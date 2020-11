FUORISTRADA VERO C'è ancora un'altra frontiera che Hyundai ha intenzione di conquistare. Il fuoristrada. E tutto lascia intendere che la Casa coreana abbia messo nel mirino un concorrente mica da ridere: Toyota Land Cruiser. Certo, piombare sul mercato così dimostrerebbe una certa audacia. Niente di meno che un attacco alla giugulare della Land Cruiser, che dalla sua vanta 7 decenni di storia in off-road. Ma il fuoristrada Toyota non starà certo a guardare e per il prossimo anno sarebbe previsto un profondo rinnovamento, anche grazie all'adozione di una nuova piattaforma. Insomma, anche se Hyundai fosse pronta a scendere in campo con il suo 4x4, sarebbe tutt'altro che una partita facile (nelle foto i rendering di Enoch Gonzales).

SFIDARE IL LAND CRUISER Ma cosa significherebbe, per Hyundai, sfidare il fuoristrada Toyota più famoso? Dalla sua il 4x4 del Colosso giapponese vanta 69 anni di storia - tanti ne son passati da quando il primo Land Cruiser vide la luce - roba che giusto il Land Rover Defender può tenergli testa. Il Land Cruiser 5 porte in Italia è equipaggiato con un 2,8 litri diesel da 177 CV abbinato al cambio automatico a 6 rapporti. Naturalmente non mancano differenziale posteriore a slittamento limitato LSD Torsen, Multi-Terrain Select MTS, sospensioni adattive AVS e sistema di avviso ostacoli posteriori RCTA. Il Land Cruiser 5 porte, lungo 4,84 metri e disponibile anche in versione 7 posti, ha un prezzo che parte da 61.550 euro.

AVVERSARI BLASONATI Non è la prima volta che si sente parlare di un fuoristrada Hyundai, basti pensare al concept Veloster Grappler. Ma se nella gamma dei veicoli della Casa coreana ci sono tanti SUV, un fuoristrada vero e proprio è un'altra cosa. A maggior motivo che, in un settore come questo, esistono avversari da scalzare pesanti come macigni. Come ha confermato il direttore generale del prodotto di Hyundai Australia, Andrew Tuitahi ''Studiamo tutto ciò che è un potenziale progetto globale. C'è un mercato qui. Ma ci sono sfide significative nel portare un'auto come quella sul mercato, come scontrarsi contro un nome così forte come Land Cruiser''. Se il Toyota Land Cruiser è una delle icone, l'altra è certamente il Land Rover Defender, che nel 2021 sarà anche mild hybrid e plug-in hybrid. Una sfida davvero impegnativa.