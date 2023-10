Jeep Avenger elettrica passa il test dell'alce. A modo suo

Il peso delle batterie non l'aiuta di certo, ma tutto sommato la Jeep Avenger elettrica si disimpegna benino nel test dell'alce, mettendo in mostra quelle reazioni sincere a cui ci hanno abituato i veicoli che hanno qualche parentela con le italiane dell'ex gruppo FCA (ora Stellantis). Il tutto, però, mettendo in mostra un comportamento bizzarro: lo potete vedere len video qui sotto, che per comodità abbiamo fatto partire proprio dal test dell'alce, ma comprende anche lo slalom, se tornate dall'inizio.

RENDE MEGLIO SE GUIDI PEGGIO In pratica, la Avenger passa con una buona compostezza tra i birilli grazie all'aiuto dei controlli elettronici, che però intervengono con maggiore efficacia se il guidatore sterza bruscamente. Il sistema lascia invece scomporre troppo l'auto quando il guidatore è molto dolce e preciso sul volante. In pratica quando guida meglio. Poco male: gli aiuti alla guida fanno il loro dovere nella situazione più comune, che è quella dell'utente preso dal panico in una manovra di emergenza quale dovrebbe essere quella simulata dal test. Sta di fatto che magari anche un ''pro'' gradirebbe un aiutino quando sta per andare a sbattere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/10/2023