-Lok a controllo elettronico e barra anti-rollio scollegabile elettricamente all'anteriore. Insomma, la dotazione per un fuoristrada ''serio'' è di serie.

Jeep Wrangler Rubicon 392 final edition: il motore V8 eroga 470 CV

STILE UNICO Ma la vera distanza con la Wrangler 392 di serie è rappresentata dalla peronsalizzazione estetica. I cerchi in bronzo da 17 pollici e pneumatici BF Goodrich all-terrain da 35 pollici, pronti ad affrontare qualsiasi terreno, sono quasi soltanto un ''dettaglio''. Equipaggiata con sottoscocca Mopar, la Wrangler Rubicon 392 Final Edition offre prestazioni off-road impressionanti, con capacità di guado fino a un massimo di 90 cm. Per gli amanti dell'avventura estrema, c'è anche una griglia di protezione tripla Mopar e un verricello Warn da 363 kg per situazioni di emergenza. Con soli 3.300 esemplari destinati al mercato americano e 300 per il Canada, lasciando appena 100 unità per il resto del mondo (tra cui l'Europa), questa edizione finale della Wrangler Rubicon 392 è destinata a diventare un pezzo da collezione ambito da tutti gli appassionati di fuoristrada. Il prezzo da pagare, però, è piuttosto salato...si parte da 100 mila dollari.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 21/03/2024