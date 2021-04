CAMBIO DELLA GUARDIA Dopo 14 anni di onorato servizio - e dopo il lancio del fratellino minore Toyota Highlander - un'autentica icona dei fuoristrada sta per passare il testimone alla nuova generazione ed è dal lontano Kurdistan che un blogger locale ha pubblicato il video spia della nuova Toyota Land cruiser 2022. Le forme definitive del nuovo SUV giapponese le potete guardare qui sotto.

GUIDA A DESTRA Ammassate in un non meglio specificato parcheggio, le Land Cruiser che vedete hanno guida a destra, il che fa sorgere più di una domanda su dove sia stato girato il video e per quale mercato siano destinate. Giappone? Australia? Inghilterra? Non il Kurdistan, si direbbe, visto che da quelle parti il volante è a sinistra, come in Italia.

QUANDO ARRIVA Attesa per il lancio nel corso del 2022, la nuova Land Cruiser dovrebbe essere disponibile inizialmente - per i mercati esteri - con motore V6 biturbo da 3,5 litri a benzina, affiancato da un V6 turbodiesel da 3,3 litri. Si parla anche di una probabile versione ibrida, con un powetrain ancora non meglio specificato, ma - questo sì - in linea con quelle che sono le recenti linee guida del marketing di Toyota per l'Italia. Prezzi avvolti nel mistero, ma sappiamo che la Land Cruiser attuale diesel va da 48.000 a 72.000 euro secondo gli allestimenti. E di certo una Land Cruiser hybrid o plug-in hybrid avrebbe un posizionamento più alto.