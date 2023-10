F-Type ZP Edition, saluta l'ultimissima sportiva Jaguar a benzina (sigh)

Se a uscire di scena è una berlina da città, la nostalgia monta immediata, certo. Ma se a dire addio per sempre è una sportiva come Jaguar F-Type, non è più nostalgia quella che avverti. È smarrimento. Angoscia, quasi. Jaguar si trasformerà in marchio di lusso full electric entro breve, ovvero entro il 2025. La produzione di F-Type si arresta nel 2024. Prima, la special edition dei congedi. Se non altro, Jaguar F-Type ZP Edition è una serie limitata di spessore, un degno omaggio a un'auto che nel corso della sua (breve) carriera, il segno lo ha lasciato eccome.

F-Type ZP Edition Convertibile...

SPECIE PROTETTA Di F-Type ZP Edition verranno realizzati solo 150 esemplari, sia in carrozzeria coupé, sia cabriolet. Quanti dei quali destinati al mercato italiano, ancora non è dato sapere (per farsi un'idea, al mercato UK ne vengono assegnate 10).

...e Coupé

AMARCORD Jaguar intende F-Type ZP come ultima perla di ''un illustre elenco di edizioni da collezione ispirate al patrimonio della Casa, tra cui la Project 7 del 2015 e la Heritage 60 Edition del 2020''. Come le altre due special edition, F-Type ZP è immediatamente distinguibile dalla F-Type standard. L'ispirazione stilistica giunge dalle prime E-Type ''Project ZP'' vincitrici di una gara e lanciate poco dopo il debutto della mitica Jaguar E nel 1961.

VEDI ANCHE

Omaggio a Lei, Sua Maestà Jaguar E

PERSONALITY Come per le antenate, disponibili due finiture di vernice: Oulton Blue e Crystal Grey. La prima è dotata di interni in pelle bicolore rosso ed ebano, la seconda adotta pelle blu navy ed ebano. Come le E-Type ''Project ZP'', F-Type ZP reca infine tondini sulle porte e bordi bianchi sulla griglia. Gli accenti esterni sono rifiniti in nero lucido, così come le pinze dei freni e i cerchi in lega forgiati da 20 pollici. Il badge ''ZP Edition'' è presente dietro le ruote anteriori, a ogni vettura è infine applicata speciale targhetta ''One of 150''.

Medaglia al valore

L'ULTIMO ACUTO Poiché la ZP Edition sarà l'ultima F-Type di sempre, giusto che Jaguar cali dentro il suo cofano il V8 da 5,0 litri sovralimentato da 575 CV, ovvero la release del V8 che equipaggia anche F-Type R. Quindi: accelerazione 0-100 km/h in 3,7 secondi, velocità massima di 300 km/h, trazione integrale AWD. Prezzo non ancora rivelato, tuttavia è lecito sospettare un ''premio'' significativo anche rispetto ad F-Type R 75. Che in Italia parte da 139.400 euro in formato Coupé, da 147.400 euro in edizione Convertibile.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/10/2023