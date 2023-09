Spuntano le foto della nuova Mini Countryman JCW da 300 CV

Dimenticate per un momento la nuova MINI Countryman elettrica, svelata ufficialmente a inizio settembre: il prossimo 18 ottobre tocca alla Mini Countryman JCW da 300 CV uscire allo scoperto, con il suo motore tradizionale che brucia benzina e agita i pistoni nei cilindri come se non ci fosse un domani. Ecco le prime immagini della John Cooper Works, tratte evidentemente da un depliant distribuito in UK, e cosa sappiamo prima del debutto ufficiale.

Nuova Mini Cuntryman JCW, il frontale

LE PRESTAZIONI Nata sulla stessa piattaforma UKL2 della nuova BMW X1, Mini Countryman JCW accompagna la potenza di 300 CV con una coppia di 400 Nm per ottenere un crono di 5,4 secondi nello 0-100 km/h, che la pone sullo stesso livello di una X1 M35i. Anche se mancano informazioni ufficiali a confermarlo, è probabile che quindi anche il motore sia il medesimo della cugina a marchio BMW, un quattro cilindri turbo da 2,0 litri. Dotata di trazione integrale ''ALL4'', la Countryman JCW riceverà molto probabilmente una taratura specifica e più sportiva delle sospensioni, freni potenziati, sterzo rivisto e un differenziale a slittamento limitato.

Nuova Mini Cuntryman JCW, dettaglio del pannello porta

LO STILE Ma se sulla meccanica ancora mancano molte informazioni, l'esterno è chiaramente illustrato dalle immagini, che mostrano fregi di colore rosso per distinguere il modello dalle varianti normali ed elettriche. Elementi distintivi sono la verniciatura bicolore rossa e grigia, con una griglia anteriore dedicata e uno stemma che ricorda una bandiera a scacchi, esclusivi cerchi in lega, pinze dei freni rosse e un bodykit con terminali di scarico quadrupli.

Nuova Mini Cuntryman JCW, i sedili posteriori

QUANTO COSTA (IN UK) Ulteriori dettagli rossi si possono trovare all'interno, con cuciture a contrasto per sedili e plancia in pelle sintetica. Lo schermo da 9,4 pollici per l'infotainment potrebbe essere il medesimo che si trova anche sulla nuova Mini Cooper ed è assai probabile che sia disponibile per la strumentazione una grafica dedicata JCW, che si accompagna a un drive mode specifico e particolarmente sportivo. I prezzi per la JCW nel Regno Unito partiranno da £ 39.900, ossia poco meno di 46.300 euro, ma è bene ricordare che il listino italiano potrebbe discostarsi da queste cifre anche in modo significativo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/09/2023