Nuova Toyota C-HR Hybrid: le versioni, i prezzi, il "superbonus"

Sette allestimenti, tre versioni ibride. Listino da 35.700 euro. Per nuova C-HR Plug-in Hybrid, ecobonus come per le full electric

A ottenere tutto e subito, si sa, ti perdi il gusto dell'attesa. E così nuova Toyota C-HR ha atteso alcuni mesi, prima che si abbandonasse alle braccia di un pubblico in trepidazione. A giugno la world premiere, a luglio l'apertura dei pre-ordini. A ottobre, finalmente, il via definitivo alla campagna ordini. Più o meno, tutto confermato: vasta offerta allestimenti, tre motori ibridi (versione plug-in hybrid inclusa), il benefit dell'ecobonus maximus per la variante plug-in hybrid stessa. Più le solite promo di lancio della Casa. Andiamo in ordine.



Nuova Toyota C-HR (2024)

Nuova Toyota C-HR viene declinata in due, anzi tre, anzi quattro, motorizzazioni ibride. Restano a disposizione le due precedenti versioni Full Hybrid-Electric (HEV) da 1,8 e 2,0 litri, ma dalla potenza incrementata - rispettivamente - a 140 cv e 197 cv (rispetto ai precedenti 122 cv e 184 cv: vedi nuova Toyota Corolla) e con la variante 2,0 litri declinata anche in versione a trazione integrale intelligente AWD-i, con mini-motore elettrico posteriore da 41 cv che interviene alla bisogna. La vera novità è C-HR Plug-in Hybrid-Electric (PHEV): motore 2,0 litri benzina da 152 cv, motore elettrico da 163 cv, potenza di sistema di 223 cv, quindi stesso identico sistema di nuova Toyota Prius Plug-in. Ivi inclusa la nuova batteria da 13,8 kWh, per un grado di autonomia in modalità 100% elettrica di 66 km nel ciclo combinato e di 100 km nel ciclo urbano. Per tutte quante, cambio a variazione continua E-CVT.

Motori full hybrid o plug-in hybrid

Nuovo Toyota C-HR è disponibile in sette allestimenti: Active, Trend Eco, Trend, Lounge, GR Sport, Lounge Premiere e GR Sport Premiere, con questi ultimi due disponibili esclusivamente nei primi mesi di commercializzazione del modello.

ACTIVE Disponibile esclusivamente in abbinamento al propulsore 1,8 HEV, la versione Active rappresenta la porta di accesso al mondo C-HR ed è già completa di tutti gli equipaggiamenti più importanti, quali:

Sistema di sicurezza attiva e aiuti alla guida Toyota Safety Sense di ultima generazione aggiornabile OTA

di ultima generazione aggiornabile OTA Cerchi in lega da 17”

Fari LED

Digital Cockpit da 12,3”

Sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 8” e smartphone integration wireless

con schermo da 8” e smartphone integration wireless Telecamera posteriore

Climatizzatore automatico bi-zona

Interni in tessuto ecosostenibile



Gli interni



TREND Disponibile su tutte le motorizzazioni, la Trend aggiunge:

Cerchi in lega da 18”

Sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3” e navigatore integrato

Fari Prisma LED

Vetri posteriori oscurati

Ambient Light Spot

Vernice metallizzata (finitura bi-tone disponibile con sovrapprezzo)



LOUNGE All’interno della Lounge troviamo diverse novità introdotte con il lancio della nuova generazione, tra cui:

Tetto panoramico shadeless

shadeless Ambient Light a 64 colori

a 64 colori Cerchi in lega da 19”

Interni in suede e tessuto ecosostenibili

Portellone posteriore ad azionamento elettrico

Vernice metallizata bi-tone



GR SPORT L’allestimento è disponibile esclusivamente con le motorizzazioni 2.0 HEV AWD-i e 2.0 PHEV. Sviluppato grazie all’esperienza di Toyota Gazoo Racing nel motorsport, esalta le velleità sportive di nuova C-HR grazie a dettagli ed equipaggiamenti dedicati:

