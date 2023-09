Nuova Mini Cooper, l’inglesina rinasce solo come elettrica

Le foto ufficiali sono state diffuse da Mini quattro mesi fa, ma quella che vediamo oggi è la versione definitiva di nuova Mini Cooper, quella che arriverà nelle concessionarie, e destinata a sostituire l’attuale modello in gamma. La novità più importante? Sarà solo elettrica. È proprio lei, la storica Mini a tre porte, insieme alla versione a batteria della più grande Countryman (che però mantiene anche i propulsori termici), a segnare l’inizio del cammino che porterà il marchio entro il 2030 ad avere in gamma solo modelli elettrici. In attesa di vederla dal vivo al Salone di Monaco (che inizia martedì 5 settembre), andiamo a scoprirla più da vicino.

Nuova Mini Cooper 2024, vista frontale

Cambia tantissimo, ma rimane inconfondibilmente Mini, con i suoi sbalzi ridotti e il cofano corto, il tetto piatto e i fari anteriori rotondi. Il design è più essenziale, come impone il nuovo corso stilistico di Mini, e lo si intuisce dalle maniglie incassate nella carrozzeria, “quasi” a scomparsa, ma anche dai passaruota senza protezioni laterali, e la totale assenza di cromature. Rimane, come elemento distintivo, il tetto a contrasto che sembra sospeso sopra i finestrini. La riduzione degli elementi sulla carrozzeria ha portato a una semplificazione delle linee, che ha permesso anche di migliorare sensibilmente il coefficiente aerodinamico Cd, adesso di 0,28.

Nuova Mini Cooper 2024, il nuovo look del posteriore

OCCHI CURIOSI Il frontale presenta una nuova, ancor più imponente griglia ottagonale (con cornice color argento), e i due caratteristici fari tondi alle estremità del cofano. Completamente a LED, integrano diversi elementi che danno vita a tre firme luminose differenti, accompagnate da animazioni specifiche di benvenuto e di addio. Rivoluzione al posteriore, invece, con i nuovi gruppi ottici triangolari che - ne siamo certi - faranno storcere più di qualche naso, anch’essi dotati di diverse animazioni e collegati tra loro da una banda nero lucido che riporta anche il nome dell’auto. I cerchi in lega vanno da 16” a 18”, in base a versioni e allestimenti.

Nuova Mini Cooper 2024, il nuovo abitacolo minimal

Nuova Mini Cooper cambia tanto anche dentro, ma senza rivoluzioni copernicane: l’abitacolo condivide con l’esterno l’approccio minimalista della più classica delle inglesine, con il quadro strumenti rotondo al centro e la plancetta con le leve di comando subito sotto, dove si trova il tasto di avviamento, del freno di stazionamento elettrico, del selettore delle modalità di guida e del volume. Tutto è talmente ridotto all’osso che non c’è neppure la tradizionale strumentazione dietro il volante, sostituita solo - a richiesta - dall’head-up display.

Nuova Mini Cooper 2024, la plancetta di comando

SOFT TOUCH Ampio e spazioso (per l’assenza del cruscotto, ma anche per le bocchette dell’aria particolarmente sottili), il cruscotto è per la prima volta rivestito in tessuto, bicolore, lavabile e in poliestere riciclato. Come tradizione Mini, si potrà scegliere tra diversi colori per plancia e sedili, a seconda dell’allestimento. A rendere più gradevole la vita a bordo le luci ambientali e il tetto panoramico in vetro, su richiesta. Optional anche i sedili John Cooper Works, con regolazioni elettriche. Il bagagliaio ha una capacità di 200 litri con i sedili della seconda fila in uso (frazionati 60:40); abbassandoli entrambi, lo spazio utile sale a 800 litri. Comodo, visti gli spazi in gioco, il doppiofondo nel baule per i cavi di ricarica.

Nuova Mini Cooper 2024, stereo e luci ambientali

A TUTTO SCHERMO Al centro dell’esperienza del guidatore c’è ovviamente lui, il display OLED centrale da 9'', che è poi l’unico presente nell’auto. Realizzato con la collaborazione di Samsung, ha un’interfaccia simile a quella degli smartphone e si occupa di gestire le funzioni dell’auto tramite il Mini Operating System 9 (che supporta anche i comandi vocali con l’avatar virtuale Spike). La grafica è disponibile in tre diversi stili, legati alla modalità di guida selezionata: Core, Green e Go-Kart. Su richiesta c’è anche il pacchetto Mini Experience Modes per crearne altre quattro, personalizzate con colori e sfondo a piacimento, proprio come sul telefono.

