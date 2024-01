Auto novità in arrivo nel 2024. Capitolo 3: Citycar

Metti un attimo da parte l’ego e sii sincero, una volta nella vita, con te stesso. Questo benedetto SUV: lo vuoi perché ti serve, o solo perché ti piace, o perché ti piace... piacere? Ci siamo capiti. Sappi che se ti presenti alla festa con una graziosa utilitaria - e ne se sono in arrivo delle belle - fai comunque un’ottima figura. Ecco, non rovinare tutto sverniciando le altre auto in sosta mentre parcheggi in retro (quello sì, ti abbassa il rating sociale). Scherzi a parte, terzo e ultimo capitolo della serie “nuove macchinine in uscita nel 2024”. E dopo aver affrontato il tema SUV e crossover (i B-SUV ''short e i B-SUV ''long''), è la volta delle citycar in senso stretto e in senso... basso. Ne abbiamo trovate otto, ci scusiamo se ne abbiamo persa qualcuna per strada. Ma a nostro avviso l’assortimento è già abbastanza… elettrizzante anche così (fin troppo). Leggi, oppure clicca Play e guarda la nostra video anteprima.

Kia Picanto 2024: che caratterino

Un grande classico del segmento A più cristallino. Nuova Kia Picanto è in realtà una pesante evoluzione del modello oggi in commercio, ma il suo aspetto cambia in maniera radicale, al punto che è possibile considerarla come Picanto di quarta (e forse ultima) generazione.

Gli interni

FAMILY FEELING Stesse misure di prima, 3 metri e 60, ma un viso e un sederino irriconoscibili, ora Picanto sembra una “micro Sorento”. Meno profonda la rivisitazione degli interni, che comunque guadagnano il quadro strumenti digitale e display centrale con grafiche aggiornate. Solo motori benzina, né dell’elettrico, né di ibrido, (ancora) non ne vuole sapere: resta il 1.0 a 3 cilindri (anche a GPL, almeno così sembra), ritorna il 1.2 a 4 cilindri. Vendite da febbraio-marzo, listino da 15.000 euro circa.

Renault 5 (concept)

Stesso segmento di appartenenza, ma filosofia completamente opposta, quella in cui crede Renault 5 E-Tech, l’attesissima rivisitazione della omonima utilitaria del secolo scorso che però (ah, però!) esisterà esclusivamente a propulsione… diesel. Scherziamo, a propulsione 100% elettrica. Il debutto vero e proprio è in programma per il 26 febbraio al prossimo Salone di Ginevra, tuttavia di nuova Renault 5 sappiamo già un sacco di cose. Tipo che misurerà 3 metri e 92, che rielabora in chiave “sintetica” il design dell’originale, e che appunto caricherà a bordo batterie da 40 o 52 kWh, per un’autonomia fino a 400 km. Fate i vostri calcoli, se sono sufficienti, oppure no.

Solo elettrica, ma di due taglie differenti

PRE-BOOKING Non sappiamo dirvi se gli ordini apriranno subito dopo la world premiere, o a qualche settimana o mese di distanza. Sappiamo invece che il listino partirà da circa 25.000 euro (e per un’elettrica è un’ottima notizia) e che per assicurarsi la consegna in tempi ragionevoli si potrà acquistare, al prezzo di 150 euro, un apposito ticket, il cosiddetto R5 R Pass.

Più che il look, Yaris mette su muscoli

Chiamarlo restyling non mi sembra il caso, visto che distinguere Toyota Yaris 2024 da Toyota Yaris 2023, a occhio nudo, è quasi impossibile. Appartiene al nostro elenco, Yaris 2024, innanzitutto perché è Yaris, cioè un piccolo fenomeno di vendite che nei decenni non ha mai mollato di un centimetro. E poi perché entra a catalogo una nuova motorizzazione. Che è sempre il 1.5 full hybrid, ma da 131 cv, anziché 116 cv, da qui la sigla Yaris Hybrid 130. Dicono che la differenza in ripresa si senta e che alla voce consumi, invece, quasi non si senta. Oltre a Yaris Hybrid 130, resta comunque in gamma anche Yaris Hybrid 115. Sparisce, invece, il motore a benzina da 1 litro: non aveva più molto senso.

