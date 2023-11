Jeep Wrangler: dal 2028 solo elettrica (o quasi...)

Nel 2028, la leggendaria Jeep Wrangler (qui la nostra prova) varcherà una nuova frontiera, avviando la produzione di una generazione completamente rinnovata e dotata di powertrain elettrici. Attenzione però, perché secondo quanto riferito dai colleghi di Autocar.uk, la Wrangler sarà disponibile anche con un range extender. Questa svolta rappresenta uno dei cambiamenti più radicali nella storia dell'iconico fuoristrada americano. Questi dettagli emergono dai documenti pubblicati nell'ambito dell'ultimo accordo tra Stellantis, la casa madre di Jeep, e il sindacato degli operai automobilistici, aerospaziali e degli attrezzi agricoli degli Stati Uniti (UAW). Questi papers gettano luce sul futuro di diversi modelli prodotti negli Stati Uniti, con particolare attenzione alla Wrangler.

La Jeep Magneto anticipa il futuro elettrico di Wrangler

A ZERO EMISSIONI DAL 2028 L'elettrificazione non è una novità assoluta per Jeep: la gamma 4XE è da alcuni anni protagonista del processo di avvicinamento alla mobilità a zero emissioni. E l'attuale generazione della Wrangler include già un modello ibrido plug-in sempre a trazione integrale. Ma il cambiamento epocale sembra ormai profilarsi all'orizzonte: sia la Wrangler sia il pick-up Gladiator riceveranno integrazioni e aggiornamenti nei loro powertrain ibridi plug-in già entro il 2025. Per poi arrivare al 2028, quando Wrangler e Gladiator saranno gradualmente sostituiti dalla nuova generazione. Da qui in poi, i veicoli saranno equipaggiati con motori elettrici puri e da unità battezzate ''Range Electric Paradigm Breaker'': termine con cui Stellantis indica motorizzazioni elettriche con il supporto di un motore a combustione. Un range extender, in pratica. Il sistema REx farà il suo debutto nel 2025 con la Ram 1500 REV, un pick-up basato sulla piattaforma STLA Frame, che si prevede sarà anche alla base della Wrangler elettrica. Questa piattaforma, parte di una nuova famiglia di architetture EV implementate su tutti i prodotti Stellantis, presenta un telaio robusto con un'enfasi particolare sulle capacità di carico e traino.

Oltre all'elettrica, la Wrangler sarà anche con range extender

PRIMA IL RECON Un elemento chiave della piattaforma STLA Frame è la sua capacità di ospitare batterie di dimensioni considerevoli, progettate per affrontare le elevatissime percorrenze e i pesanti carichi di lavoro tipici dei veicoli commerciali. La Ram 1500 REV sarà disponibile con due tagli di batteria: 168 kWh e 229 kWh, offrendo rispettivamente autonomie di 560 chilometri e più di 800 chilometri tra una ricarica e l'altra. Tuttavia, prima del debutto della Wrangler elettrica, Jeep ne anticiperà l'arrivo con il lancio di un SUV elettrico denominato ''Recon''. Promettendo capacità fuoristrada di alto livello, il Recon sarà basato sulla piattaforma più orientata alla guida ''urbana'' di Stellantis, la STLA Large. Il percorso verso un futuro elettrificato si sta delineando chiaramente per Jeep, che ha già dato un assaggio di ciò che ci attende con il prototipo Magneto 3.0. Questo fuoristrada stravagante, basato sull'attuale Wrangler, eroga 641 CV e 1.200 Nm di coppia da un motore di ultima generazione. Jeep sta quindi preparando il terreno per una nuova era di avventure off-road alimentate dalla potenza silenziosa della propulsione elettrica. Lasciando comunque aperta la strada anche ad altre possibilità. Vedremo cosa succederà.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 28/11/2023