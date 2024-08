Auto a 7 posti (al giusto prezzo)? Ora ha più scelta. La Top 7

Quando siamo immersi nella faticosa, ma sempre a suo modo emozionante, ricerca dell'auto nuova, i parametri da fissare sono numerosi. Si tratta di far coesistere una serie di fattori e di scremare a poco a poco la lista di candidate. La fascia di prezzo, certo. Il genere di propulsore, inoltre forma, dimensioni, equipaggiamento tecnologico di bordo. E a proposito di... accessori: la ricerca viene agevolata e accelerata, se la conditio sine qua non è un abitacolo con 7 posti. Vuoi perché tieni (grande) famiglia, vuoi perché sei sempre accompagnato da amici ed amiche, vuoi per una serie di motivi che saranno, in fin dei conti, affari tuoi. Resta il fatto che ti serve un'auto con tre file di sedili. E ora come non mai, il catalogo ha lo spessore di un elenco telefonico. Dal 2024, si arricchisce l'offerta, in particolare, di modelli auto a 7 posti dal prezzo accessibile e di formato (volendo) anche compatto. E no, non ci sono soltanto SUV. E non ci sono solo marchi occidentali: siamo certi che alcuni modelli della nostra lista non li avevi mai sentiti nominare. Le guide scritte da noi nel lontano 2020 (monovolume 7 posti e SUV a 7 posti)? Da buttare, è cambiato praticamente tutto. Fissando un budget di 30.000 euro, (abbiamo sforato solo in un paio di circostanze), abbiamo individuato le ''Magnifiche 7''. Una per sedile.

Per lei abbiamo fin coniato un neologismo, il ''mega city SUV''. Già, perché Citroen C3 Aircross nuova generazione è piuttosto compatto fuori (4 metri e 39) e piuttosto spazioso dentro.

Nuova Citroen C3 Aircross

PREZZI Già ordinabile e in concessionaria dall'autunno 2024, in configurazione a 3 file di sedili può essere equipaggiato di motore 1.2 benzina da 100 cv (prezzi, al netto di incentivi, da 18.790 euro), oppure 1.2 mild hybrid 136 cv (da 24.990 euro). L'abitacolo a 7 posti (sesto e settimo sedile un po' sacrificati, capacità di carico che crolla alla misera quota di 40 litri) è un optional da +850 euro, non disponibile per l'elettrica e-C3 Aircross.

Per i 7 posti, +850 euro

Quando pensi a un'auto da trasporto collettivo dal prezzo accessibile, pensi istintivamente a lei, la Dacia ''intelligente''. Lunga 4 metri e 55, in formato 7 posti (+800 euro, non per allestimento base Essential), la servizievole Dacia Jogger conserva pur sempre un bagagliaio da 160 litri.

Dacia Jogger Hybrid

PREZZI Jogger 7p da 20.150 euro per la motorizzazione benzina (1.0 TCe 110 cv), da 25.950 euro per la 1.6 Hybrid 140 cv, da 20.000 euro per la 1.0 ECO-G benzina-GPL 100 cv.

I 7 posti sono di serie

Ecco la prima delle misteriose seven seater made in China. Glory 580 è un SUV di medio grandi dimensioni (4 metri e 72) di un brand, DFSK, di proprietà del Gruppo Dongfeng-Sokong. Motore 1.5 Turbo benzina da 145 cv (anche bi-fuel benzina-GPL, +1.800 euro), cinque posti comodi, gli ultimi due un po' meno.

DFSK Glory 580, questo sconosciuto (foto: DFSK Italy / Facebook)

PREZZO Buona dotazione comfort (anche l'avviamento senza chiave), scarsi invece gli ADAS. Ma per 27.000 euro in tutto, non farai troppo lo schizzinoso.

Buono l'equipaggiamento di serie (foto: DFSK Italy / Facebook)

Italiana di passaporto, asiatica per codice genetico. EVO è un marchio del Gruppo DR Automobiles ed EVO 7 è l'ammiraglia di famiglia. Equivalente ''made in Italy'' della cinese Jac JS8, misura 4 metri e 80 e può essere apparecchiata a 7 posti o a 6 posti (due posti centrali anziché tre, il prezzo non cambia). Con tutti i sedili in posizione, conserva una capacità di carico di 230 litri.

Evo 7 (foto: auto-evo.com)

PREZZO Motore 1.5 Turbo da 174 cv, cambio robotizzato doppia frizione a 6 rapporti, pochi aiuti elettronici alla guida ma un interessante prezzo di listino di 29.300 euro, con un sovrapprezzo di +2.000 euro per l'impianto a GPL.

Abitacolo a 6 o 7 posti (foto: auto-evo.com)

Chiude la trilogia di proposte cinesi con una monovolume dal design di personalità e dalle dimensioni imponenti (4 metri e 85). Espressione di un altro marchio della galassia Dongfeng e importato in Italia dalla TC8 del Gruppo FTH, Forthing U-Tour viene venduta di serie a 5 posti: l'abitacolo a 7 posti è un optional da +1.000 euro che non impedisce al vano bagagli di esprimere pur sempre 234 litri.

Forthing U-Tour, dalla Cina con... grandeur (foto: forthing-auto.it)

PREZZO Per l'unica motorizzazione a listino, ancora una volta un 4 cilindri 1.5 Turbo benzina da 177 cv abbinato a cambio automatico doppia frizione a 7 marce, servono 33.900 euro. Se vuoi il GPL, sborsi altri 1.600 euro.

A bordo, spazio e comfort (foto: forthing-auto.it)

Parente stretta di nuova Citroen C3 Aircross (piattaforma Smart Car del Gruppo Stellantis), la reincarnazione dell'indimenticato fuoristrada anni Novanta cambia in modo radicale la propria missione: da mezzo ''avventura'', Opel Frontera si trasforma in urban SUV di proporzioni più compatte (4 metri e 38) e con tanto di versione ''ecofriendly'' Frontera Electric.

Nuova Opel Frontera (2024)

PREZZI Solo Frontera Hybrid (già ordinabile da 24.500 euro in configurazione 100 cv e a 26.000 euro nello step da 136 cv), tuttavia, può essere completato dalla terza fila di sedili: per i 7 posti, meglio se considerati solo ''di emergenza'' (il bagagliaio si fa piccolo piccolo), calcola una spesa supplementare di +900 euro.

I 7 posti costano 900 euro (non su Frontera Electric)

Conclude la nostra piccola rassegna un classico delle monovolume multispazio che mancherà forse dell'appeal estetico di certi SUV ultima moda, ma che quanto a senso pratico è cintura nera. Dal 2023 Renault Kangoo è in vendita anche in edizione Grand Kangoo, lunghezza superiore di oltre 40 cm (4 metri e 91) e soprattutto l'architettura interna a 7 posti. Perdi buona parte della sua proverbiale capacità di carico, in compenso guidi una specie di taxi collettivo.

Renault Grand Kangoo, alias Kangoo 7 posti

PREZZI Renault Grand Kangoo da 32.000 euro per il 1.3 TCe benzina 131 cv (+.1950 euro per il cambio doppia frizione), idem o quasi (32.100 euro) per la variante diesel 1.5 Blue dCi 95 cv. A voi.

Kangoo 7 posti sia benzina, sia diesel

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/08/2024