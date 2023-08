Toyota Land Cruiser: il re degli off-road giapponesi è tutto nuovo. Come cambia

Chi mastica di off-road sa che Land Cruiser è sinonimo di avventura a 360°. Il mitico 4x4 giapponese è sulla breccia da quasi 70 anni ed è tra più apprezzati modelli a ruote alte e tassellate a livello globale. E poche ore fa è stata svelata l’ultima generazione di questa rocciosa Toyota, che dopo essere sbarcata negli Stati Uniti, ora fa il suo debutto anche in Europa. Allora, se siete degli inguaribili amanti di pietraie, mulattiere, sabbia, fango e guadi, venite con noi a scoprire il nuovo off-road del Sol Levante.

Nuovo Toyota Land Cruiser: il fuoristrada giapponese arriverà a ottobre

Partiamo col dire che il nuovo Land Cruiser si basa sulla piattaforma costruttiva GA-F con struttura a telaio separato. Una soluzione imprescindibile per i veicoli fuoristrada, che assicura maggiore propensione ai tracciati impervi grazie a rigidezza e altezza da terra molto elevate. Anzi, Toyota sottolinea che il nuovo telaio è più rigido del 50% rispetto alla struttura della generazione precedente, che diventa del 30% per il complesso telaio/carrozzeria. Tutto ciò si traduce in prestazioni fuoristrada ancora superiori, oltre a una migliore guida su strade normali.

Nuovo Toyota Land Cruiser: i fari a LED rotondi ispirati al modello originale

Ma oltre alla struttura sottopelle, Land Cruiser 2023 raccoglie tante altre novità. Ad esempio, il fuoristrada adotta per la prima volta un servosterzo elettrico, che promette di ridurre le vibrazioni e i contraccolpi su superfici rovinate, assicurando anche una sensazione più diretta e piacevole al volante. Ma la servoassistenza elettrica permette anche di implementare le funzioni di assistenza alla guida che un dispositivo idraulico non potrebbe garantire. Infatti, a bordo di nuovo Land Cruiser troviamo il Land Tracing Assist incluso nel pacchetto di sicurezza attiva e assistenza alla guida Safety Sense. Sul 4x4 asiatico è stata introdotta anche una soluzione tecnica molto raffinata, che si trova a bordo di veicoli molto specializzati. Infatti, è equipaggiato con una barra antirollio anteriore scollegabile, che permette di aumentare l’escursione delle ruote sui percorsi off-road più impegnativi e che è una novità per questa Toyota. Sono stati inoltre apportati vari aggiornamenti ai sistemi Multi-Terrain Monitor, con telecamere che consentono di guardare cosa c’è sotto le ruote, e Multi-Terrain Select che adatta le performance del veicolo per incrementare le doti di guida sui percorsi più insidiosi.

Nuovo Toyota Land Cruiser: debutto con motore diesel 2,8 litri da 204 CV

La motorizzazione scelta per il nuovo Land Cruiser “europeo” è un motore turbodiesel da 2,8 litri capace di erogare 204 CV ed è abbinato a un cambio automatico Direct Shift a otto rapporti tutto nuovo. Mentre la potenza potrebbe non sembrare elevata per un veicolo lungo 4,92 metri, per 1,98 di larghezza e 1,87 di altezza, Toyota ha confermato che il nuovo Land Cruiser può trainare fino a 3.500 kg. Ma i giapponesi non si fermano a una motorizzazione convenzionale e hanno già dichiarato che all'inizio del 2025 arriverà anche un propulsore elettrificato che combina l’azione di un motore diesel con un sistema mild-hybrid 48V.

Nuovo Toyota Land Cruiser: l'abitacolo può ospitare fino a sette passeggeri

Lungo circa otto centimetri in più del modello che l’ha preceduto e sempre disponibile con sette posti, il nuovo Toyota Land Cruiser ha anche angoli di attacco, dosso e uscita, migliori oltre ad avere una particolare predisposizione per la manutenzione. Infatti, alcuni pezzi della carrozzeria (quelli più esposti agli urti) possono essere smontati e sostituiti facilmente. Il debutto in Italia è previsto a ottobre con un modello di lancio First Edition, che avrà caratteristiche esclusive come i fari a LED rotondi, ispirati al modello originale, un’estetica orientata nettamente all’off-road e due sfumature bicolore speciali: Sand e Smoky Blue. La famiglia Land Cruiser sarà completata dalle versioni normali, con un look meno fuoristradistico, fari di forma orizzontale e altri dettagli diversi. Insomma, l'arrivo dell'iconico fuoristrada è alle porte. Ford Bronco, Jeep Wrangler e Land Rover Defender sono avvisate... I prezzi europei e internazionali non sono ancora stati confermati, ma saranno disponibili vicino alla data di lancio.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/08/2023