Aggiornamenti anche agli interni

NON SOLO MOTORI Yaris 2024 anche con novità come digital cockpit, digital key, nuovi ADAS, nuovi colori, etc. Ordini aperti, prezzi da 24.100 euro la 115 cv, da 29.400 euro la 130 cv. Ma con gli Hybrid Bonus, si scende anche di 5.000 euro.

Suzuki Swift, atto IV

Tutta nuova è invece nuova Suzuki Swift, quarta generazione di una citycar che a sua volta galleggia bene da un sacco di tempo. Dal Giappone, solo alcune foto, dopotutto è una novità fresca fresca. Come si evince, la linea non si allontana molto dalla precedente Swift, rispetto alla quale cresce giusto di un paio di cm (3 metri e 86), tuttavia ogni singolo pannello è stato in realtà rielaborato per costruire un puzzle d’insieme molto più evoluto. Le luci a LED, il cofano a conchiglia, il padiglione a contrasto: proprio graziosa. Anche all’interno, dove la gestione degli spazi sembra rispecchiare criteri molto intelligenti. E dove non manca un bel display a sbalzo da 9 pollici.

I nuovi interni

NANO-HYBRID Un solo motore, il solito 1.2 benzina mini-mini ibrido 12 volt, anche a trazione integrale automatica on-demand, come ogni Suzuki che si rispetti. Swift Sport? Forse sì, ma in seguito. A proposito: uscirà a primavera e costerà - scommettiamo - un pelo in più di prima, quindi da circa 23.000 euro? Comunque… bentornata Swift!

Nuova Mini Electric...

VEDI ANCHE

Alt, lo sappiamo: Mini è una citycar di classe sociale più elevata delle altre e quasi gioca un altro campionato, tuttavia troviamo che meriti comunque di entrare in classifica e di popolare anche la parte alta, della classifica. Se non altro perché è troppo graziosa da vedere. E da abitare, anche! Il display rotondo, le levette sul cruscotto, l’illuminazione ambiente. Mini un antidepressivo senza data di scadenza.

...e nuova Mini Cooper a benzina (il prototipo, almeno)

MINI & MINI Oltretutto: è vero che al momento è in vendita solo nuova Mini 3 porte Electric, che parte da 32.300 euro e che si rivolge a una nicchia. Ma è anche vero che molto presto (probabilmente già entro fine gennaio) torna in scena anche Mini a benzina. Che in realtà è tutta un’altra macchina. L’elettrica la fanno in Cina con Great Wall, la termica (a 3 e 5 porte) la fanno sempre a Oxford. Ed è un pesante aggiornamento della Mini attuale, scoprire quali connotati e quali motori sarà molto interessante. Perché è lei che farà ancora la parte del leone, visto che è lei che avrà un listino sotto i 30.000 euro.

Siamo al podio. Dopo anni, secoli, Lancia Ypsilon volta pagina e si carica sulle spalle la missione di proiettare un marchio leggendario verso un futuro… strano. Eh già, la svolta elettrica, le economie di scala di Stellantis… Ci auguriamo sia davvero sia un futuro radioso. Comunque, torniamo a nuova Ypsilon: come farà a conservare il ruolo di citycar più amata dalle italiane… cambiando da cima a fondo?

Nuova Ypsilon, il primo teaser del frontale

DIVERSAMENTE UGUALE Beh, innanzitutto, conservando forme da citycar, un dettaglio che sino a qualche tempo fa non era da dare per scontato, qualcuno credeva si sarebbe trasformata in un mini-crossover. No, dagli ultimi rumor, dai teaser ufficiali e dalle foto spia dei prototipi oggi siamo pressoché certi che Ypsilon 2024 manterrà più o meno le proporzioni del modello attuale e manterrà una configurazione a 5 porte., ispirandosi nello stile a Lancia Pu+Ra, la concept presentata mesi fa, che comunque anticipa il linguaggio di design di tutte le future Lancia. Il fiore all’occhiello degli interni sarà una console centrale a forma di tavolino, sopra il quale alloggerà un bel display touch.

