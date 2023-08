Nuova Toyota Land Cruiser: guarda la première in diretta video

La nuova Toyota Land Cruiser 2024 debutta in video. Guarda con noi la diretta della presentazione in live streaming

Siete curiosi di sapere com'è fatta la nuova Toyota Land Cruiser? L'appuntamento è per la notte tra martedì 1° agosto e mercoledì 2 agosto, quando alle nostre 3:00 del mattino (le 10:00, in Giappone) inizia la world première in diretta video: venite a trovarci con comodo, anche la mattina dopo, e nel riquadro qui sotto potrete vedere il live streaming o la replica dell'evento, che si renderà disponibile dopo l'unveiling.

VEDI ANCHE

QUALCHE ANTICIPAZIONE Allestita sulla piattaforma TNGA (Toyota New Global Architecture), la nuova Toyota Land Cruiser dimagrisce di 200 kg rispetto alla generazione precedente, pur mantenendo le stesse dimensioni abbondanti. Inoltre fa il pieno di tecnologie, con sospensioni a controllo elettronico e con il Multi-Terrain Monitor: un sistema di telecamere specifico per la guida in offroad, che come il ClearSight Ground View di Land Rover consente di vedere bene dove si stanno mettendo le ruote. La dotazione di aiuti alla guida è completa e prevede anche una frenata automatica nelle manovre di parcheggio (utile anche per fare inversione in mezzo a un bosco) e gli unici motori di cui per ora si abbia notizia sono due V6 biturbo: un benzina da 3,5 litri e un Diesel da 3,3 litri, entrambi accoppiati a un cambio automatico con ben 10 rapporti. Data per scontata la trazione integrale, ne sapremo di più dopo la presentazione.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/08/2023