Nuova Citroën C3 Aircross, primo sguardo al primo city SUV a 7 posti

Ecco finalmente nuova Citroen C3 Aircross. Dopo mesi di attesa - prima fu la volta di nuova Citroen C3 ''normale'' - la versione familiare sbarca con un look completamente rinnovato rispetto al passato: dalla piattaforma alla carrozzeria, passando per ogni dettaglio come motori e interni. Basata sulla piattaforma Smart Car del Gruppo Stellantis, nuova C3 Aircross fa un balzo in avanti e per la prima volta offre la possibilità di ospitare fino a 7 passeggeri. Sì, avete letto bene, una novità assoluta nel suo segmento. Si potrà scegliere tra motori termici, ibridi o totalmente elettrici. Sotto, una mini video anteprima.

In termini di design, nuova C3 Aircross si ispira alla concept car Oli, un vero e proprio manifesto stilistico di Citroen per le auto di nuova generazione del marchio francese. Il frontale attira lo sguardo con forme squadrate e i fari full LED, che brillano sia verticalmente sia orizzontalmente. Al centro, il nuovo logo della Casa si fa notare perché riscrive gli stilemi classici a cui eravamo abituati. Il posteriore della vettura è dominato da linee verticali, che non solo conferiscono un look moderno ma garantiscono anche un bagagliaio spazioso. E il lunotto quasi perpendicolare al terreno è perfetto per accogliere sia i vostri bagagli, sia i due passeggeri extra. Se le linee vi ricordano nuova Opel Frontera, siete sulla giusta strada: grazie alle sinergie di Gruppo, queste due crossover condividono molte componenti, inclusa la piattaforma. Un esempio lampante è il montante C, che le due vetture hanno letteralmente in comune.

Nuova Citroen C3 Aircross: la capacità del bagagliaio dovrebbe essere di circa 416 litri

VEDI ANCHE

Per quanto riguarda gli interni, Citroen non ha pubblicato ancora nessuna immagine che possa anticiparne i dettagli, promettendo però di svelare tutto in un secondo momento, probabilmente tra alcune settimane. Tuttavia, possiamo aspettarci un sistema di infotainment moderno con un display di circa 10 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La plancia si preannuncia semplice e funzionale, in perfetto stile Citroen.

Nuova Citroen C3 Aircross: debutta anche il nuovo logo del marchio

Nonostante i dettagli siano ancora scarsi, sappiamo che nuova C3 Aircross offrirà motori 100% elettrici e, motori a benzina e motori benzina mild hybrid 48 volt. Nel secondo e nel terzo caso, l'unità a combustione sarà il 1.2 PureTech da 100 CV, recentemente aggiornato con una nuova distribuzione a catena. Il lancio europeo è previsto prima dell'estate, i prezzi ''dovrebbero'' partire da meno di 25 mila euro. (la motorizzazione termica). Probabile, infine, che nuova Citroen C3 Aircross debutti in un primo momento soltanto nella versione elettrica e solo successivamente venga seguita anche dalle versioni termica e ibrida. Probabile, ma non sicuro, quindi antenne accese...

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 18/04/2024