Mini Cooper JCW: la più "hot" delle hatchback elettriche pizzicata senza veli

In casa Mini puntano forte sull’energia elettrica per il 2025 con il lancio delle nuove Cooper E, Cooper SE. Con la presentazione avvenuta poche settimane fa sono stati svelati i dettagli tecnici delle auto e visto le immagini della nuova Mini EV, ma oggi possiamo dare uno sguardo anche alla variante JCW, ovvero la più “pepata” della hatchback di famiglia, grazie alle foto scattate a un esemplare parcheggiato su una strada in Germania. Le possiamo vedere sulla pagina Instagram di Cochespias e mostrano la Cooper BEV più sportiva in completo abito JCW del tutto priva di travestimenti, rivelandoci i dettagli come i cerchi in lega dal design che sembra definitivo e il kit carrozzeria, molto prima del lancio previsto da Mini.

Nuova MIni Cooper JCW: le prime foto della BEV più sportiva di famigliaSPORTIVA MA CON ACCENTI CLASSICI Come la Cooper SE, la JCW adotta un approccio più classico di prima, lasciando che i parafanghi belli larghi parlino da soli. Chiaramente, non c’è la presa d'aria sul cofano che è un marchio di fabbrica della Cooper S da oltre vent’anni, ma che non è più necessaria ora che il motore sotto il cofano è elettrico, e possiamo vedere una nuova interpretazione delle classiche “bonnet stripes”, che arrivano fino alla base del parabrezza. Invece, a differenziarla dalla SE c'è la griglia scura, che sembra essere ancora più grande sul bordo inferiore, gli angoli del paraurti più aggressivi davanti e dietro e le minigonne laterali più incisive, oltre a una manciata di loghi ''John Cooper Works''. Anche la Mini JCW ha un design esclusivo con ruote a cinque razze doppie e un diffusore posteriore, ma la caratteristica principale è la grande ala montata nella parte superiore del portellone.

INTERNI ISPIRATI AL MOTORSPORT Purtroppo, non possiamo guardare all'interno in questa occasione, ma è certo che sarà caratterizzato dalla presenza di sedili sportivi in ecopelle, un volante racing e cuciture a contrasto rosse. Gli elementi fondamentali, tuttavia, incluso il display circolare dell’infotainment OLED da 9,4 pollici e l’head-up display, saranno condivisi con altri modelli Cooper.

Nuova MIni Cooper JCW: dettaglio del logo John Cooper Works sull'ala posterioreTANTA POTENZA ELETTRICA Inoltre, le immagini non ci danno alcun indizio su cosa si nasconde sotto il cofano di questa prima JCW a batterie. Ma sarà sicuramente più potente dell’attuale JCW con motore a combustione, capace di 231 CV per uno zero-cento in poco più di sei secondi. Tuttavia, ricordiamo che la nuova Cooper E eroga 184 CV e raggiunge i 100 km/h in 7,3 secondi, mentre la Cooper SE si spinge fino a 218 CV per uno scatto da 0 a 100 orari in 6,7 secondi. Voci di corridoio suggeriscono che la JCW potrebbe arrivare a 250 CV, un dato coerente con le ambizioni di questa vivacissima BEV. Infine, la E, meno assetata di energia, si accontenta di una batteria da 40,7 kWh, ma la JCW dovrebbe essere equipaggiata con una più grande come quella da 54,2 kWh della SE, anche se non possiamo aspettarci la stessa autonomia di oltre 400 km di quel modello.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/09/2023