Cerchi in lega da 19” black

black Assetto sportivo

Look esterno con dettagli esclusivi GR SPORT

Interni in suede e pelle sintetica ecosostenibile con loghi GR SPORT



Per la Plug-in, allestimenti dedicati



TREND ECO Merita un capitolo a parte l’allestimento Trend Eco, destinato esclusivamente alla motorizzazione 2.0 PHEV per la quale è stato studiato. Infatti, grazie al suo prezzo di listino e alle bassissime emissioni di CO2 – solo 19 g/km nel ciclo combinato WLTP – l’allestimento rientra nella fascia ecobonus dedicata alle vetture Full Electric e può quindi usufruire degli incentivi statali ad essa dedicati (vedi paragrafo prezzi).

LAUNCH EDITIONS Completano l’offerta le versioni Lounge Premiere e GR Sport Premiere. Disponibili esclusivamente nel periodo di lancio e in combinazione alle motorizzazioni 2.0 litri – HEV, HEV AWD-i e PHEV – rappresentano il top di gamma, aggiungendo alle rispettive controparti la nuova finitura bi-tone+ della carrozzeria, l’impianto audio premium JBL e l’Head Up Display. La Lounge Premiere si distingue grazie agli interni in pelle con cuciture a contrasto “Sulphur”, mentre la GR Sport Premiere enfatizza l’animo sportivo di C-HR grazie ai nuovi cerchi in lega da 20”.

Il istino di Nuovo Toyota C-HR parte dai 35.700 euro della 1.8 HEV Active, per arrivare ai 51.900 euro della 2.0 PHEV GR Sport Premiere. La motorizzazione 2.0 HEV parte da un listino di 41.200 euro in allestimento Trend, mentre la trazione integrale intelligente AWD-i prevede un sovrapprezzo di 2.500 euro. Chiude l’offerta delle motorizzazioni la 2.0 PHEV, che in allestimento Trend Eco ha un prezzo di listino pari a 43.700 euro.

PROMOZIONE Nel periodo di lancio, su tutta la gamma di nuovo Toyota C-HR è previsto uno sconto di 3.750 euro in caso di permuta o rottamazione e finanziamento Toyota Easy Next. Questo porta il prezzo di attacco di Nuovo Toyota C-HR a 31.950 euro (1,8 HEV Active). Per quanto riguarda la versione 2.0 PHEV in allestimento Trend Eco, lo sconto sale a 6.750 euro grazie agli ecobonus statali in caso di rottamazione, il che fa scendere il listino a 36.950 euro.

FINANZIAMENTO L’offerta Toyota Easy Next è focalizzata sulla 2.0 HEV Trend e prevede un anticipo di 8.580 euro, con 48 rate da 299 euro. La proposta finanziaria d’ingresso invece si basa sulla 1.8 HEV Active: 48 rate da 229 euro, a fronte di un anticipo pari a 8.450 euro.

NOLEGGIO Non manca il noleggio a lungo termine Kinto One che, per la 2.0 HEV Trend, prevede un canone all’inclusive da 379 euro Iva esclusa, con un anticipo di 4.900 euro Iva esclusa. Sulla 1.8 HEV Active invece il piano prevede un canone da 325 euro.

IN OMAGGIO I clienti che concluderanno l’acquisto in seguito alla prenotazione effettuata nella fase di pre-booking, ad oggi conclusa, riceveranno anche un esclusivo vantaggio a scelta tra i seguenti:

Winter Pack : Set di 4 cerchi in lega Toyota con pneumatici invernali

: Set di 4 cerchi in lega Toyota con pneumatici invernali Service Pack : Manutenzione ordinaria per 4 anni/60.000km

: Manutenzione ordinaria per 4 anni/60.000km Home Pack: Wallbox Enel X Way da 7,4 kW comprensiva di installazione





Per i clienti più precoci, wallbox in omaggio

L’arrivo in concessionaria di Nuovo Toyota C-HR in motorizzazione HEV è previsto per il mese di dicembre 2023, mentre le versioni PHEV arriveranno in concessionaria a marzo 2024.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/10/2023