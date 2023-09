Più grande e (anche) full electric: tutto su nuova Mini Countryman

Non inganni l'espressione ''All-Electric''. Nuova Mini Countryman, al full electric si converte per davvero. Ma ai motori termici, benché con una punta di elettricità, ancora non rinuncia. Avanti ancora (anche) con benzina e diesel, in salsa mild hybrid. Grande protagonista dell'IAA Mobility Show di Monaco di Baviera, Countryman di terza generazione è più grande e più stilosa fuori, più spaziosa e digitale dentro.



Nuova Mini Countryman

Countryman 2024 misura in lunghezza 4.429 mm, ovvero +13 cm rispetto al modello che sostituisce, con +6 cm in altezza e carreggiate a loro volta leggermente più larghe. Tutto quanto per una presenza su strada visibilmente più imponente. Nonostante l’impronta maggiore, la carrozzeria risulta più aerodinamica che mai, con un coefficiente di resistenza di 0,26, rispetto ai precedenti 0,31.

Il nuovo frontale

DAVANTI Nuova Countryman è uno dei primi modelli di serie ad adottare il nuovo linguaggio di design di Mini chiamato “Semplicità Carismatica”. Gli elementi stilistici fondamentali delle generazioni precedenti sono ancora presenti, ma si sono evoluti in modo significativo, con meno curve e linee più nette. Il volto ha una griglia ottagonale più grande. I fari a LED, più piccoli, hanno perso la forma a bulbo e sono posizionati più in alto.

La fiancata

DI LATO Il tetto a calotta flottante è ancora presente, tuttavia il montante C si distingue ora per un design più originale. Anche le ruote sono più grandi e misurano fino a 20 pollici, anche se ci sono opzioni più piccole, a partire da 17 pollici. Altri dettagli degni di nota includono lo sbalzo posteriore allungato, le maniglie delle porte a filo e i parafanghi squadrati con rivestimento in plastica più sottile.

Il ''lato B''

DA DIETRO Nella parte posteriore, i nuovi e sottili fari Matrix LED mantengono la tipica grafica Union Jack, più prominente è invece lo spoilerino. Nessun accento cromato, una tendenza che è diventata una necessità per ragioni ambientali. Disponibili quattro livelli di allestimento: Essential, Classic, Favorite e il più sportivo John Cooper Works.

All'interno, tutto è più semplice e ancora più gradevole rispetto a prima: meno pulsanti, tessuti intrecciati e soprattutto tecnologie di ultimo grido. Il nuovo display OLED circolare da 9,4 pollici montato centralmente funge sia da touchscreen di infotainment, sia da quadro strumenti digitale. Funziona sul nuovo Mini Operating System 9: che si basa su Android, integra un assistente virtuale con intelligenza artificiale chiamato Spike e che è configurabile con 8 modalità esperienziali, tutte quante da sincronizzare con la sofisticata illuminazione ambientale. Nessuno schermo dietro il volante, in compenso Mini offre in opzione l'head-up display.

I nuovi interni ultra-digitali

TOCCA QUI Sulla consolle centrale è presente una ''toggle bar'' con 5 interruttori, dedicata alle funzioni più importanti (freno di stazionamento, selettore del cambio, tasto start/stop, selettore delle grafiche digitali, manopola del volume), mentre i controlli del clima sono integrati all'interno del touchscreen. I pannelli delle porte, il pavimento e i tappetini sono realizzati in poliestere riciclato, con l'elegante design bicolore che è il risultato di un processo di lavorazione a maglia appositamente sviluppato. Un altro dettaglio interessante è il cinturino in tessuto (opzionale) che funge da terza razza del volante multifunzione. Più chic, ma anche più pratica: portabicchieri più grandi, una custodia speciale per smartphone e un vano portaoggetti opzionale sul tunnel centrale.

La ''barra'' multifunzione

OPEN SPACE E sempre in tema comfort: la panca posteriore può scorrere avanti e indietro di 13 cm, mentre lo schienale del sedile posteriore può essere regolato su sei posizioni. Lo spazio per le spalle è aumentato di 3 cm nella parte anteriore e di 2,5 cm nella parte posteriore. Infine, il bagagliaio varia da 460 litri a 1.450 litri (più vano sottopavimento aggiuntivo), per un aumento rispettivamente di +55 litri e +175 litri rispetto alla generazione precedente.

Panca posteriore scorrevole

Nuova Countryman si basa su una versione evoluta e ampliata dell’architettura UKL del BMW Group che è già alla base di BMW X1/iX1 di terza generazione e di BMW Serie 2 Active Tourer di seconda generazione. Per dimostrare il suo impegno verso l’elettrificazione, Mini sceglie di introdurre per prime le due varianti 100% elettriche, vale a dire Countryman E e Countryman SE All4. La prima con singolo motore elettrico posteriore da 204 cv, la seconda in formato bi-motore a trazione integrale dalla potenza combinata di 313 cv. Per entrambe, batterie da 66 kWh, ancora presto per parlare di autonomia di percorrenza.

Mini Coountryman SE All4

MILD HYBRID Mini è determinata a diventare un marchio esclusivamente elettrico entro il 2030, il che significa che c’è ancora molto tempo per i modelli a combustione interna. Countryman rimarrà perciò disponibile anche con motori benzina e diesel, inclusa la storica variante high performance JCW. In attesa di maggiori dettagli, la gamma termica probabilmente rispecchierà quella di BMW X1, includendo cioè opzioni ibride leggere ed escludendo invece l'ibrido plug-in, soluzione che con l'introduzione dell'elettrico perde parte del proprio significato.

Nuova Mini Countryman, NOT full electric

ALLA GUIDA

Sfruttando le carreggiate leggermente più larghe e il passo più lungo, gli ingegneri Mini dicono di aver raggiunto il risultato di una guida sportiva, ma confortevole. Da segnalare che, oltre alla configurazione standard, è disponibile come optional la sospensione adattiva con ammortizzatori selettivi in frequenza, che avvicinano il SUV al suolo di 15 mm. Ultimo ma non meno importante, Mini ha equipaggiato nuova Countryman con ADAS predisposti per il Livello 2, inclusi sistemi sofisticati come la capacità di guida a mani libere (su determinati percorsi e a velocità fino a 60 km/h), parcheggio automatico e un sistema semi-automatizzato per spostarsi sulla corsia di destra prima di imboccare un'uscita autostradale.

Sul mercato dal 2024

Nuova Countryman sarà prodotta nello stabilimento del BMW Group a Lipsia, in Germania, insieme alla BMW X1, a partire da novembre 2023. Vendite in Italia a partire dai primi mesi del 2024. Il listino prezzi non è ancora stato annunciato ma prevediamo che sarà un pelo più...esigente di prima. A risentirci presto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/09/2023