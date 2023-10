Yaris Hybrid 2024 è in vendita. Prezzi e promozioni, le nuove versioni

D'ora in poi, con l'espressione Yaris Hybrid individuerai non solo una variante di motore, bensì l'intera gamma Yaris. Con l'introduzione del MY24 (un upgrade di sostanza, più che un vero e proprio restyling) scompare infatti la motorizzazione 1.0 VVT-i a benzina: la scena è tutta per il 1.5 Hybrid. Scelte commerciali, rafforzate dal bisogno sempre più impellente di abbassare le emissioni medie della flotta. Detto della scomparsa di Yaris ''termica'' (GR Yaris esclusa, che a quanto pare resta in vendita), aprono dunque gli ordini di Yaris Hybrid 2024. Che a sua volta porta con sé alcune novità (qui il nostro approfondimento). In breve: fa il suo debutto una versione più potente (Hybrid 130), entrano a listino due nuovi equipaggiamenti. In totale, due motori e cinque allestimenti.



Toyota Yaris 2024 è ''Hybrid Only''

Il propulsore “Hybrid 115” è abbinabile agli allestimenti Active e Trend, che non presentano aumenti di listino (vedi sotto) rispetto alla gamma 2023, nonostante l’introduzione di numerosi accessori.

ACTIVE L'allestimento di ingresso è già completo di tutti gli equipaggiamenti più importanti:

Toyota Safety Sense di ultima generazione aggiornabile OTA

di ultima generazione aggiornabile Climatizzatore automatico

Sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 9” e smartphone integration wireless Apple Carplay e Android Auto

con e smartphone integration wireless Apple Carplay e Android Auto Specchi esterni regolabili e riscaldabili elettricamente



TREND Aggiunge alla Active i cerchi in lega da 16”, il digital cockpit con schermo da 7”, fari a LED anteriori e posteriori, i fendinebbia, e i vetri privacy posteriori.

Il propulsore “Hybrid 130” è disponibile in combinazione agli allestimenti Lounge, GR SPORT e Premiere Edition.

Yaris 2024 Premiere Edition

LOUNGE Tutte le versioni “Hybrid 130” sono equipaggiate di serie con il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5”, dotato di smaprthone integration wireless e navigatore cloud-based. Completa la nuova user experience il digital cockpit da 12,3”. L’allestimento Lounge include anche:

VEDI ANCHE

Climatizzatore automatico bi-zona

Wireless charger

Interni in misto pelle

Smart Entry & Start

Ambient lighting a LED

Cerchi in lega da 17’’



GR SPORT L’allestimento sviluppato sulla scia del successo di Toyota Gazoo Racing nel motorsport. Si distingue per:

Cerchi in lega lavorati da 18”

Interni con sedili sportivi in pelle e Ultrasuede

in pelle e Ultrasuede Verniciatura bi-tone

Loghi GR su sedili, volante e carrozzeria



Yaris 2024 GR Sport



PREMIERE EDITION In vendita solo per un periodo limitato in concomitanza del lancio commerciale di Yaris 2024, rappresenta l’offerta più completa in termini di equipaggiamenti. Disponibile con la nuova, esclusiva verniciatura bi-tone “Neptune Blue”, la Premiere Edition è caratterizzata da:

Impianto audio premium JBL a 9 altoparlanti

a 9 altoparlanti Head-Up display

Digital Key app-based

Blind Spot Monitor e sensori di parcheggio con frenata automatica

e sensori di parcheggio con frenata automatica Cerchi in lega da 17” dal design esclusivo



Nuova Yaris Premiere, gli interni

I prezzi di listino di Yaris Hybrid vanno dai 24.100 euro della Hybrid 115 Active (come prima) ai 31.700 euro della Hybrid 130 GR SPORT e Premiere Edition. Anche Yaris Hybrid 115 Trend mantiene un listino di 25.750 euro, che scendono a 22.000 euro grazie allo sconto di lancio pari a 3.750 euro in caso di permuta o rottamazione e finanziamento Toyota Easy Next. Uno sconto dello stesso importo è comunque applicabile a tutte le combinazioni di motorizzazione ed allestimento.

ACQUISTO O NOLEGGIO? L’offerta di finanziamento Toyota Easy, incentrata sulla “Hybrid 115” Active, prevede 48 rate da 149 euro, a fronte di un anticipo da 5.700 euro. Il noleggio all-inclusive KINTO One si basa invece su un piano da 36 canoni da 249 euro IVA esclusa, con un anticipo di 3.900 euro IVA esclusa.

USCITA Gamma Yaris Hybrid 2024 ordinabile da ottobre 2023, con le prime consegne previste nel mese di gennaio 2024.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/10/2023