Il sistema operativo Mini 9, sviluppato internamente al Gruppo BMW, permette di disporre di navigazione connessa con ricerca delle stazioni di ricarica e ricalcolo automatico dei percorsi, aggiornamenti over-the-air e, su richiesta, anche le indicazioni del navigatore in realtà aumentata proiettate nell’head-up display. Lo store integrato permette - come sulle BMW più recenti - di scaricare app di terze parti e nuove funzionalità per l’auto.

Nuova Mini Cooper 2024, l'abitacolo con le luci ambientali

PARCHEGGIO FACILE Su richiesta la nuova Mini può montare fino a 12 sensori di parcheggio e quattro telecamere, un assistente al parcheggio che si occupa delle manovre, e perfino la possibilità di controllare l’auto dall’esterno tramite lo smartphone, così da inserirla in spazi particolarmente angusti. Lo smartphone può anche diventare chiave virtuale, trasferita ad altri utenti e “prestata” alla bisogna.

Nuova Mini Cooper 2024, vista laterale

La nuova Mini Cooper elettrica è disponibile in due varianti di motore e di batteria:

MINI COOPER E Motore da 135 kW /184 CV , coppia massima di 290 Nm, 0-100 in 7,3 secondi. La batteria ha una capacità di 40,7 kWh e un’autonomia nel ciclo WLTP combinato di 305 km

Motore da , coppia massima di 290 Nm, 0-100 in 7,3 secondi. La batteria ha una capacità di e un’autonomia nel ciclo WLTP combinato di MINI COOPER SE Il motore ha 160 kW / 218 CV con una coppia di 330 Nm. L’auto scatta da 0-100 in 6,7 secondi. La batteria ha una capacità di 54,2 kWh, per un’autonomia che supera di poco i 400 km

RICARICA Per tutte, ricarica in corrente alternata a 11 kW, mentre in corrente continua la Cooper E accetta potenze fino a 75 kW, e la Cooper SE fino a 95 kW, per passare dal 10% all'80% in meno di mezz’ora. Se nel navigatore viene impostata come destinazione una colonnina fast charge, l’elettronica dell’auto avvia automaticamente il preriscaldamento della batteria, così da ottimizzare il processo di ricarica.

Nuova Mini Cooper 2024, le ruote da 18''

GO-KART FEELING La dinamica di guida da go-kart è assicurata dalla carreggiata e dal passo leggermente aumentati, dal baricentro basso dell’auto (con le batterie sotto il pianale), dalla barra a duomi e dalle sospensioni ottimizzate per la guida sportiva.

Nuova Mini Cooper 2024, le sedute della versione Favoured

La nuova Mini Cooper arriverà in quattro diversi allestimenti:

ESSENTIAL Sedili sportivi neri con tessuto a motivi dedicati, plancia in tessuto, dettagli color argento satinato dentro e fuori, griglia anteriore nera

Sedili sportivi neri con tessuto a motivi dedicati, plancia in tessuto, dettagli color argento satinato dentro e fuori, griglia anteriore nera CLASSIC Tessuto nero bicolore per cruscotto e pannelli porta, pelle sintetica per i sedili (disponibile in grigio o nero, con le fasce laterali in tessuto blu)

Tessuto nero bicolore per cruscotto e pannelli porta, pelle sintetica per i sedili (disponibile in grigio o nero, con le fasce laterali in tessuto blu) FAVOURED L’allestimento più “centrato”, con tessuti bicolore nel cruscotto, sedili sportivi disponibili in due colori o in pelle sintetica Vescin traforata. All’esterno la griglia è in argento, e il tetto a contrasto si può avere in tre diversi colori

L’allestimento più “centrato”, con tessuti bicolore nel cruscotto, sedili sportivi disponibili in due colori o in pelle sintetica Vescin traforata. All’esterno la griglia è in argento, e il tetto a contrasto si può avere in tre diversi colori JCW Immancabile intepretazione sportiva della piccola inglese, che combina tessuto multicolore e pelle sintetica nera con cuciture rosse all’interno, sedili JCW specifici, griglia anteriore e logo Mini in nero lucido. Su richiesta il tetto rosso a contrasto e le strisce adesive sul cofano

Immancabile intepretazione sportiva della piccola inglese, che combina tessuto multicolore e pelle sintetica nera con cuciture rosse all’interno, sedili JCW specifici, griglia anteriore e logo Mini in nero lucido. Su richiesta il tetto rosso a contrasto e le strisce adesive sul cofano QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA

Nuova Mini Cooper 2024, i nuovi gruppi ottici anteriori

Al momento non abbiamo informazioni circa prezzi e disponibilità di nuova Mini Cooper sul mercato italiano. Siamo però sicuri che il Salone di Monaco sarà un’ottima occasione per saperne di più. Vi terremo aggiornati!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/09/2023