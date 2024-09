Nuova Peugeot 5008: ora che è in vendita, quale versione scegliere?

Come nuova 3008, il SUV a 7 posti esiste in configurazione EV, Mild Hybrid 48V o Plug-in Hybrid. Prezzi e consigli per gli acquisti

Metti che ti innamori di nuova Peugeot 3008, ma che a malincuore sei costretto a depennarlo dall'elenco delle candidate perché manca di quell'accessorio che per te è essenziale, ovvero un abitacolo con 7 posti (sei uno di quegli esseri umani che alzano il... tasso di natalità). La fortuna corre in tuo soccorso: nuova Peugeot 5008 è proprio come una Peugeot 3008, però a 7 posti. Cambia solo leggermente la forma del posteriore e crescono, ovviamente, le misure esterne: +250 mm, per un totale di 4,79 metri. E se per caso hai maturato l'idea che nuova Peugeot 5008 esiste solo in edizione full electric Peugeot E-5008 (il marketing, su questa motorizzazione, è martellante), beh, ti sbagli. Se invece sei convinto che il motore diesel sia stato soppresso, non ti sbagli. Quindi: le tipologie di propulsione sono tre e da settembre 2024 sono tutte e tre in vendita. Ecco quanto costano e a chi si rivolgono.

Nuova Peugeot 5008 è un SUV a 7 posti e a... 3 gusti

BENZINA IBRIDA SOFT

La porta di ingresso a nuova Peugeot 5008 è la motorizzazione benzina mild hybrid 48V, nome commerciale Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6. La formula è stracollaudata: un'unità 3 cilindri turbo benzina di 1,2 litri da 136 cv, abbinata a cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, è aiutata nei suoi compiti da una mini-rete elettrica da 48 volt di tensione, che contribuisce a fluidificare partenze e accelerazioni e a ridurre i consumi (-20%, cioè 5,8 l/100 km: almeno, da scheda tecnica), senza in alcun modo influenzare lo stile di guida e le abitudini di chi ha confidenza con le motorizzazioni termiche. Prestazioni velocistiche? Modeste, si sappia (0-100 km/h in 11,3 secondi). Due allestimenti: Allure (prezzi di listino da 41.700 euro o 200 euro al mese previo anticipo) e GT (da 45.850 euro, o 216 euro al mese). Per dotazioni e optional, vedi car configurator. Finché disponibili, incentivi fino a 3.000 euro (con rottamazione usato Euro 2). E questa è una.

Gli interni: identici (davanti) a nuova 3008

VEDI ANCHE

IBRIDA ALLA SPINA

Per chi fosse pronto a sperimentare un grado di elettrificazione decisamente più intenso, la gamma include anche la variante ibrida ricaricabile. Peugeot 5008 Plug-in Hybrid associa un 4 cilindri 1,6 litri benzina da 150 cv a un motore elettrico di spinta da 125 cv e a un cambio automatico a 7 rapporti, per una potenza complessiva di 195 cv e performance, ora sì, di tutto rispetto (0-100 km/h in 8,3 secondi). La batteria da 17,9 kWh promette a sua volta circa 81 km di autonomia in modalità 100% elettrica, ecco perché 5008 Plug-in viene incontro alle esigenze di chi guida prevalentemente in città e ha l'opportunità di ricaricare le ''pile'' a casa, oppure sul posto di lavoro. I prezzi di listino crescono: da 47.950 euro la versione Allure, da 52.400 euro la GT. Ma gli incentivi sono superiori: fino a 10.000 euro (slurp!) con rottamazione usato Euro 2 e Isee inferiore a 30.000 euro.

Peugeot 5008 Plug-in Hybrid: semi-elettrica

ELETTRICA ''HARD CORE''

Top di gamma è infine Peugeot E-5008, la tanto reclamizzata - quanto ancora piuttosto ''elitaria'' - motorizzazione full electric. Al lancio, l'unica combinazione possibile consiste nel motore da 210 cv e nella batteria da 73 kWh, per un tasso di percorrenza su un ipotetico percorso misto tra i 488 e i 502 km. Successivamente (2025), si uniranno alla compagnia anche una potente versione dual motor da 320 cv e una edizione più ''autonoma'' da oltre 600 km di range tra una ricarica e la successiva. Prezzi rispettivamente di 47.730 euro (Allure) e 52.180 euro (GT). Simili al Plug-in, ma - ahimé - qui niente più incentivi. Ma con wallbox domestico e una colonnina di ricarica veloce nei pressi di casa o dell'ufficio, sai che qualità di guida (e di vita)? A ognuno, la sua 5008.

Peugeot E-5008: per chi se la può permettere (il prezzo non c'entra)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/09/2024