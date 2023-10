NOT All Electric. Questa è nuova Mini Cooper Cabrio... a benzina

Non solo nuova Mini EV. Nel 2024 esce il restyling del modello termico. Sia in carrozzeria berlina, sia anche cabriolet. Quali motori

C'è ancora carburante da bruciare, sotto il cofano di Mini Cooper. Viva l'alimentazione full electric (canta Mini), ma una Mini a combustione interna ha ancora qualche anno di vita. Una versione a benzina di Mini 3-5 porte in edizione 2024 venne avvistata vicino a Monaco all'inizio di quest'anno. Ora, i nostri tiratori scelti catturano il prototipo della decappottabile. Hai un po' di confusione in testa? Comprensibile. Ecco un... Mini ''recap''.

Mini Cooper Cabrio a combustione interna, prime foto spia

ETEROZIGOSI Non confondere la Mini Cabrio camuffata del servizio fotografico con la versione completamente elettrica, e completamente nuova, presentata all'IAA Mobility di Monaco 2023 (vedi foto sotto). Benché fuori si assomiglino, e benché probabilmente anche la EV si declinerà pure in carrozzeria aperta, in realtà sottopelle sono auto totalmente diverse. La Mini in giallo vorticoso delle nostre foto è il restyling del modello termico di attuale generazione e verrà ancora costruita su una versione pesantemente modificata della piattaforma UKL1 del modello esistente. Cioè sempre la stessa piattaforma di BMW Serie 1, Serie 2 Gran Coupé, X1, X2, inoltre le attuali Mini Countryman e Mini Clubman (modello in ''run out''). Sarà inoltre sempre assemblata nello stabilimento Mini di Oxford, nel Regno Unito, proprio come l’attuale Mini ''a scoppio''. E non in Cina, come nuova Mini Electric.

Nuova Mini Cooper All Electric (qui invece parliamo della Mini termica)

VEDI ANCHE

FAMILY FEELING Il restyling 2024 dunque conserva lo stile fondamentale della Mini Cabrio di terza generazione (2014): la silhouette frizzante e arrotondata, le familiari luci posteriori con la firma luminosa ''Union Jack''.

Notare il piccolo scarico a destra: è Mini Cooper Cabrio ''ICE''

CURA DETOX Non è ancora confermato, ma si prevede che i propulsori verranno trasferiti in toto dal modello attuale. Attualmente, la gamma di propulsori Mini Hatchback e Cabrio è composta da una selezione di motori turbo a tre (1,5 litri) e quattro cilindri (2,0 litri). Alcuni propulsori potrebbero ricevere modifiche per soddisfare gli standard di emissioni, anche se non è chiaro quali lo faranno. Già noto è invece come nel 2030 ogni singola Mini - bombardini John Cooper Works inclusi - sarà elettrica: considera perciò il restyling come l'ultima Mini Cooper a benzina di sempre. Dove abbiamo già sentito questa apocalittica espressione?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/10/2023