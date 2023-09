La promessa di Toyota: tempi di ricarica dimezzati e autonomia raddoppiata

Toyota ha subito qualche critica non troppo velata per la limitata autonomia dei suoi modelli EV, ma il costruttore potrebbe essere sul punto di passare dal fondo alla testa della classifica. La casa giapponese ha confermato che le sue batterie di prossima generazione saranno molto più efficienti di oggi inizieranno a equipaggiare le auto di produzione nel 2026 e che inizialmente potremo aspettarci circa 800 km tra un rifornimento di elettricità e l’altro e quasi il doppio per i modelli che arriveranno in seguito. Come altre aziende tra cui Ford e Tesla, Toyota ha scelto di creare diversi tipi di batterie per adattarsi a differenti applicazioni, proprio come attualmente costruisce motori convenzionali con specifiche tecniche e potenze diverse.

Batterie Toyota: la road map verso una migliore efficienza dei BEV SI PARTE CON DUE BATTERIE, MA POI… Inizialmente, ci saranno due tipi di accumulatori: una batteria Performance che utilizza la tecnologia agli ioni di litio per auto top di gamma e una batteria che utilizza la chimica del litio-ferro-fosfato progettata per mantenere accessibili i veicoli elettrici entry-level. Toyota afferma che la batteria Performance arriverà per prima, e sarà disponibile nel 2026, quando offrirà un risparmio sui costi del 20% (per Toyota) rispetto alla batteria attualmente utilizzata sulla bZ4X, 800 km di autonomia e una carica dal 10 all’80% in un tempo di venti minuti o meno. In arrivo nella seconda metà del 2026, o forse nel 2027, la più economica batteria LFP aumenterà il risparmio sui costi fino al 40%, incrementerà l’autonomia del 20% (fino a circa 600 km) e sarà in grado di ricaricare dal 10 all’80% in mezz’ora.

Batterie Toyota: la bZ4X con accumulatori da 71,4 kWh e 400 km di autonomiaENTRO CINQUE ANNI IL SALTO GENERAZIONALE Nel 2027-28 arriverà una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni che offre un risparmio sui costi del 10% rispetto alla prima batteria Performance. La ricarica richiede gli stessi 20 minuti, ma promette oltre 1.000 km di autonomia, sebbene tale cifra sia raggiunta solo da un veicolo ottimizzato nell’aerodinamica e un peso a vuoto ridotto. Ma non è la fine. Nello stesso periodo arriverà anche la prima batteria allo stato solido di Toyota, che fornirà anch'essa circa 800 km di autonomia, ma potrà essere caricata all'80% in soli dieci minuti, mentre un'ulteriore evoluzione prevista in futuro non specificato estenderà l'autonomia di un veicolo EV fino a 1.200 km e infine a 1.500 km. La casa giapponese sta anche lavorando per ridurre lo spessore dei suoi pacchi batteria per migliorare il comfort interno dei passeggeri e abbassare l’altezza complessiva del veicolo in modo da migliorarne l’aerodinamica e l’efficienza. La scheda tecnica dice che la batteria dell'attuale bZ4X misura 150 mm compreso il suo involucro, ma scenderà a 120 mm per i modelli a ruote basse e 100 mm nelle auto sportive.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/09/2023