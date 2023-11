Nuova Jeep Avenger e-Hybrid, quando la virtù è nel mezzo. Video

Se l'elettrico è fuori portata (per il prezzo, per il proprio stile di utilizzo, etc.), muovi una casella indietro. Se la ''milledue'' benzina è troppo ''old style'', allora muovi pure una (mezza) casella avanti. Anche Jeep Avenger apre ad una terza via, la sempre più battuta via dell'ibrido (leggero). Su esempio nuova Fiat 600, nuova Avenger e-Hybrid va ad aggiungersi alle versioni full electric e benzina. Ordini a partire da fine novembre 2023, prezzi non ancora resi noti (aspettiamoci, rispetto ad Avenger benzina, un aumento di circa 2.000 euro). Ci rifiacciamo vivi appena abbiamo informazioni. Concentriamoci, per ora, sulle specifiche tecniche. Un dejavù? Intanto, breve video ''motivazionale''.

ROAD TO ELECTRIC Non ve ne foste accorti, Jeep si sta dirigendo verso un nuovo concetto di mobilità (indovinate quale). Il piano per l'elettrificazione ha preso il via in Europa alla fine del 2020 ed è coinciso col lancio della tecnologia 4xe Plug-in Hybrid su Compass, Renegade, Wrangler e, più di recente, nuova Grand Cherokee. Con Avenger, nel 2023 è stata la volta della prima full electric. Ora, un passettino indietro: mica tutti sono pronti.

Jeep Avenger e-Hybrid: da fine novembre

IL POWERTRAIN Il sistema motore che alimenta Avenger e-Hybrid è dunque il medesimo di tipo mild hybrid (o MHEV) che equipaggerà anche Fiat 600 Hybrid e che ha debuttato su Peugeot 3008 Hybrid. Il 3 cilindri 1,2 litri turbo benzina da 100 CV e 205 Nm di coppia lavora a stretto contatto con una batteria agli ioni di litio da 48 volt e l’innovativo cambio doppia frizione a 6 rapporti. Alla scatola del cambio sono integrati un mini-motore elettrico da 21 kW e 55 Nm con supporto Belt Starter Generator, un inverter e la centralina della trasmissione.

Avenger e-Hybrid: vedi Fiat 600 Hybrid

ISTRUZIONI PER L'USO La nuova tecnologia consente il recupero dell'energia durante la decelerazione e la ricarica automatica attraverso la frenata rigenerativa, eliminando la necessità di ricorrere a una fonte esterna. ''Quasi'' come un full hybrid, il sistema consente inoltre di viaggiare con il propulsore a combustione interna spento in situazioni particolari. Tipo la guida in città, a velocità inferiore a 30 km/h. Autonomia in modalità 100% elettrica? Circa 1 km sui percorsi urbani, specie negli spostamenti a bassissima velocità (funzione e-Creeping) o in manovra (e-Parking), o anche extra-urbani, in caso di guida regolare o in colonna (modalità e-Queueing). Oppure, ancora, quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabili o in discesa. Il passaggio dalla modalità di guida termica a quella elettrica avviene in modo fluido, senza produrre rumore.

La ''e'' di ''ibrido''

EFFICIENZA E PERFORMANCE In condizioni di guida normali, Avenger e-Hybrid promette - nei confronti di Avenger 1.2 - una riduzione fino al -15% di consumi (5,5 l/100 km) ed emissioni CO2, comprese tra 111 e 114 g/km. Quanto alle prestazioni: accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi, in linea con quelle di Avenger ''termica''.

Sui display, nuove funzioni Hybrid

EQUIPAGGIAMENTO Tra le dotazioni di nuova Avenger e-Hybrid, non mancano il tetto apribile Open-Air Sky Roof e il sedile del conducente motorizzato, dotato di funzione massaggiante e materiale in pelle, infine le palette del cambio al volante. All'esterno, la si riconosce per il badge distintivo, mentre all'interno è possibile scegliere tra un display e-Hybrid ''base'' da 7 pollici, che fornisce informazioni quali modalità di guida, stato del motore e letture dell'indicatore di potenza, oppure optare per il più grande display e-Hybrid da 10,25 pollici. Disponibili infine due nuovi pacchetti di servizi connessi: il pacchetto Connect One fornisce i servizi di assistenza e soccorso in caso di necessità, e il pacchetto Connect Plus aggiunge anche aggiornamenti OTA (Over The Air) della mappa per essere sempre informati su condizioni meteo, tratti pericolosi lungo l'itinerario, ubicazione delle stazioni di servizio (e prezzi del carburante), parcheggi disponibili in città. A presto per i prezzi e i tempi di consegna.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/11/2023