Una originale plancia a tavolino

IN BUONA COMPAGNIA La cerimonia di unveiling è attesa per febbraio, mentre la produzione in serie è prevista per aprile 2024 nello stabilimento Stellantis di Figueruelas, in Spagna, casa anche di Peugeot 208 e Opel Corsa, modelli coi quali dovrebbe condividere la piattaforma. A proposito di meccanica... Nuova Ypsilon sarà declinata nelle versioni sia 100% elettrica, sia anche 1.2 mild hybrid 48 volt, vedi Fiat 600 Hybrid (quindi un ibrido più sostanzioso, che non l'ibrido a 12 volt della attuale Ypsilon). La versione ad alte prestazioni si chiamerà Lancia Ypsilon HF, è attesa per il 2025 e sarà alimentata da due motori elettrici, per una potenza complessiva di 240 cv. La tensione si taglia con il coltello.

Nuova Citroen C3, la prima volta dell'elettrico

Se nuova Ypsilon è ancora in parte un mistero, nuova Citroen C3 si è già invece fatta vedere e toccare con mano (guidare, non ancora). La rivoluzione è di tipo copernicano: stesse misure di 4 metri e 01, ma chirurgia plastica ''total body'', forme più verticalizzanti, da autentica mini-crossover, e soprattutto la conversione a citycar elettrica. Fermi, fermi!

Nuova C3 vista da dentro

(NOT) FULL ELECTRIC Innanzitutto, Citroen e-C3 è un’elettrica che, sfruttando la piattaforma cosiddetta “Smart” inizialmente pensata per mercati come India e Sud America, costa - relativamente - poco. Cioè 23.900 euro in formato 44 kWh (e un’autonomia di 320 km), meno di 20.000 euro con batterie più piccole e autonomia di soli 200 km, versione che tuttavia arriverà solo nel 2025. Citroen e-C3 “standard” sarà ordinabile entro marzo e in concessionaria arriva tra maggio e giugno. Elettrica, ma anche no. Per gentile concessione della Casa, potrai ancora guidare una C3 con 1.2 turbo benzina, probabilmente anche con condimento mild hybrid., probabilmente solo qualche mese dopo e-C3. Tutto ciò vi ricorda qualcuna?

Nuova Fiat Panda... come se la immagina l'Intelligenza Artificiale

Dici citycar e pensi a Panda. E continuerai a farlo, perché Fiat Panda continuerà ad esistere ancora, e ancora, e ancora… per un po'. Dunque, il discorso è duplice: parliamo degli aggiornamenti 2024 della attuale Panda, o vogliamo parlare di Panda di nuova generazione? Spendiamo due parole per entrambe.

Ultimo upgrade prima della rivoluzione?

PANDA MY24 Prima di voltare pagina, Panda si sottopone a un ultimo check che, più che sul design, interviene sulla sfera tecnologica, quindi sull’infotainment, sui sistemi di assistenza alla guida e poco altro. Il model year 2024 dovrebbe rimpiazzare il model year 2023 entro il primo trimestre.

Fiat Centoventi concept una Panda elettrica ''ante litteram''?

ALL NEW PANDA La data da cerchiare con il pennarello rosso è invece quella dell’11 luglio 2024, data che corrisponde all'anniversario dei 125 anni della nascita del marchio Fiat e a partire dalla quale tutto sarà chiaro. Per quanto ne sappiamo: dimenticatevi la Panda odierna, nuova Panda una specie di micro-SUV di 4 metri fratello di sangue di Citroen C3 , dal passaporto italo-serbo (produzione a Kragujevac?) e dal look che ''potrebbe'' ricordare la concept Centoventi (vedi foto sopra) mostrata a Ginevra ormai mille anni fa. Nuova Panda un city SUV elettrico? Yes, but (attacca il disco) anche a benzina, anche mild hybrid. Altrimenti, addio al titolo di best seller. Anche se pure l’elettrica sarà un’elettrica ''low cost'' (per modo di dire), cioè sotto i 25.000 euro. Da qui all'11 luglio, sfuggirà qualcosa? Qualche schizzo, qualche foto, qualche brevetto? Occhi aperti!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/01/2024