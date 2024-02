Citroen e-C3 è ora ordinabile. Che prezzo, coi nuovi incentivi!

Auto elettrica ''low cost'', prime avvisaglie dal futuro. Salvo correzioni in corsa della rotta, gli incentivi sulle full electric crescono in modo sensibile. Da marzo, bonus fino a 13.750 euro (anziché fino a 5.000 euro, come ancora accade oggi). Purché si rottami un'Euro 2 e purché si dimostri un ISEE inferiore a 30.000 euro. Ma è proprio alle fasce di reddito meno privilegiate, che si rivolge nuova Citroen C3. Che inizialmente, è in vendita solo in formato micro SUV (più ancora che una citycar) 100% elettrico. Ma che, grazie al nuovo ecobonus, te la porterai a casa al prezzo di una utilitaria con motore benzina. Leggere per credere.

Nuova Citroen e-C3 è ora ordinabile

ALLESTIMENTI Presentata lo scorso ottobre 2023, a partire da febbraio 2024 la nuova generazione di Citroen C3 è anche ordinabile, anche se le consegne scatteranno non prima di aprile-maggio 2024. Due configurazioni: Citroen C3 YOU, completa già di un buon pacchetto di accessori (sospensioni Citroën Advanced Comfort, cruise control, sensori di parcheggio posteriori, head-up display, frenata di emergenza, avviso uscita di corsia, proiettori anteriori a LED), e Citroen C3 MAX, versione ancora meglio equipaggiata (anche sedili Citroën Advanced Comfort, clima automatico, retrocamera, touchscreen da 10 pollici, ricarica wireless per smartphone, fari posteriori a LED, tetto bicolore, barre al tetto, vetri posteriori oscurati). Entrambe condividono lo stesso powertrain composto da un motore elettrico da 113 cv di potenza e una batteria da 44 kWh, per un'autonomia media di 320 km e tempi di ricarica in 26 minuti (dal 20 all'80% e da colonnina da almeno 83 kW di potenza). Successivamente, si unirà alla gamma anche una versione con motore termico, versione della quale conosceremo le specifiche entro i prossimi mesi.

Nuova C3, gli interni

I PREZZI (OGGI) Allo stato attuale delle cose, Citroen e-C3 YOU (che ha un prezzo di listino di 23.900 euro) è in promozione a 18.900 euro grazie agli incentivi di prima fascia (0-20 g/km CO2), in caso di permuta o rottamazione. La Casa propone una formula di leasing finanziario che prevede un primo canone di 3.953 euro, 35 canoni mensili da 99 euro, un valore di riscatto di 13.595 euro. A sua volta, la top di gamma Citroen e-C3 MAX costa di listino 28.400 euro ed è perciò offerta, con ecobonus, a 23.400 euro. Con leasing finanziario, primo canone di 3.953 euro, 35 canoni mensili da 169 euro, valore di riscatto 16.263 euro. Ma il meglio deve ancora venire.

Nuova Citroen e-C3 la prima elettrica ''low cost''

I PREZZI (DOMANI) Qualora venisse confermato il nuovo piano di incentivi, con ecobonus ''pieno'' (ISEE sotto i 30.000 euro, rottamazione di usato Euro 2) Citroen C3 YOU verrebbe a costare appena 10.150 euro. Il peggio che può capitare (ISEE superiore a 30.000 euro e niente rottamazione)? Sconto di 6.000 euro, nuovo prezzo di 17.900 euro. Per Citroen e-C3 YOU, invece, con lo sconto massimo si scende a quota 14.650 euro (o a 22.400 euro nel più sfavorevole dei casi). In attesa di conferme, ora si inizia a ragionare e anche l'elettrico (per la città, vista la scarsa autonomia) acquista un peso ben diverso.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/02/2024