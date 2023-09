Toyota al lavoro su una Land Cruiser compatta per sfidare Jeep Compass

Elettrica e non solo: secondo alcune testate giapponesi, Toyota starebbe preparando il lancio di un nuovo fuoristrada compatto basato sulla concept car Toyota Compact Cruiser EV, che nel 2022 ha vinto il prestigioso premio Car Design Award. Il nuovo fuoristrada, dovrebbe essere essenzialmente una versione compatta del nuovissimo Land Cruiser, ma con dimensioni tali da andarsi a posizionare nel segmento della Jeep Compass. Quella che per ora viene semplicemente chiamata Land Cruiser Mini (ma anche LiteCruiser o Yaris Cruiser, si leggerebbe su alcuni documenti interni all'azienda) dovrebbe arrivare nelle concessionarie nel corso del 2024, e i rumor non finiscono qui.

Toyota Compact Cruiser EV concept, 3/4 anteriore

NON SOLO BEV Sebbene la concept car da cui deriva sia stata presentata come un'auto elettrica, si dice che Land Cruiser Mini arriverà sul mercato con motori a benzina o Diesel, che si aggiungeranno a una variante BEV: la loro inclusione in gamma andrebbe incontro a tutti quei mercati in cui i veicoli elettrici non sono pratici o non sono ancora popolari. E il pensiero all'Italia corre spontaneo. In pratica, soprattutto in Europa e in Nord America, la proposta potrebbe comprendere vari gradi di elettrificazione: dall'ibrido all'elettrico puro, mentre nei mercati emergenti pare verrà introdotto in versioni a combustione senza alcuna elettrificazione, per una manutenzione semplificata.

Toyota Compact Cruiser EV concept, vista laterale

LE VERSIONI Candidati a finire sotto al cofano della Land Cruiser Mini sarebbero il 2,5 litri della RAV4 oppure il motore da 2,0 litri full hybrid della Corolla Cross (qui la prova). Non mancano però voci che vorrebbero in lizza anche il quattro cilindri turbodiesel da 2,8 litri utilizzato nelle Toyota Prado e Hilux, con 201 cavalli di potenza e 500 Nm di coppia, da abbinare a una robusta trazione 4x4. In alcuni mercati, l'unità da 2,8 litri potrebbe essere offerta anche in versione elettrificata, con il motore elettrico integrato nel cambio a dare la propulsione ibrida. Sotto il pianale del bagagliaio si troverebbe una batteria, il che potrebbe suffragare l'ipotesi di una variante plug-in hybrid. Le fonti giapponesi citano anche una variante con motore aspirato da 2,7 litri e, agli antipodi, una full electric, che sfrutterebbe lo stesso powertrain atteso al debutto sul nuovo pick-up Tacoma: con cui Land Cruiser Mini condividerebbe la piattaforma.

Toyota Compact Cruiser EV concept, 3/4 posteriore

LE DIMENSIONI Mentre lo stile trarrà ispirazione dal concept Compact Cruiser EV, la Land Cruiser Mini di serie dovrebbe essere notevolmente più piccola, con dimensioni vicine a quelle della Corolla Cross: solo un po' più robusta. In pratica, anche se alcuni l'accostano alla Suzuki Jimny, dal nuovo fuoristrada ci aspettiamo una lunghezza attorno ai 4,46 metri, per una larghezza di 1,86 m e un'altezza di ben 1,88 m. Un vero gigante! I fari a forma di cerchio, simili a quelli della Toyota Land Cruiser standard, conferiranno alla parte anteriore molto carattere, mentre una copertura per la ruota di scorta sul portellone posteriore darà al tutto un tocco rétro. La produzione di Land Cruiser Mini dovrebbe essere distribuita secondo le motorizzazioni: da Tailandia e sud est asiatico potrebbero arrivare alcune delle motorizzazioni tradizionali, mentre la variante full electric potrebbe nascere in Giappone. Nessuna conferma ufficiale, per ora, ma il debutto potrebbe avvenire a ottobre nel corso del Japan Mobility Show 2023. Staremo a vedere.

Fonti: Best Cars Web, Mag-X

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/09/2023